Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут

Сине-бело-голубые не смогли завершить осеннюю часть чемпионата без поражений, а «Ахмат» во второй раз отобрал очки у лидера РПЛ

Шок на старте игры

Если вы не болельщик «Зенита», то точно недовольны чемпионской гонкой. Скорее всего, вам еще и скучно: кому будет интересно постоянно наблюдать за односторонними победами типа 7:0 или 8:0?

Специально для вас «Зенит» решил устроить аттракцион: уже к 9-й минуте лидер премьер-лиги сенсационно уступал «Ахмату» дома 0:2. Сине-бело-голубые вообще редко проигрывают по ходу встречи. В текущем чемпионате подобное было лишь дважды, в матчах со «Спартаком» и «Факелом». Но обе игры проходили в гостях, да и «Зенит» в итоге уходил от поражения.

А тут — сразу 0:2. Причем оба мяча «Зенит» смастерил сам: сперва коллективный провал обороны привел к голу Харина, а следом Чистяков сделал подарок Конате.

Проблемы чемпиона с обороной

Проблемы с центром защиты «Зенита» снова становятся существенными. В этом сезоне они позабылись — и это логично, ведь за первый круг сине-бело-голубые пропустили ничтожные пять мячей. Но сейчас уязвимые точки опять обнажились: Алип в первом тайме матча с «Краснодаром» играл слабо и был заменен после 45 минут, а в игре с «Ахматом» Чистяков не дотянул даже до перерыва. У Дмитрия и без результативной ошибки хватало помарок, а на исходе получаса он едва не привез пенальти — мяч попал ему в руку, но ВАР не увидел в том эпизоде фола. На 32-й минуте Сергей Семак заменил Чистякова на Кругового, а в центр защиты сместился Дуглас Сантос.

Безусловно, у внезапно вернувшихся оборонительных проблем есть разумное объяснение — травмы. Игру с «Краснодаром» из-за недомогания пропускал Ловрен, а перед матчем с «Ахматом» повреждение получил Родригао. Отсюда и нестандартные сочетания в обороне «Зенита».

Стерильное доминирование хозяев

А что в атаке? Кассьерра вернулся в заявку, но Семак ожидаемо предпочел колумбийцу Сергеева. Нападение «Зенита» выглядело привычно, однако толковых атак не хватало. Ниже своего уровня выглядел Вендел — в одном из эпизодов бразилец из убойной позиции махнул мимо мяча, повторив печально знаменитый «финт Гатагова». Это более чем показательный момент — карнавальной техникой в первом тайме даже не пахло.

Разумеется, «Зенит» доминировал — владение хозяевами мячом в первом тайме достигало 80 процентов, но было стерильным. «Ахмат» образцово оборонялся — защитники не давали пространства форвардам «Зенита» при позиционном наступлении, а контратак у хозяев и не было. Не работали и традиционные забросы Ловрена из глубины — «Ахмат» снимал все верховые мячи у своей штрафной. Но один супермомент «Зенит» все же создал: Шелия отразил мяч в штангу после плотного удара Клаудиньо.

Конец серии без поражений

В перерыве хозяева перестроились: Семак разменял Караваева на Мостового, которому в этот день исполнилось 25 лет, а схема команды трансформировалась из 4-3-3 в классику прошлого сезона — 3-4-2-1. Мостовой сразу же получил классный момент, но не подстроился под удар с левой ноги.

На рисунок игры тактические изменения «Зенита» повлияли незначительно. Дуглас стал чаще самостоятельно тащить мяч вперед из обороны, а форварды хозяев продолжали искать лазейки в защите соперника. Иногда находили, но на конвейер голевые моменты «Зенит» поставить не мог. Зато забил на 65-й минуте. Помог угловой: Дуглас подал, Кузяев скинул, а Мостовой на этот раз поразил ворота с левой и поздравил себя с днем рождения.

Но «Ахмат» не дрогнул после пропущенного мяча и продолжал мужественно обороняться. Грозненцы тоже переключились на схему с тремя центральными защитниками и терпеливо ждали конца встречи. Когда оборона не справлялась, в игру вступал Шелия — голкипер «Ахмата» отбил пару тяжелых ударов в исполнении Ловрена и Малкома.

Матч «Зенит» заканчивал в три центрфорварда: Кассьерра, Ерохин и Ловрен пытались ловить верховые подачи, но у них ничего не вышло. Это был последний домашний матч «Зенита» в РПЛ в 2022 году, сине-бело-голубые победили во всех предыдущих. Но «Ахмат» закрыл и эту серию «Зенита», и другую — без поражений в чемпионате.