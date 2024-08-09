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Сегодня, 08:00

«Спартак» победит «Ахмат», а «Зенит» с «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Дуймович и Яшин дали прогнозы на матчи 4-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Радость футболистов «Спартака» в матче 2-го тура против «Крыльев Советов»..
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и музыкант Алексей Яшин.

«Пари НН» — «Химки»

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды не лучшим образом начали сезон. Думаю, что нас ждет боевая ничья.

Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» играет у себя дома уверенно, но «Химкам» тоже нужно набирать очки.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Химки

«Ростов» — «Рубин»

Томислав Дуймович — 2:1. После разгромного поражения от «Зенита» «Ростов» будет злым. Думаю, что при своих болельщиках он победит.

Алексей Яшин — 3:1. «Ростов» в порядке на своей арене. «Рубин» пока не показал ничего внятного, и плюс это домашняя команда.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

«Локомотив» — «Динамо» Мх

Томислав Дуймович — 2:0. «Локомотив» очень хорошо смотрится в атаке, команда очень много забивает. И даже крепкая оборона махачкалинцев не помешает москвичам победить.

Алексей Яшин — 2:0. «Локомотив» серьезно прибавляет, а вот «Динамо» Мх — пока нет.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо Мх

«Зенит» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересный матч. Команды не проигрывают, а «Зенит» вообще не пропускает в РПЛ. Нас ждет очень напряженная игра.

Алексей Яшин — 2:2. Игра лидеров нашего чемпионата, ждем результативную ничью.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Оренбург» — «Акрон»

Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» — домашняя команда, отлично играет у себя на поле. «Акрон» пока привыкает к РПЛ.

Алексей Яшин — 2:0. «Оренбург» у себя дома играет сильно. А «Акрону» пока не хватает стабильности.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон

«Краснодар» — ЦСКА

Томислав Дуймович — 0:2. Марко Николич проводит интересную работу в ЦСКА. А у «Краснодара» старт сезона не задался.

Алексей Яшин — 1:1. «Краснодар» реализует очень мало моментов. ЦСКА же в обороне сыграет уверенно.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Факел»

Томислав Дуймович — 1:0. Жду первую победу «Крыльев Советов» в этом сезоне. Команда хорошая, нужно выбираться из тяжелой ситуации.

Алексей Яшин — 2:1. «Крылья Советов» — перспективная команда, и играет она дома.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

«Спартак» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:0. «Спартак» одержал три победы подряд, у игроков отличное настроение. Плюс в команду приехали новые футболисты.

Алексей Яшин — 3:1. «Спартак» на ходу, три победы подряд. Однозначно победа москвичей.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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