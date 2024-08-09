Суперматч «Зенита» и «Динамо», проверка для ЦСКА, неудобный соперник для «Спартака». Интриги 4-го тура РПЛ

На выходных — несколько топовых вывесок.

Дуэль Латышонка и Лунева

Встреча двух лидеров таблицы и соперников в борьбе за чемпионство прошлого сезона. Что еще нужно, чтобы мотивировать себя в обязательном порядке расчистить место в субботу для просмотра центрального матча тура, если не всего первого круга?

«Зенит» начал новую кампанию монструозно — пять матчей (считая Кубок и Суперкубок), 21 (!) забитый гол, всего два пропущенных. Уже много сказано о феерии Глушенкова и его связке с Венделом, но нужно отметить и другие важные элементы сконструированной Семаком машины. В первую очередь это оборона. Пара Эраковича и Нино в центре внушает, и Алипу после восстановления придется побороться за место в старте. «Зенит» за три матча допустил 41 удар по своим воротам, это немало, но большая часть этих выстрелов наносилась из не самых опасных зон. Ну а в критические моменты в игру вступал Латышонок — кажется, в северной столице определились с первым номером на ближайшие годы. Евгений стал первым вратарем «Зенита» в XXI веке, не пропустившим в трех дебютных матчах РПЛ.

Вообще игру с «Динамо» будет интересно посмотреть сквозь вратарскую призму. У бело-голубых тоже появился крутой страж ворот — Андрей Лунев. Что особенно пикантно, с богатым зенитовским прошлым. Лунев вернулся в Россию и показал — своих навыков он точно не растерял и может считаться одним из сильнейших на своей позиции в лиге. Правда, оборона «Динамо» пока далека от идеала, и в матче с «Зенитом» проблемы могут быть подсвечены особенно ярко.

С другой стороны, атака у Лички здорово функционирует, и фирменные контрвыпады на выезде могут стать весьма эффективным оружием. В общем, фаворит тут ясен, но для «Зенита» это будет первая серьезная проверка в сезоне.

Джон Кордоба и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА забивает пачками, «Краснодар» забыл, как это делать

Еще одна топовая вывеска этих выходных. Правда, если в прошлом сезоне ЦСКА страдал, а «Краснодар» стабильно набирал очки и долгое время возглавлял турнирную таблицу, то сейчас клубы поменялись ролями.

У «быков» старт сезона явно не задался — вряд ли кто-то ожидал потерь очков с «Ахматом», «Динамо» Мх и «Факелом». «Краснодар» пока не проигрывает, но и победить не может. А главное — ни о каком возвращении атакующего футбола и речи не идет. Владимира Ивича посреди прошлого розыгрыша поменяли на Мусаева как раз с этой целью, но пока решение кажется провальным. «Краснодар» в чемпионате сподобился лишь на один забитый мяч и явно буксует именно в нападении. С другой стороны, моменты-то команда создает, хромает реализация. Есть надежда, что вернувшийся с Кубка Америки Джон Кордоба скоро раскочегарится и решит проблему.

С подобными трудностями, по идее, должен был столкнуться ЦСКА. Смена тренера и перестройка всегда сказываются на результатах, да и отъезд Федора Чалова в Грецию — большой минус в атакующем наборе. Но вот парадокс — без главного форварда армейцы только прибавили и настреляли аж восемь голов в двух матчах (против «Пари НН» Чалов вышел на концовку, но ничем не запомнился). Внезапно раззабивался Дивеев (уже три гола на счету), прекрасно чувствует себя Мусаев, уверенно ведет игру Обляков. А ведь еще есть качественная скамейка в лице легионеров Давилы и Койта. Счастье для ЦСКА, болельщики которого давно привыкли к дефициту ресурсов.

К очной встрече команды подходят в разном настроении — «Краснодару» пора просыпаться, ЦСКА важно сохранить атакующий запал и показать, что он способен эффективно вскрывать оборону не только середняков.

«Ростов» «поплыл», или 0:5 от «Зенита» — случайность?

Многие, в том числе мы, хвалили «Ростов» на старте сезона за уверенную сбалансированную игру. Кто-то даже считал, что команда Карпина по ходу чемпионата может занять неожиданно высокое место. Но 0:5 в Санкт-Петербурге перечеркнули все эти разговоры.

Встреча с «Рубином» станет лакмусовой бумажкой. Играть «Ростову» дома, но соперник будет грамотный и кусачий. Вот и увидим, была ли пощечина от «Зенита» стечением обстоятельств или все же первые два тура южане провели на кураже. Карпин после 0:5 сказал, что ему многое понравилось в игре его команды. «Зенит» и правда реализовал почти все свои моменты, но все-таки счет на табло слишком обидный, надо реабилитироваться.

Что касается «Рубина», то ему восстанавливать репутацию тоже надо как можно скорее. За 0:4 от «Зенита» ругать сложно, а вот проигранный домашний матч «Химкам» (2:3) — повод поговорить о проблемах. Казанцы пропускают очень много — девять за три матча. Да и с атакой тоже все не так сладко — меньше «Рубина» этим летом бьет только «Факел». Нужно собраться.

Вадим Раков и Алексей Батраков. Фото ФК «Локомотив»

Новые герои «Локомотива»

После ухода Глушенкова, Дзюбы и Миранчука «Локомотив» ищет новые точки опоры в атаке. И пока получается — из академии подтянули молодых Ракова с Батраковым, оба производят очень приятное впечатление. Первый забил в двух последних матчах, у второго и вовсе пять результативных действий в трех матчах, в том числе ассистентский хет-трик с «Ахматом». Батраков вообще пока главный претендент на приз открытию сезона — больше него передач под удар сделал только Бителло, да и вообще атаку «Локо» без него представить трудно.

Соперник в следующем туре «съедобный», хотя махачкалинское «Динамо», несмотря на статус новичка РПЛ, здорово сдерживает оппонентов: забивает немного (пока всего один гол), но и почти не пропускает (два мяча в пассиве). А главное — умеет делать результат, уже отобрали очки у «Химок» и «Краснодара». Так что легкой прогулки команде Галактионова точно ожидать не стоит.

Оживут ли «Крылья»?

Битва аутсайдеров, которым срочно надо поправлять положение в турнирной таблице. «Факел» пока набрал одно очко, внезапно проиграв «Акрону» и так же внезапно отобрав очки у «Краснодара». Рабочий старт, но определенно есть в чем прибавлять.

«Крылья Советов» же и вовсе завалили начало сезона — ноль баллов в таблице, 10 пропущенных мячей (больше всех в этом сезоне). Оборона самарцев производит гнетущее впечатление — пропускает минимум три в каждой встрече. Но обиднее другое — команда Игоря Осинькина в последние годы запомнилась яркой игрой в атаке, но пока буксует — всего один забитый мяч. Неплохое впечатление производит аргентинец Франко Ороско, однако его усилий явно недостаточно. Кто знает, может, еще парочка провальных игр — и кресло под Осинькиным зашатается? В любом случае матч с «Факелом» — отличный шанс прервать черную полосу и хотя бы вернуть уверенность в своих силах.

Антон Зиньковский и Эсекьель Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» набирает обороты

Деян Станкович после обескураживающего поражения от «Оренбурга» потихоньку набирает висты. Поиск оптимального сочетания в опорной зоне продолжается, но с остальными позициями серб вроде как определился. Касается это и линии обороны, и атаки, где наконец-то начал забивать Угальде, а Барко успел зарекомендовать себя новым лидером команды. Осталось посмотреть, как впишется еще один новичок — бразилец Маркиньос, который, по идее, должен занять место в старте на левом фланге, когда адаптируется.

Правда, со скамейкой пока все не так гладко — Литвинову новый тренер не сильно доверяет, Зиньковский и Виллиан Жозе не в форме, Медине так и не нашли идеальную позицию.

В любом случае, с «Ахматом» серьезных проблем возникнуть не должно. Да, грозненцы зацепили ничьи с «Краснодаром» и «Оренбургом». Но в первом случае соперник был слишком беззубым, во втором героический матч провел голкипер Шелия. Проблемы вскрылись в последнем туре с «Локомотивом», отправившим в ворота «Ахмата» пять безответных мячей. Да и по числу допущенных ударов (51) коллектив Магомеда Адиева — худший в РПЛ на данный момент. Хотя в прошлом сезоне грозненцы дважды отобрали очки у «Спартака» (0:0 и 2:1), так что и на этот раз точно постараются провернуть тот же фокус.

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