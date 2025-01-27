Официально: Караваев вылетел на 7 месяцев из-за разрыва ахилла. Что теперь делать «Зениту»?

Есть несколько вариантов.

Как же не везет правым защитникам «Зенита» в последние сезоны! Марио Фернандес почти все время в Петербурге лечился, а купленный у «Краснодара» за 5 миллионов евро Сергей Волков выбыл в сентябре из-за разрыва «крестов». Теперь произошла очередная напасть, которую уже подтвердили в пресс-службе клуба: у Вячеслава Караваева диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев.

Слухи о появлении нового игрока на эту позицию ходят с конца прошлого года. И многие болельщики недоумевали: «А зачем «Зениту» еще один правый защитник?» Теперь же реальность такова, что покупка просто необходима. Иначе есть огромный риск проиграть гонку за чемпионство в сезон столетия.

Обоймы не хватает

Травма Караваева — кошмарная новость для тренерского штаба Сергея Семака. Ведь сине-бело-голубые прямо сейчас остались без профильного правого защитника.

Да, есть Сергей Волков, но он еще проходит курс длительного восстановления. Ожидается, что он вернется на поле в начале весны. Однако неизвестно, сколько времени ему потребуется, чтобы набрать оптимальную форму.

В первой части сезона достойно проявил себя на данной позиции Мантуан, номинальный игрок атаки. Он часто и порой успешно подключается по флангу, но навыков действовать в обороне ему явно недостает. И это скорее план Б для игры против команд, которые окапываются в собственной штрафной, сидя в низком блоке.

Еще один вариант — перевод Страхини Эраковича из центра, что мы уже неоднократно могли наблюдать в предыдущих играх. Но неужели Семаку захочется рисковать и разрушать их сыгранную пару с Нино?

Поэтому «Зенит» вряд ли отважится начинать весеннюю часть чемпионата без правого защитника, учитывая непростую ситуацию в турнирной таблице. Но кого покупать?

Уэсли Винисиус. Фото Getty Images

Зарубежные варианты

В середине января бразильский журналист Жулио Мигел Нето сообщил, что петербуржцы интересуются 21-летним защитником «Фламенго» Уэсли Винисиусом. По данным инсайдера, «Зенит» предложил за него 26 миллионов евро, и стороны перешли к обсуждению деталей сделки. Однако позже все застопорилось. Sport24 и вовсе опроверг: по информации портала, невская команда была готова заплатить не более 15 миллионов, и то несколькими траншами.

Затем на связь вышел корреспондент SBT Rio Вене Касагранде. По его словам, «Зенит» уже приходил за Уэсли и предлагал 7 миллионов за 50% прав на футболиста, но получил отказ. При этом Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов.

Вскоре разговоры об игроке «Фламенго» поутихли, но это не значит, что стороны не вернутся к обсуждению трансфера вновь.

Еще до слухов об Уэсли в Петербург сватали другого правого защитника — 25-летнего Гастона Мартирену из аргентинского «Расинга». Как писал журналист Сесар Луис Мерло, чемпионы России не сумели договориться с клубом по финансовым условиям. «Зенит» предлагал за уругвайца 6 миллионов плюс 3 миллиона в виде бонусов, а также 15% от суммы следующей продажи, но в «Расинге» хотели получить улучшенное предложение. Так его и не дождались.

Уэсли и Мартирена — качественные футболисты, зарекомендовавшие себя в чемпионатах Бразилии и Аргентины. Вопрос в том, готов ли «Зенит» к очередным тратам. Не стоит забывать и о лимите на легионеров, который заметно сковывает маневры сине-бело-голубых. Впрочем, после получения Дугласом российского паспорта выставлять стартовые одиннадцать точно стало проще.

Илья Вахания. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Варианты на российском рынке

Вариантов масса, но не все они подходят «Зениту» с точки зрения соотношения цены и качества. Кроме того, придется существенно переплачивать.

Еще в декабре Иван Карпов утверждал, что в шорт-листе петербургского клуба присутствует Даниил Хлусевич из «Спартака», но председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

В последние сезоны неоднократно появлялись слухи о возможном возвращении воспитанника академии Ильи Вахании. Однако сейчас такой переход трудно представить. В «Ростове» он важный игрок основы, а до старта чемпионата осталось чуть больше месяца. В случае его ухода Валерию Карпину будет трудно найти замену.

Не многие помнят, но «Зениту» все еще принадлежит Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат». О его досрочном возвращении из аренды многие заговорили сразу после травмы Волкова. Однако сам игрок реагировал максимально спокойно, призывая обращаться с такими вопросами к руководству. Возможно, этот вариант также будет рассмотрен.

«Зенит» наверняка продолжит удивлять этой зимой. Как минимум две позиции в команде требуют усиления — центральный полузащитник (после ухода Клаудиньо) и правый защитник. До конца трансферного окна в России осталось меньше месяца. У команды еще есть время, чтобы сделать правильный выбор.