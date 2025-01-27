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Сегодня, 14:30

Первое поражение «Зенита» в 2025-м — от «Динамо». Энрике дебютировал, но забил Соболев

«Зенит» проиграл «Динамо» в товарищеском матче
Роман Кольцов
Корреспондент
Вингер «Зенита» Луис Энрике (в центре) в матче против «Динамо» (3:1).
Вингер «Зенита» Луис Энрике (в центре) в матче против «Динамо» (3:1).
Фото ФК «Зенит»
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3:1 в пользу бело-голубых.

«Зенит» и московское «Динамо» провели товарищеский матч на сборах в Катаре. Встреча прошла в закрытом режиме: болельщикам были доступны только текстовая трансляция плюс видео забитых мячей в соцсетях.

Петербуржцы потерпели первое поражение в 2025 году, уступив со счетом 1:3. Стартовые составы у команды были экспериментальные, и интересных фамилий хватало. Например, за сине-бело-голубых дебютировал многомиллионный новичок Луис Энрике.

«Зенит» за всю игру сделал только три замены, потому что на вечер этого же дня была назначена еще одна встреча — с армянским «Ноа». А «Динамо» провело оба тайма абсолютно разными составами. Вернувшийся в расположение бело-голубых Бителло в заявку не попал.

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Отыграл один тайм

Болельщики «Зенита» ждали дебюта Луиса Энрике еще в предыдущем матче со сборной Иордании (1:0), но тогда он не попал в заявку из-за прохождения медосмотра.

Затем предполагалось, что вингер сборной Бразилии выйдет на поле в игре с «Ноа», но тренерский штаб решил не томить, и событие произошло уже утром понедельника. В игре против «Динамо» Энрике взял 19-й номер и занял свою любимую позицию на правом фланге атаки, где против него действовал Дмитрий Скопинцев.

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Чем-то особенным южноамериканец не запомнился. Совершил несколько обводок, пару раз удачно отработал в прессинге. В общем, пока еще осваивается в новом коллективе. Сергей Семак дал ему совсем немного времени: сразу после перерыва вместо Энрике вышел Сергей Чернов из молодежной команды.

Товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» (3:1).
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дважды пропустил со стандартов, а Соболев снова забил

В первом тайме команды не отличились, а во втором пошел град голов. «Динамо» забило дважды с промежутком в 12 минут. Сначала после розыгрыша углового удачно пробил Маричаль. И судя по видео, опубликованном в Telegram-канале бело-голубых, трудно понять, пересек ли мяч полностью линию ворот. Вполне возможно, что Соболев успел спасти. Тем не менее гол засчитали.

А затем со штрафного прицельно в нижний угол выстрелил Фомин. Латышонок прыгнул, но неудачно подставил руки — мяч юркнул в угол.

После 0:2 «Зенит» встрепенулся. Мостовой запрессинговал соперника и выбежал один на один с Лещуком. Голкипер «Динамо» выручил, угадав направление полета мяча, но на добивании первым оказался Соболев.

Александр в 2025 году делает как минимум одно результативное действие в каждом матче: отдал голевую на Глушенкова в первой игре с Иорданией (1:1), затем уже сам забил Иордании (1:0) во второй встрече, а теперь огорчил «Динамо». Неужели наконец-то адаптировался к требованиям Сергея Семака?

Точку в игре поставил Ярослав Гладышев. На этот раз без помощи стандартов — пробежал по флангу и покатил в левый нижний.

3:1 — победа «Динамо». Впереди у москвичей перелет в Абу-Даби и подготовка к Winline Зимнему Кубку РПЛ. «Зенит» же программу понедельника еще не закончил — вечером невской команде предстоит сыграть с «Ноа».

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Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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