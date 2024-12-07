Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

Второе поражение подряд.

«Зенит» в прошлом туре удивил всех — проиграл «Крыльям» (2:3), которые со скрипом набирают очки в этом сезоне. Впереди был последний матч перед уходом на зимний перерыв — против кусачего «Акрона» с Артемом Дзюбой на острие. И, конечно же, главной интригой игры стала очередная встреча форварда против бывшей команды, в составе которой он стал четырехкратным чемпионом страны.

В первом круге петербуржцы разгромили новичка РПЛ со счетом 5:0. Однако тогда 36-летний Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на десятой минуте из-за проблемы с мышцей. Проявить себя не успел.

Естественно, Заур Тедеев выпустил Артема с первых минут и в этот раз. Причем нападающий получил капитанскую повязку в отсутствии Савичева, который не играл из-за перебора желтых.

Сергей Семак практически повторил стартовый состав матча недельной давности с «Крыльями». Только вместо Адамова в воротах появился Латышонок, а Родригао заменил травмированного Алипа в центре обороны.

Дзюба забил

«Зенит» сразу же захватил инициативу и создал несколько опасных подходов к воротам гостей. Давление у штрафной площади Васютина росло, и казалось, что вот-вот тольяттинцы дрогнут под натиском. Но все вышло совсем иначе. «Акрон» в своей первой же осмысленной атаке забил. И гол получился неожиданным.

Все началось с несчастного случая — у Мантуана поехала нога, это привело к потере мяча. Кузьмин вошел в штрафную и покатил на Данилина. Тот выполнил кросс, который, казалось бы, не нес особой опасности. Дуглас сыграл головой, а затем транзитом через Родригао мяч отскочил к Лончару. Черногорцу оставалось только прошить Латышонка с близкого расстояния, что он и сделал.

Но петербуржцы довольно быстро отыгрались. Исправился Мантуан, буквально вспахавший правую бровку. Бразилец совершил сольный проход и зряче прострелил на дальнюю штангу, а Мостовой подставил ногу — 1:1.

После двух забитых мячей команды будто успокоилось. «Акрон» стал опускаться глубже в оборону, а «Зенит» неспешно перекатывал мяч в центре: от Вендела к Клаудиньо и в обратном направлении.

Частая картина в первом тайме — одинокий Дзюба, ждущий мяча у центрального круга. Все знают, что Артем может включиться в самый неожиданный момент, ему для этого не нужно быть самым активным на поле. Так и произошло. Капитан гостей открылся в штрафной «Зенита» под передачу с фланга и выиграл борьбу у Родригао, пробив в левый угол. Латышонок никак не мог выручить в этом эпизоде.

Что интересно, Дзюба не праздновал забитый мяч. Но в ответ получил оглушающий свист от зрителей «Газпром Арены».

Хозяева ушли на перерыв, проигрывая в счете. Похожая ситуация была ровно неделю назад в матче с «Крыльями». Только тогда отставание было в два мяча.

Удаление Данилина и выход Соболева

В начале второго тайма Сергей Семак внес изменения в состав: вместо Клаудиньо вышел Ахметов, а Родригао поменял Лусиано. Сразу после перестановок Барриос опустился в центр защиты, а вышедший на поле аргентинец стал исполнять роль второго центрального форварда. И «Зенит» заиграл поживее.

«Акрон» же вышел из раздевалки с явным акцентом на оборону. Про контратаки тольяттинцы вообще забыли. А удаление Данилина и вовсе заставило гостей еще сильнее окопаться в своей штрафной. По карточке, показанной Кириллу, вряд ли у кого-то возникли вопросы — на повторе хорошо виден удар в бок Мантуана.

А дальше на поле появился Александр Соболев. И надо сказать, что игра заметно оживилась. Экс-нападающий «Спартака» имел практически стопроцентный шанс отличиться, но его удар заблокировали. Также ему совсем немного не хватило для того, чтобы замкнуть передачу после прорыва Мостового.

На 70-й минуте «Зенит» забил, отличился Кассьерра. Но радость петербургских болельщиков длилась недолго — гол отменили после просмотра видеоповтора. Оказалось, что во время атаки Мостовой подработал себе мяч рукой.

Время поджимало и Семак в спешке пытался хоть как-то взбодрить своих игроков. Вышли Педро и Ерохин, который часто спасает «Зенит» в концовках, но в этот раз даже его магия не спасла.

Более того, уже в компенсированное время хозяева снова забили. Но и этот гол отменили из-за игры рукой. На этот раз — у Нино. Тотальное невезение.