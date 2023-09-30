«Зенит» 16 лет не пропускал трижды за тайм, худший старт при Семаке и другие цифры поражения в Оренбурге

Историческая победа команды Деограсии.

В матче 10-го тура РПЛ «Зенит» проиграл «Оренбургу» — 1:3. Все голы были забиты до перерыва, благодаря чему «Оренбург» стал первой за 16 лет командой, которой удалось трижды огорчить сине-бело-голубых в первом тайме.

В последний раз подобное случалось в марте 2007-го, когда по мячу в ворота Вячеслава Малафеева отправили спартаковцы Егор Титов, Мартин Штранцль и Владимир Быстров.

Антирекорд «Зенита» пришелся на август 1992 года: на перерыв гостевого матча с «Асмаралом» питерцы ушли при счете 2:4, а в итоге уступили 3:8.

«Оренбург» впервые в своей истории смог победить «Зенит» в чемпионате России. Неудачная серия растянулась на восемь матчей, в которых было набрано всего одно очко.

Ранее с девятой попытки сине-бело-голубых обыгрывали «Уралан» и «Краснодар», «Уфе» для первого успеха понадобилось 11 встреч, а для «Химок», «Кубани» и «Урала» клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему неуязвим.

Неудача в Оренбурге оказалась для «Зенита» третьей в первых десяти турах чемпионата-2023/24. Ранее команда Сергея Семака на своем поле уступила «Динамо» и «Локомотиву».

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

В последний раз столь неудачно треть сезона питерцы проходили в сезоне-2009, по ходу которого случилась отставка Дика Адвоката.

Хуже всего зенитовцы стартовали в 2000 году, проиграв ровно в половине из первых десяти туров.

Всего в четвертый раз за пять лет работы в «Зените» Сергей Семак попал на серию поражений. Зимой 2018-2019 годов клуб из Северной столицы уступил четыре раза подряд, осенью 2020-го и осенью 2021-го — по три.

Правда, в каждом из случаев с неудачами в премьер-лиге соседствовали проигрыши в еврокубках.