Интригующая неделя для «Зенита». В Петербург приедут Дзюба и другие бывшие игроки команды

Сине-бело-голубые проведут два домашних матча.

«Зенит» — «Акрон»

В среду, 2 октября, петербуржцы встретятся с дебютантом РПЛ — «Акроном». И этот матч пройдет под девизом «Возвращение Артема Дзюбы на «Газпром Арену».

36-летний нападающий находится в сумасшедшей форме и отметился результативными действиями в трех матчах чемпионата подряд (1+3). Правда, в Кубке России Артем пока молчит, но в Петербурге у него будет возможность исправить это.

Мы помним, что Дзюба не очень хорошо уходил из «Зенита», поэтому он будет предельно мотивирован в предстоящей встрече. Форвард очень любит забивать бывшим, однако в матчах против сине-бело-голубых ему это пока не удавалось. Можно не сомневаться в том, что в этот раз он точно приложит массу усилий, чтобы огорчить невский клуб.

Еще одна интрига — откроет ли счет своим мячам за «Зенит» Александр Соболев. Пока в активе 27-летнего форварда лишь одна голевая передача в предыдущей кубковой встрече с «Рубином».

Скучать зрителям точно не придется, ведь в предыдущей игре «Зенит» уступил «Акрону» в серии пенальти, потерпев первое поражение в сезоне. В среду подопечные Сергея Семака захотят взять реванш. В воротах тольяттинцев наверняка окажется воспитанник сине-бело-голубых Александр Васютин, для которого предстоящий матч будет не менее принципиальным, чем для Дзюбы.

На «Газпром Арене» традиционно ожидается большое количество зрителей, несмотря на позднее начало встречи — 21.15. И такое время выбрано неслучайно: так болельщики точно успеют прийти на стадион после рабочего дня. К тому же, крышу закроют, поэтому будет комфортно абсолютно всем.

Цены на билеты вполне демократичные, их стоимость начинается от 300 рублей, а для детей и подростков действует скидка 50 процентов. Те, кто придет заранее, смогут воспользоваться скидкой 50 процентов по клубной карте «Зенита» на еду во всех точках продаж, расположенных на территории «Газпром Арены».

Артем Дзюба в «Зените». Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» — «Оренбург»

Не менее интересным ожидается второй матч «Зенита» на этой неделе. В гости к петербуржцам заглянет «Оренбург», который не выигрывал аж с 21 июля. Тогда подопечные Давида Деограсии в 1-м туре РПЛ победили «Спартак» (2:0).

В составе «Оренбурга» большое количество воспитанников сине-бело-голубых и тех, кто еще совсем недавно находился в составе основной команды. Среди них Богдан Москвичев, закрепившийся в качестве первого номера, Алексей Барановский, Данила Прохин, Данила Хотулев, Артем Касимов, Ярослав Михайлов, Александр Коваленко. Каждый из них явно захочет максимально себя проявить, поэтому болельщиков ждет яркая игра.

По традиции, за несколько часов до стартового свистка на территории стадиона пройдет «Фан-Променад», в рамках которого запланировано множество развлечений для болельщиков. Среди них акция «Призовая чеканка», которая позволит участникам выиграть билеты и абонементы на матчи сине-бело-голубых, продуктовую корзину болельщика с доставкой, официальную атрибутику, большой телевизор, билеты в бизнес-клуб «Газпром Арены», а также один день с основным составом команды.

«Зенит» всегда устраивает для своих поклонников яркие предматчевые шоу, и встреча с «Оренбургом» не станет исключением. В этот раз главным музыкальным событием вечера станет выступление популярного певца Xolidayboy, который известен многим по таким хитам, как «Пожары», «Моя хулиганка» и «Океаны».