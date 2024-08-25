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Сегодня, 17:30

«Зенит» нашел «аргентинского Дзюбу» — вместо Соболева? Кто такой Лусиано Гонду

«Зенит» хочет купить аргентинца Лусиано Гонду
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Лусиано Гонду
Лусиано Гонду.
Фото Getty Images
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Семак укрепляет атаку.

Планы «Зенита» усилить атаку давно известны — еще в начале лета ходили слухи, что питерцы ищут форварда на случай ухода Матео Кассьерры. Колумбиец еще в команде, но клуб все равно в активном поиске. И, по данным аргентинских медиа, в Санкт-Петербург переезжает Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».

Как прокачать ценник за год: инструкция от Гонду

23-летний центральный нападающий — воспитанник «Атлетико Сармьенто», в родном клубе он прошел всю систему и начал играть на взрослом уровне. Но вообще-то Лусиано мог стартовать куда круче, ведь в 18 лет его отдали в аренду в молодежную команду «Ривер Плейт».

«Я — «девятка», — рассказывал он клубным медиа «Ривера». — Мне нравится действовать внутри штрафной, обыгрывать один в один и создавать зоны. Каждый нападающий живет ради голов, я это понимаю. Но для меня на первом месте — игра на команду».

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Впрочем, в «Ривере» у Гонду не пошло, и вскоре он вернулся в «Сармьенто». Здесь, как уже сказано выше, нападающий дебютировал в большом футболе, но получилось блекло. Лусиано провел два сезона и не очень впечатлил — в 85 матчах забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Назвать его стабильным форвардом в этот период очень трудно — Гонду мог сидеть без голов месяцами и, разумеется, постоянным игроком старта не считался. При этом высокий и активный нападающий с хорошим выбором позиции все равно заинтересовал клубы статусом выше — и в 2023 году переехал в «Архентинос Хуниорс» за 3 миллиона евро.

Там карьера развивалась более динамично. За 38 игр во всех турнирах Лусиано почти догнал свои показатели в «Сармьенто» — забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач. В отличие от себя прошлого, на новом месте Гонду не замолкал на долгие месяцы и забивал не только андердогам. Первым от него вообще пострадал бывший клуб — «Ривер Плейт», ему форвард отгрузил дубль. Transfermarkt отметил прогресс и за год увеличил трансферную стоимость аргентинца до 10 миллионов евро.

Футболист Лусиано Гонду
Лусиано Гонду на Олимпиаде в Париже.
Фото Getty Images

Лусиано зажигал на Олимпиаде. Благодаря ему сборная попала в Париж!

Выступления не остались без внимания штаба национальной сборной — уже в октябре 2023-го, когда Гонду набрал обороты, его вызвали в команду Аргентины U-23. Там он до декабря побегал в товарищеских матчах и забил один мяч, а с января вступил в битву за Олимпиаду — уже эффективнее.

В семи матчах отбора на его счету четыре гола и ассист, причем один из мячей получился сверхважным — Гонду головой забил победный в ворота Бразилии и вывел свою сборную на Олимпиаду.

Само собой, Лусиано взяли в Париж. Там зажечь уже не получилось — на счету Гонду всего один мяч за четыре тура и в целом невзрачное выступление. Аргентинцы вылетели в четвертьфинале, уступив Франции, а форвард ни разу не провел на поле полный матч.

Лусиано Гонду.
Фото Global Look Press

Гонду — новый Дзюба. За клуб и сборную раскидывает как праймовый Артем

Вероятно, в «Зените» есть небольшая ностальгия по временам, когда в их составе играл Артем Дзюба, потому что Гонду — полная копия российского форварда. И дело даже не в росте — Лусиано на 8 см ниже Артема (189 против 197), а в манере действий.

Как и Дзюба, Гонду — не типичный «столб», он умело использует габариты для наглой (в хорошем смысле!) игры. С таким крупным нападающим справится редкий защитник, поэтому Лусиано превосходен накоротке — пользуется «пяточками», мелкими передачами, удержаниями мяча и всем тем, чем раздражал соперников праймовый Артем Дзюба.

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Пластика тоже похожа — из-за большого роста и веса она своеобразная, немного неуклюжая. Но забить гол из нестандартного положения, в стиле Дзюбы взявшись из ниоткуда, для Гонду не проблема. Остается только отдать честь при праздновании, и тогда вообще не отличить аргентинца от Артема.

При этом головой Гонду играет будто бы лучше — почти безотказно замыкает навесы с флангов в контратаках, а на стандартах может отдать ассист. За сборную по пути на Олимпиаду Гонду продемонстрировал и то и другое. А за «Архентинос Хуниорс» 3 из 14 мячей он забил именно головой.

Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Теперь трансфер Соболева под угрозой срыва?

«СЭ» уже рассказывал, что происходит с возможным трансфером Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Если кратко — Александр никогда не был в приоритете сине-бело-голубых, а поведение в Москве — исключительно его блажь и проблемы. Мы уже сообщали, что «Зенит» присматривается к иностранцу на эту позицию, и в случае успеха Соболев вряд ли перейдет к Семаку в ближайшее время.

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», где окажется Соболев?

Если Гонду действительно окажется в «Зените», учитывая примерно одинаковую цену (оба — по 10-11 миллионов евро), дорога для Соболева в Санкт-Петербург, вероятнее всего, будет закрыта. Просто потому, что потратить 20 с лишним миллионов на стилистически похожих нападающих даже для Питера с его ресурсами будет слишком.

Но, конечно, исключать ничего нельзя.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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