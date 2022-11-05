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Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут

«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Хавбек «Зенита» Вендел против Лечи Садулаева из «Ахмата».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Хавбек «Зенита» Вендел (с мячом) против Лечи Садулаева из «Ахмата».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые не смогли завершить осеннюю часть чемпионата без поражений, а «Ахмат» во второй раз отобрал очки у лидера РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат

Шок на старте игры

Если вы не болельщик «Зенита», то точно недовольны чемпионской гонкой. Скорее всего, вам еще и скучно: кому будет интересно постоянно наблюдать за односторонними победами типа 7:0 или 8:0?

Специально для вас «Зенит» решил устроить аттракцион: уже к 9-й минуте лидер премьер-лиги сенсационно уступал «Ахмату» дома 0:2. Сине-бело-голубые вообще редко проигрывают по ходу встречи. В текущем чемпионате подобное было лишь дважды, в матчах со «Спартаком» и «Факелом». Но обе игры проходили в гостях, да и «Зенит» в итоге уходил от поражения.

А тут — сразу 0:2. Причем оба мяча «Зенит» смастерил сам: сперва коллективный провал обороны привел к голу Харина, а следом Чистяков сделал подарок Конате.

Проблемы чемпиона с обороной

Проблемы с центром защиты «Зенита» снова становятся существенными. В этом сезоне они позабылись — и это логично, ведь за первый круг сине-бело-голубые пропустили ничтожные пять мячей. Но сейчас уязвимые точки опять обнажились: Алип в первом тайме матча с «Краснодаром» играл слабо и был заменен после 45 минут, а в игре с «Ахматом» Чистяков не дотянул даже до перерыва. У Дмитрия и без результативной ошибки хватало помарок, а на исходе получаса он едва не привез пенальти — мяч попал ему в руку, но ВАР не увидел в том эпизоде фола. На 32-й минуте Сергей Семак заменил Чистякова на Кругового, а в центр защиты сместился Дуглас Сантос.

Безусловно, у внезапно вернувшихся оборонительных проблем есть разумное объяснение — травмы. Игру с «Краснодаром» из-за недомогания пропускал Ловрен, а перед матчем с «Ахматом» повреждение получил Родригао. Отсюда и нестандартные сочетания в обороне «Зенита».

Стерильное доминирование хозяев

А что в атаке? Кассьерра вернулся в заявку, но Семак ожидаемо предпочел колумбийцу Сергеева. Нападение «Зенита» выглядело привычно, однако толковых атак не хватало. Ниже своего уровня выглядел Вендел — в одном из эпизодов бразилец из убойной позиции махнул мимо мяча, повторив печально знаменитый «финт Гатагова». Это более чем показательный момент — карнавальной техникой в первом тайме даже не пахло.

Разумеется, «Зенит» доминировал — владение хозяевами мячом в первом тайме достигало 80 процентов, но было стерильным. «Ахмат» образцово оборонялся — защитники не давали пространства форвардам «Зенита» при позиционном наступлении, а контратак у хозяев и не было. Не работали и традиционные забросы Ловрена из глубины — «Ахмат» снимал все верховые мячи у своей штрафной. Но один супермомент «Зенит» все же создал: Шелия отразил мяч в штангу после плотного удара Клаудиньо.

Хавбек &laquo;Спартака&raquo; Роман Зобнин (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Сочи&raquo; Кирилл Заика. «Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

Конец серии без поражений

В перерыве хозяева перестроились: Семак разменял Караваева на Мостового, которому в этот день исполнилось 25 лет, а схема команды трансформировалась из 4-3-3 в классику прошлого сезона — 3-4-2-1. Мостовой сразу же получил классный момент, но не подстроился под удар с левой ноги.

На рисунок игры тактические изменения «Зенита» повлияли незначительно. Дуглас стал чаще самостоятельно тащить мяч вперед из обороны, а форварды хозяев продолжали искать лазейки в защите соперника. Иногда находили, но на конвейер голевые моменты «Зенит» поставить не мог. Зато забил на 65-й минуте. Помог угловой: Дуглас подал, Кузяев скинул, а Мостовой на этот раз поразил ворота с левой и поздравил себя с днем рождения.

Но «Ахмат» не дрогнул после пропущенного мяча и продолжал мужественно обороняться. Грозненцы тоже переключились на схему с тремя центральными защитниками и терпеливо ждали конца встречи. Когда оборона не справлялась, в игру вступал Шелия — голкипер «Ахмата» отбил пару тяжелых ударов в исполнении Ловрена и Малкома.

Матч «Зенит» заканчивал в три центрфорварда: Кассьерра, Ерохин и Ловрен пытались ловить верховые подачи, но у них ничего не вышло. Это был последний домашний матч «Зенита» в РПЛ в 2022 году, сине-бело-голубые победили во всех предыдущих. Но «Ахмат» закрыл и эту серию «Зенита», и другую — без поражений в чемпионате.

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