Дзюба забил «Зениту» и не отпраздновал. Артему остался один гол до рекорда Кержакова

Вывел «Акрон» вперед.

«Зенит» в последнем матче осенней части нынешнего сезона РПЛ принимает «Акрон». Тольяттинцы неожиданно выиграли первый тайм (2:1), а второй мяч команды забил Артем Дзюба — бывший форвард сине-бело-голубых.

Как забил Дзюба

«Акрон» открыл счет на 10-й минуте — полузащитник Стефан Лончар прошил вратаря петербуржцев Евгения Латышонка мощным ударом из штрафной. «Зенит» быстро ответил: Андрей Мостовой замкнул прострел Густаво Мантуана и закатил пятый мяч в этом сезоне РПЛ. При счете 1:1 петербуржцы продолжали давить и сконструировали несколько классных моментов, однако не дожали соперника — пару раз тольяттинцев спас голкипер Александр Васютин, который ранее выступал за «Зенит». А в конце первой половины команду Сергея Семака разочаровал другой экс-игрок сине-бело-голубых.

На 40-й минуте Артем Дзюба вывел «Акрон» вперед. Форвард открылся в штрафной хозяев под навес Роберто Фернандеса с левого фланга и головой аккуратно уложил мяч в угол — защитник петербуржцев Родригао, опекавший россиянина, никак не помешал нападающему.

Гол Артема ждали — ведь он выступал за «Зенит» на протяжении семи лет и наверняка хотел отметиться в матче с бывшей командой. При этом праздновать гол он не стал. Нападающий показательно спокойно воспринял свой точный удар. Однако трибуны «Газпром Арены» все равно освистали Дзюбу.

Первая игра Артема против «Зенита» не удалась

Встреча нападающего с «Зенитом» была одним из самых ожидаемых событий на старте чемпионата России. Форвард покинул Санкт-Петербург летом 2022 года в статусе свободного агента.

Игру «Акрона» против петербуржцев в первом круге предвкушали именно как противостояние игрока и клуба, тем более Артем находился в хорошей форме — отметился двумя и тремя передачами в четырех первых матчах за тольяттинцев в РПЛ.

Однако уже в самом начале встречи Дзюба получил травму — на девятой минуте покинул поле из-за мышечных проблем, а «Акрон» сгорел 0:5. «Обидно, что Артем так быстро получил травму. Было бы интересно посмотреть. Пообщались с ним перед матчем», — говорил после финального свистка председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Артем Дзюба в «Зените» в 2022 году. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как Дзюба играл за «Зенит»

Артем присоединился к петербуржцам летом 2015-го и ушел только спустя семь лет: единственная отлучка за это время случилась во второй половине сезона-2017/18, когда его на полгода арендовал тульский «Арсенал». За время в «Зените» Дзюба наколотил 108 голов в 249 матчах, что является вторым результатом в истории команды. Больше забил только Александр Кержаков (163). С ним Артем борется за звание лучшего бомбардира в истории российского футбола: сегодняшний гол стал 232-м, у Кержакова — 233.

В «Акрон» нападающий пришел в сентябре в статусе свободного агента — в конце прошлого чемпионата он не выполнил условия для продления контракта с «Локомотивом». В составе команды из Тольятти Дзюба провел 11 игр, забив теперь три мяча.