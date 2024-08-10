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Сегодня, 21:15

«Нужно было вручать два приза игроку матча». Тренеры «Зенита» и «Динамо» — о центральной встрече тура

Семак считает Глушенкова и Латышонка лучшими игроками матча «Зенит» — «Динамо»
Отдел футбола «СЭ»
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
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Пресс-конференция после «Зенит» — «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

Личка: возможно, Нгамале хотел оправдаться за свои ошибки

— К сожалению, когда ты играешь такие большие матчи и твоя реализация 0 процентов, то победить невозможно, — начал Марцел Личка. — Мы сегодня провели достаточно хорошую дисциплинированную игру. Можно сказать, что мы доставили сопернику много трудностей. У них были возможности забить в первом тайме, но у нас тоже были ситуации, где мы могли решать. Мы хотели быть активными и атаковать. Очки остаются здесь, и это наша ошибка. Мы должны были забирать минимум одно очко.

— Почему Тюкавин не бил пенальти?

— У нас есть шесть игроков, которые могут пробить пенальти. Мог бить Бителло, Фомин, Карраскаль, Тюкавин или Чавес. На себя забрал ответственность Муми Нгамале. Возможно, он хотел оправдаться за свои ошибки и забить гол. Я не назначаю пенальтиста. Человек должен брать на себя ответственность.

Марцел Личка.
Фото ФК «Зенит»

— Перед матчем говорили, что нужно «Зенит» лишить мяча. Была ли у вас такая задумка?

— «Зенит» контролировал мяч, но в первом тайме была ситуация, когда мы могли забить. Вендел и Клаудиньо — большие мастера по работе с мячом. Но у нас есть Бителло и Нгамале. Может, у соперника был больше процент владения, но мы сегодня сыграли на максимум своих возможностей. Ребята старались играть активно вперед.

— Незабитый пенальти — это несконцентрированность в концовке?

— Каждый может сделать ошибку, не забить пенальти. Помню, как Фомин не забил в финале Кубка России. В таких моментах «Зенит» умеет побеждать, нам надо учиться.

— Почему Лаксальт сыграл на позиции левого защитника?

— Лаксальт — умный игрок. Он очень быстро принимает тактические решения. Я хотел, чтобы в середине поля играли Фомин и Чавес.

Семак: у Вендела серьезная травма

— Сложный матч получился, — признал Сергей Семак. — Недоставало движения и в завершении последней передачи. Были неплохие комбинации, но не хватило гола в начале матча. Забей мы вначале, игра пошла бы более открытая. В обороне сыграли надежно, за исключением одного момента, когда упустили игрока. В атаке не хватало свежести.

— Что с Венделом?

— У Вендела травма серьезная — колено. Насколько серьезная, покажет обследование. Грубовато в том эпизоде сыграли. Будем надеяться, что не так много пропустит. Если он не может продолжать играть, то это говорит о серьезности травмы.

— Не показалось ли, что за фол на Венделе нужно показывать красную карточку?

— Комментировать судейство не буду. Сыграл соперник, безусловно, грубо. Проблема была в том, что нога Вендела была в опорном положении. В прошлом сезоне были вопросы к судейству. В этом тоже много вопросов. «Динамо» Махачкала пострадало. Смотрели сегодня момент, опять не поставили у них пенальти. Здесь тоже непонятно решение с одиннадцатиметровым.

— В чем секрет победы?

— Мы прекрасно понимаем сильные стороны «Динамо». Команда сильна на пространстве, в быстрых атаках. Мы оборонялись и ждали возможности для своих атак. Было много моментов, где мы могли одной передачей вывести игрока в голевую позицию.

Максим Глушенков. «Динамо» заставило «Зенит» нервничать. Но Глушенков и Латышонок все равно добыли победу

— Будет ли «Зенит» подавать жалобу на назначение пенальти?

— Это решение руководства. Наше дело — работать. Хотелось бы понимать трактовки. Ошибаются все, но хочется понимать, что арбитры ВАР имеют в том или ином моменте. Многие решения у меня вызывают недоумение. Все мы люди, все ошибаемся. Просто нужно признавать свои ошибки.

— Была ли у «Зенита» возможность отодвинуть игру от своих ворот, чтобы не получить пенальти?

— От этого никто не застрахован. Одной команде нужно забивать, они рискуют. Вторая пытается надежно сыграть в обороне. Мы могли использовать эту ситуацию и эти атаки. Не хватило качества в принятии решений. Подходы были, но мы не воплотили их в голевые моменты.

— Как оцените связку Глушенкова и Клаудиньо?

— Клаудиньо набирает форму. Сегодня сыграл гораздо лучше. Это важный для нас игрок. Он понимает действия Глушенкова. Все ребята старались, в плане качества был не самый лучший матч в атаке. По обороне больших вопросов к команде у меня нет.

— Почему так мало играет Сергеев? Это его форма или желание перейти в «Крылья Советов»?

— Изидор забил два мяча. А у Вани другие качества. Это игрок, который хорошо чувствует себя в штрафной площади, который может забить. А когда есть пространство, мы постарались выпустить быстрых Мантуана и Изидора. Уже через три дня будет матч в Кубке, и у всех будет возможность сыграть.

— Лучшим игроком матча был признан Глушенков, но не считаете, что Латышонок больше заслуживал?

— Я думаю, надо было вручить два приза. Женя заслуживал, но я не думаю, что он расстроен. Самое главное, что команда победила. Он сегодня выручил команду. Все ребята стараются, никаких вопросов к ним нет.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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