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Сегодня, 18:10

Дзюба забил «Зениту» и не отпраздновал. Артему остался один гол до рекорда Кержакова

Дзюба не стал праздновать гол в ворота «Зенита»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол «Зениту» 7 декабря.
Фото ФК «Акрон»
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Вывел «Акрон» вперед.

«Зенит» в последнем матче осенней части нынешнего сезона РПЛ принимает «Акрон». Тольяттинцы неожиданно выиграли первый тайм (2:1), а второй мяч команды забил Артем Дзюба — бывший форвард сине-бело-голубых.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Акрон

Как забил Дзюба

«Акрон» открыл счет на 10-й минуте — полузащитник Стефан Лончар прошил вратаря петербуржцев Евгения Латышонка мощным ударом из штрафной. «Зенит» быстро ответил: Андрей Мостовой замкнул прострел Густаво Мантуана и закатил пятый мяч в этом сезоне РПЛ. При счете 1:1 петербуржцы продолжали давить и сконструировали несколько классных моментов, однако не дожали соперника — пару раз тольяттинцев спас голкипер Александр Васютин, который ранее выступал за «Зенит». А в конце первой половины команду Сергея Семака разочаровал другой экс-игрок сине-бело-голубых.

На 40-й минуте Артем Дзюба вывел «Акрон» вперед. Форвард открылся в штрафной хозяев под навес Роберто Фернандеса с левого фланга и головой аккуратно уложил мяч в угол — защитник петербуржцев Родригао, опекавший россиянина, никак не помешал нападающему.

Гол Артема ждали — ведь он выступал за «Зенит» на протяжении семи лет и наверняка хотел отметиться в матче с бывшей командой. При этом праздновать гол он не стал. Нападающий показательно спокойно воспринял свой точный удар. Однако трибуны «Газпром Арены» все равно освистали Дзюбу.

Андрей Мостовой и&nbsp;Артем Дзюба. «Зенит» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Первая игра Артема против «Зенита» не удалась

Встреча нападающего с «Зенитом» была одним из самых ожидаемых событий на старте чемпионата России. Форвард покинул Санкт-Петербург летом 2022 года в статусе свободного агента.

Игру «Акрона» против петербуржцев в первом круге предвкушали именно как противостояние игрока и клуба, тем более Артем находился в хорошей форме — отметился двумя и тремя передачами в четырех первых матчах за тольяттинцев в РПЛ.

Однако уже в самом начале встречи Дзюба получил травму — на девятой минуте покинул поле из-за мышечных проблем, а «Акрон» сгорел 0:5. «Обидно, что Артем так быстро получил травму. Было бы интересно посмотреть. Пообщались с ним перед матчем», — говорил после финального свистка председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Артем Дзюба в «Зените» в 2022 году.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как Дзюба играл за «Зенит»

Артем присоединился к петербуржцам летом 2015-го и ушел только спустя семь лет: единственная отлучка за это время случилась во второй половине сезона-2017/18, когда его на полгода арендовал тульский «Арсенал». За время в «Зените» Дзюба наколотил 108 голов в 249 матчах, что является вторым результатом в истории команды. Больше забил только Александр Кержаков (163). С ним Артем борется за звание лучшего бомбардира в истории российского футбола: сегодняшний гол стал 232-м, у Кержакова — 233.

В «Акрон» нападающий пришел в сентябре в статусе свободного агента — в конце прошлого чемпионата он не выполнил условия для продления контракта с «Локомотивом». В составе команды из Тольятти Дзюба провел 11 игр, забив теперь три мяча.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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