Эмираты — это очень печально.

Ну вот и все. Питерские мучения Зелимхана Бакаева завершены — по нашей информации, скоро он будет играть за один из футбольных клубов в ОАЭ на правах аренды. Вингер может вздохнуть спокойно. Или все же нет? Тактически вырваться из Питера выглядит успехом, но стратегически это, конечно, полный провал.

Бакаев громко уходил в «Зенит», выдерживая шквал критики со всех сторон, — но при этом и он сам, и здравый смысл вроде бы давали понять — для него в России либо «Спартак», либо Питер. Он выбрал город на Неве, хотя было ясно, что счастья ему в команде Семака наверняка не будет.

Выбор в пользу чемпиона амбициозный, в финансовом плане очень выгодный, но со спортивной точки зрения можно лишь посочувствовать, что, догадываясь о своей судьбе, Бакаев все-таки поплыл по течению. Скорее всего, с подсказки агента. Не продлился со «Спартаком», перешел в «Зенит», смиренно сел на лавку и пропал.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эти все вещи, повторюсь, совершенно ожидаемы, когда был сделан выбор в пользу высокой зарплаты. Дальше он ни на каком из этапов не мог ничего изменить. Не мог продлиться со «Спартаком» — красно-белые были не готовы давать 2 миллиона евро в год. Не мог не перейти в «Зенит» — больше у нас такие запросы никто не потянет. И, наконец, не мог посадить Малкома на лавку или убедить Семака дать ему время на другой позиции. Бакаев мог только наблюдать, как течение тянет его к обрыву.

Падением в него представляется переход в чемпионат ОАЭ. Если уйти из «Зенита» в довольно посредственный арабский чемпионат (даже не в Саудовскую Аравию для приличия!) под конец трансферного окна — это максимум Зелимхана, то очень жаль, потому что это похоже на закат.

«Играть лучше, чем не играть», «нужна практика» и прочие мантры — это полуправда. Иногда лучше немного не играть в «Зените», чтобы потом, например, много играть в «Локомотиве» или еще где-то. Чемпионат ОАЭ... скажем откровенно, в зачет не идет. Как и очень много других чемпионатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

К примеру, кто-то помнит Шапи? Он уже третий сезон подряд катается по арендам, бывал в Турции, Израиле, теперь вот в Греции. Играет не блестяще, без подвигов, возможно, по заветам Карпина даже становится сильнее. Но «Краснодару» не нужен, и никому в России не нужен.

Вратарь Рудаков — числился в «Ростове», уходил в аренды, где стал чемпионом Финляндии. Вероятно, вы даже не слышали про такого вратаря, все по той же причине — он вне радаров. И таких игроков реально наберется целый состав — Башкиров, Лодыгин...

К сожалению, Бакаев теперь пополнил список тех, кто пропадает с карты. В его случае это обидно — все-таки это достаточно талантливый футболист, уже немало показал и мог бы показать еще больше. А теперь обеспечил себе безбедную старость, но рискует пойти дорогой Шапи — превратиться в призрака-скитальца. Такая судьба Бакаева всем нам не на руку. Но что мы можем сделать? Только наблюдать.