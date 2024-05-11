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«Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

«Зенит» дома проиграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Андрей Мостовой в матче против ЦСКА.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Чемпион России продлил безвыигрышную серию.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:1
ЦСКА

Поддавки

Золотая гонка в этом сезоне уникальная. Ее сложно назвать лучшей в истории и даже захватывающей, но она, в отличие от прошлых лет, хотя бы есть. И даже с участием нескольких команд. Разве это не здорово, когда в середине мая до сих пор не определен обладатель титула?

И «Динамо», и «Зенит», и «Краснодар» весной играют нестабильно, постоянно дарят конкурентам шансы, но никто из претендентов не пользуется ими на сто процентов. Однако золото кто-то точно возьмет. Турнира без чемпиона быть не может.

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Очередной подарок в субботу получили петербургский и московский клубы: «Краснодар» проиграл «Спартаку» и упустил возможность хотя бы на пару часов выйти на первое место. Вопрос состоял в том, кто этим воспользуется.

Главные тренеры &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак и&nbsp;ЦСКА Владимир Федотов. ЦСКА победил «Зенит» после пенальти Чалова! Онлайн-трансляция матча

Сергеев в основе, Акинфеев — в запасе

«Зенит» мог оторваться от конкурентов сразу на четыре очка, так как «Динамо» начинало свой матч последним. Но для этого сине-бело-голубым требовалась победа над серьезным соперником. Да, ЦСКА весной хромает и уже не претендует даже на место в топ-3, но остается одним из самых титулованных клубов страны.

О мотивации красно-синих было много разговоров накануне игры. Как известно, уже в ближайшую среду эти же команды вновь встретятся в Санкт-Петербурге в битве за суперфинал Кубка России, и в том турнире у армейцев с настроем точно все в порядке. От Владимира Федотова стоило ожидать ротации, но он удивил только выбором голкипера: Акинфеев уступил место Торопу, который как раз обычно играет в Кубке.

А вот Сергей Семак преподнес сюрприз выбором на другом полюсе состава: в основе неожиданно появился Сергеев, причем не вместо Кассьерры, а в паре с ним. «Зенит» переключился на гибридную схему: при атаках Караваев по правому флангу поднимался на одну линию с левым вингером Артуром, а форварды образовывали сдвоенный центр.

Спасения Облякова и Нино

Все домашние матчи сине-бело-голубых этой весной проходят примерно в одном ключе: хозяева подолгу владеют мячом, но редко создают моменты, так как соперник узко и низко обороняется. Не стала исключением и эта встреча: даже с парой форвардов «Зенит» не получал существенного преимущества впереди. Хотя пару шансов в начале встречи имел: Сергеев мог замкнуть подачу Артура, да и сам бразилец пытался забить.

Одним из центральных эпизодов первого тайма стало столкновение Заболотного и Нино в середине поля. Причем не одно, а сразу два. К счастью, оба сумели продолжить встречу, а защитник «Зенита» позже еще и бросился под мяч после удара Файзуллаева.

Самый жирный момент у ворот Торопа вышел похожим: голкипер ЦСКА совершил кошмарный вынос, но мяч попал в Облякова, который и спас армейцев после удара Вендела.

Фол Кассьерры, гол Чалова

Игра изобиловала стычками, фолами, паузами и вопросами к главному арбитру. Особенно Сергею Иванову доставалось от хозяев: и футболисты, и тренерский штаб регулярно высказывали ему претензии в различных эпизодах. Например, в начале второго тайма, когда Заболотного вполне могли удалить за фол на Дугласе.

Высказывали претензии и футболисты ЦСКА: на исходе часа Агапов, убегая из штрафной, упал после столкновения с Кассьеррой, но Иванов сперва не увидел фола. Однако ВАР разглядел, что колумбиец наступил на ногу защитнику красно-синих, поэтому был назначен 11-метровый. Чалов с пенальти промахивается редко, а Кержаков их почти не отражает — 0:1.

Как и в матче с «Рубином», Семак после пропущенного мяча включил авральный режим и перестроил игру. Сначала спасать «Зенит» вышли Педро с Мостовым, а чуть позже — Изидор с Ерохиным. Последний ход — это уже отчаяние: два высоченных футболиста, которые вышли ловить верховые мячи.

Естественно, в финальные минуты сине-бело-голубые перестроились на простейшую игру с подачами всех типов, которые, надо отметить, частенько проходили. Однажды Ерохин даже умудрился пробить через себя.

ЦСКА оборонялся не слишком уверенно, но «Зенит» все равно этим не пользовался.

На 90-й минуте петербуржцы получили право на опасный штрафный, после розыгрыша которого Педро едва не сотворил спасительный шедевр, но Тороп в зрелищном прыжке выручил армейцев. Прекрасно сыграл голкипер ЦСКА и на исходе добавленного времени, когда не позволил отличиться Мантуану.

Армейцы выстояли и на этот раз обошлись без пропущенных мячей в концовке. Для самого ЦСКА эта победа означает не слишком много, ведь армейцы поднимаются лишь на шестое место. Но для золотой гонки этот результат рискует стать ключевым: «Зенит» реально может уступить титул.

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Федор Чалов
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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55
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