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Сегодня, 17:30

Официально: Караваев вылетел на 7 месяцев из-за разрыва ахилла. Что теперь делать «Зениту»?

Защитник «Зенита» Караваев выбыл на 7 месяцев из-за разрыва ахилла
Роман Кольцов
Корреспондент
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Есть несколько вариантов.

Как же не везет правым защитникам «Зенита» в последние сезоны! Марио Фернандес почти все время в Петербурге лечился, а купленный у «Краснодара» за 5 миллионов евро Сергей Волков выбыл в сентябре из-за разрыва «крестов». Теперь произошла очередная напасть, которую уже подтвердили в пресс-службе клуба: у Вячеслава Караваева диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев.

Слухи о появлении нового игрока на эту позицию ходят с конца прошлого года. И многие болельщики недоумевали: «А зачем «Зениту» еще один правый защитник?» Теперь же реальность такова, что покупка просто необходима. Иначе есть огромный риск проиграть гонку за чемпионство в сезон столетия.

Обоймы не хватает

Травма Караваева — кошмарная новость для тренерского штаба Сергея Семака. Ведь сине-бело-голубые прямо сейчас остались без профильного правого защитника.

Да, есть Сергей Волков, но он еще проходит курс длительного восстановления. Ожидается, что он вернется на поле в начале весны. Однако неизвестно, сколько времени ему потребуется, чтобы набрать оптимальную форму.

Вячеслав Караваев. Ох, похоже, Караваев выбыл до конца сезона. «Зениту» срочно нужен правый защитник

В первой части сезона достойно проявил себя на данной позиции Мантуан, номинальный игрок атаки. Он часто и порой успешно подключается по флангу, но навыков действовать в обороне ему явно недостает. И это скорее план Б для игры против команд, которые окапываются в собственной штрафной, сидя в низком блоке.

Еще один вариант — перевод Страхини Эраковича из центра, что мы уже неоднократно могли наблюдать в предыдущих играх. Но неужели Семаку захочется рисковать и разрушать их сыгранную пару с Нино?

Поэтому «Зенит» вряд ли отважится начинать весеннюю часть чемпионата без правого защитника, учитывая непростую ситуацию в турнирной таблице. Но кого покупать?

Защитник «Фламенго» Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус.
Фото Getty Images

Зарубежные варианты

В середине января бразильский журналист Жулио Мигел Нето сообщил, что петербуржцы интересуются 21-летним защитником «Фламенго» Уэсли Винисиусом. По данным инсайдера, «Зенит» предложил за него 26 миллионов евро, и стороны перешли к обсуждению деталей сделки. Однако позже все застопорилось. Sport24 и вовсе опроверг: по информации портала, невская команда была готова заплатить не более 15 миллионов, и то несколькими траншами.

Затем на связь вышел корреспондент SBT Rio Вене Касагранде. По его словам, «Зенит» уже приходил за Уэсли и предлагал 7 миллионов за 50% прав на футболиста, но получил отказ. При этом Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов.

Вскоре разговоры об игроке «Фламенго» поутихли, но это не значит, что стороны не вернутся к обсуждению трансфера вновь.

Защитник &laquo;Расинга&raquo; Гастон Мартирена. Кажется, в «Зените» скоро будет первый зимний новичок. Уругвайский защитник, которого хотел «Краснодар»

Еще до слухов об Уэсли в Петербург сватали другого правого защитника — 25-летнего Гастона Мартирену из аргентинского «Расинга». Как писал журналист Сесар Луис Мерло, чемпионы России не сумели договориться с клубом по финансовым условиям. «Зенит» предлагал за уругвайца 6 миллионов плюс 3 миллиона в виде бонусов, а также 15% от суммы следующей продажи, но в «Расинге» хотели получить улучшенное предложение. Так его и не дождались.

Уэсли и Мартирена — качественные футболисты, зарекомендовавшие себя в чемпионатах Бразилии и Аргентины. Вопрос в том, готов ли «Зенит» к очередным тратам. Не стоит забывать и о лимите на легионеров, который заметно сковывает маневры сине-бело-голубых. Впрочем, после получения Дугласом российского паспорта выставлять стартовые одиннадцать точно стало проще.

Защитник «Ростова» Илья Вахания
Илья Вахания.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Варианты на российском рынке

Вариантов масса, но не все они подходят «Зениту» с точки зрения соотношения цены и качества. Кроме того, придется существенно переплачивать.

Еще в декабре Иван Карпов утверждал, что в шорт-листе петербургского клуба присутствует Даниил Хлусевич из «Спартака», но председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

В последние сезоны неоднократно появлялись слухи о возможном возвращении воспитанника академии Ильи Вахании. Однако сейчас такой переход трудно представить. В «Ростове» он важный игрок основы, а до старта чемпионата осталось чуть больше месяца. В случае его ухода Валерию Карпину будет трудно найти замену.

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Не многие помнят, но «Зениту» все еще принадлежит Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат». О его досрочном возвращении из аренды многие заговорили сразу после травмы Волкова. Однако сам игрок реагировал максимально спокойно, призывая обращаться с такими вопросами к руководству. Возможно, этот вариант также будет рассмотрен.

«Зенит» наверняка продолжит удивлять этой зимой. Как минимум две позиции в команде требуют усиления — центральный полузащитник (после ухода Клаудиньо) и правый защитник. До конца трансферного окна в России осталось меньше месяца. У команды еще есть время, чтобы сделать правильный выбор.

А Караваеву хочется пожелать здоровья и скорейшего возвращения в строй.

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Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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