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Сегодня, 19:30

«Зенит» не позволил «Факелу» избежать стыков и закрыл сезон победой

Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Ерохин празднует гол в ворота «Факела» с игроками «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Чемпионы России справились с Воронежем — 1:0.

У «Зенита» сейчас каждый домашний матч — праздник. Сперва сине-бело-голубые победили «Спартак» и оформили чемпионство, затем получили трофей после ничьей с «Краснодаром», а игра с «Факелом» была закрытием успешного сезона. Перед матчем хозяева устроили масштабное представление, вспомнив каждое из десяти чемпионств, а после финального свистка на газоне организовали настоящую дискотеку под диджей-сет голкипера «Зенита» Даниила Одоевского. Впервые в истории «Газпром Арены» болельщикам позволили заполонить поле, причем это было сделано организованно, а не стихийно.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Факел

Но праздники бывают разными, и «Зенит», вероятно, уже от них устал. Почти все легионеры отправились в отпуск — до последнего тура дотянули только Мантуан и Барриос. Без них сине-бело-голубые вроде бы неплохо играют, но без привычного лоска, и наверняка большинство вышедших в стартовом составе чемпионов уже мыслями находились где-то не на поле. Это, впрочем, не упрек, а данность — на их месте любому тяжело было бы настроиться на ничего не решающий матч.

А вот у «Факела» с мотивацией все было в порядке. Причем не только у игроков, но и у болельщиков: в Санкт-Петербург приехал огромный десант фанатов из Воронежа, которые все 90 минут перекрикивали «Газпром Арену». Этой весной стадион на Крестовском острове еще ни разу не видел столь внушительный и оглушающий гостевой сектор.

Разумеется, у «Факела» был боевой состав — только вместо не совсем здорового Гонгадзе появился Марков. Но решали в этот день совсем не имена, а настрой, и воронежцы, как всегда при Вадиме Евсееве, вышли на игру заряженными. Понятно, что «Зенит» был существенно ослаблен, однако и в оптимальном составе команде Сергея Семака пришлось бы нелегко — гости были неуступчивы.

На протяжении всего матча «Факел» владел мячом около 25% времени, но постоянно колол «Зенит» контратаками. Наверняка делал бы это и посредством стандартных положений, вот только чемпионы России почти не фолили вблизи своей штрафной и редко позволяли соперникам исполнять угловые.

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Но у самих хозяев впереди получалось далеко не все. Воронежцы оборонялись компактно, почти не допуская свободных сзади. Поэтому «Зенит» наносил очень мало ударов по воротам. Показательный пример — выстрел Кругового на 31-й минуте из-за пределов штрафной. Ближе гости хозяев почти не подпускали, однако минутные помешательства были — в частности, вскоре после удара Кругового двойной момент получил Сергеев, но не забил.

В перерыве Евсеев не стал ничего менять, как и Семак. Но сине-бело-голубые заиграли чуть активнее. Хотя это следовало сделать «Факелу». Но воронежцы, вероятно, думали, что счет параллельных встреч в Самаре и Нижнем Новгороде их устраивает, хотя это было не так.

Даже после гола «Крыльев» в ворота «Спартака» «Факел» не стал разительно менять тактику и все еще с трудом создавал моменты. А вот «Зенит» потихоньку приближался к голу — его предзнаменованием стал момент у Сергеева с Кузяевым на 81-й минуте. Прошло еще немного времени, и Мантуан ассистировал Ерохину.

«Факелу» нужно было отыгрываться, и гости слегка раскрылись. Но это привело лишь к тому, что «Зенит» чуть не удвоил счет — Мантуан едва не обокрал Свинова. А вот впереди у воронежцев не получилось ничего — даже внятного финального штурма. В итоге «Зенит» удержал победу, не позволив «Факелу» спастись от стыковых матчей.

После финального свистка сине-бело-голубых поздравили с чемпионством прямо из космоса, а на газоне началась чемпионская дискотека.

Александр Ерохин
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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