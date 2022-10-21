У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствия

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В четверг «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России, но победу затмило другое событие. На 83-й минуте Сергей Семак совершил обратную замену совершенно здорового Андрея Мостового, что совсем не понравилось футболисту. Хавбек провел на поле всего 22 минуты и сразу после замены начал при всех эмоционально выяснять у главного тренера причину перестановки. Вскоре раздосадованный Мостовой направился в раздевалку.
После игры Андрей быстрым шагом пронесся сквозь микст-зону, проигнорировав все вопросы журналистов. Сергей Богданович на пресс-конференции был дипломатичен: «После ухода с поля Мостовой хотел спросить, почему его заменили, но такие вещи надо решать в раздевалке. Андрей вышел не так уверенно, как мы того хотели. Чтобы сохранить атакующий потенциал и поставить вышедших на замену игроков на их родные позиции, мы заменили Андрея, а в атаку отправился Малком. На то, что он ушел в раздевалку, я отреагировал нормально, это эмоции. Все мы когда-то ошибаемся, а я считаю, что была его ошибка. Я обязательно с ним поговорю. Но любому игроку не нравится, когда его заменяют. Тем более обратная замена достаточно обидна».
Главный тренер «Зенита» тактично ушел от прямой критики игрока, но увидел в его действиях какую-то ошибку. Чтобы разобраться, я пересмотрел все 22 минуты Мостового в игре с «Крыльями».
Статистика получилась средней: семь точных передач при одной неточной, две неудачные попытки дриблинга и всего пара единоборств. Но провальной игру Мостового точно назвать нельзя. В первые пять минут он вообще не касался мяча, но в этот отрезок уместился эпизод, когда Андрей поддавил Хубулова в центре поля и заставил его совершить потерю. На 73-й минуте после единственного плохого паса Мостовой сразу же отработал и попытался перехватить мяч обратно. Еще один момент со знаком плюс произошел на 76-й минуте: он с левого полуфланга сделал отличную разрезающую передачу в штрафную на Барриоса.
Но минусов тоже хватало. В двух эпизодах Мостовой явно передержал мяч и с опущенной головой пытался безрезультатно преодолеть барьер из нескольких соперников. Бросалось в глаза и то, что Андрей при прессинге часто держал дистанцию и скорее обозначал давление на соперника. Не всегда, конечно, но Малком на правом фланге без мяча действовал гораздо активнее. Ключевой момент произошел на 79-й минуте, когда «Крылья» забили: самарцы провели результативную атаку как раз по флангу Мостового. Малком в том эпизоде после потери рванул на свою половину поля и успел занять низкую позицию в обороне, а Мостовой поздно сориентировался и бросил соперников на своей бровке.
Уже четыре минуты спустя Мостового заменили. Нет никаких сомнений, что на окончательное решение о перестановке повлияла именно голевая атака. И, скорее всего, именно об этой ошибке говорил Семак.
Гнев Мостового понятен — ни один футболист не любит обратные замены. И чаще всего в таких ситуациях игрок пытается выяснить у тренера причину решения, но за пределами фокуса камер. Здесь ситуацию портит лишь нетерпеливость Андрея, из-за которой конфликт увидели все. Но для Мостового это не будет иметь последствий. За карьеру он пережил уже шесть обратных замен: трижды подобное было в «Химках», дважды — в сборной России. Причем Станислав Черчесов менял Мостового дважды за полгода: в октябре 2020-го с Турцией и в марте 2021-го со Словакией. Тогда, правда, в обоих случаях главный тренер сборной объяснял перестановки сменой тактики, в которую не вписывался Андрей.
Мостовой тогда тоже был недоволен заменами, просто они вызвали меньший резонанс, а тут на фоне очередной скучной победы «Зенита» появилось неординарное событие. Но клуб отлично отработал непростой эпизод — уже наутро вышел комментарий Семака, подводящий черту под инцидентом: «Успели пообщаться с Мостовым и после игры, и в пятницу перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше».
Кстати, после замены в игре со Словакией Мостовой разозлился и в четырех следующих матчах забил три мяча за «Зенит». Вполне вероятно, что и сейчас аналогичный эпизод благоприятно отразится и на игре Андрея, и на результатах команды.