«Спартак» победит «Ахмат», а «Зенит» с «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Дуймович и Яшин дали прогнозы на матчи 4-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и музыкант Алексей Яшин.

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды не лучшим образом начали сезон. Думаю, что нас ждет боевая ничья.

Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» играет у себя дома уверенно, но «Химкам» тоже нужно набирать очки.

Томислав Дуймович — 2:1. После разгромного поражения от «Зенита» «Ростов» будет злым. Думаю, что при своих болельщиках он победит.

Алексей Яшин — 3:1. «Ростов» в порядке на своей арене. «Рубин» пока не показал ничего внятного, и плюс это домашняя команда.

Томислав Дуймович — 2:0. «Локомотив» очень хорошо смотрится в атаке, команда очень много забивает. И даже крепкая оборона махачкалинцев не помешает москвичам победить.

Алексей Яшин — 2:0. «Локомотив» серьезно прибавляет, а вот «Динамо» Мх — пока нет.

Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересный матч. Команды не проигрывают, а «Зенит» вообще не пропускает в РПЛ. Нас ждет очень напряженная игра.

Алексей Яшин — 2:2. Игра лидеров нашего чемпионата, ждем результативную ничью.

Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» — домашняя команда, отлично играет у себя на поле. «Акрон» пока привыкает к РПЛ.

Алексей Яшин — 2:0. «Оренбург» у себя дома играет сильно. А «Акрону» пока не хватает стабильности.

Томислав Дуймович — 0:2. Марко Николич проводит интересную работу в ЦСКА. А у «Краснодара» старт сезона не задался.

Алексей Яшин — 1:1. «Краснодар» реализует очень мало моментов. ЦСКА же в обороне сыграет уверенно.

Томислав Дуймович — 1:0. Жду первую победу «Крыльев Советов» в этом сезоне. Команда хорошая, нужно выбираться из тяжелой ситуации.

Алексей Яшин — 2:1. «Крылья Советов» — перспективная команда, и играет она дома.

Томислав Дуймович — 2:0. «Спартак» одержал три победы подряд, у игроков отличное настроение. Плюс в команду приехали новые футболисты.

Алексей Яшин — 3:1. «Спартак» на ходу, три победы подряд. Однозначно победа москвичей.