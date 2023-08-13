Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе оценил судейство Шадыханова в матче с «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
13 августа. «Зенит» — «Факел» — 2:0. Игроки гостей и Павел Шадыханов.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
«СЭ» поговорил с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Факел

— Гордитесь «Факелом» во втором тайме?

— Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм... К сожалению, и против «Балтики», и против «Зенита» мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет. Футбольный клуб «Факел» должен сам себе ответить на один конкретный вопрос.

— На какой?

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы — либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально.

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ираклий Квеквескири и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

— А что скажете об эпизоде в концовке матча, когда не был назначен пенальти в ворота «Зенита»?

— Если говорить конкретно об этом моменте, то хочется, чтобы не наказывали судью Шадыханова за то, что он сначала не увидел фол, который предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Зенита». В целом Шадыханов отработал достойно. В этом чемпионате мы не согласны только с одним вердиктом судей и ЭСК. Имею в виду домашнюю игру с «Локомотивом». Однако это было два тура назад. В динамике судейство становится понятнее, а решения арбитров — адекватнее. Хотелось бы не сглазить. Сегодня Шадыханов отработал достаточно хорошо. Хочется всю судейскую бригаду поблагодарить за работу.

— Что все-таки можете занести себе в актив по этой игре?

— Второй тайм. Но это не дает нам очков. Целостности игры пока нет. Мы поздно включаемся... Почему-то не начинаем играть агрессивно, не вступаем в отбор жестко с первых минут. Я сейчас даже не говорю про высокий прессинг, а имею в виду борьбу на любом участке поля. Если бы мы провели весь матч так, как играли в начале второго тайма, то, думаю, как минимум одно очко увезли бы из Питера.

— Вадим Евсеев не без доли сарказма поздравил «Зенит» с хорошей и красивой победой.

— То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей, можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.

Футболисты &laquo;Факела&raquo; Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль и&nbsp;Максим Максимов (слева направо). ЦСКА поплатился за убойный промах Заболотного. «Факел» наказал двумя голами и победил впервые в сезоне

— Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!

— Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме — а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи, — то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.

— Четыре матча в чемпионате, ноль очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?

— Это опять же вопрос к профессионализму игроков, клуба, тренерского штаба. Приложим все усилия, чтобы команда не оказалась в психологической яме. Все мы обязаны сделать так, чтобы команда включалась в игру с первой минуты, а не с 46-й!

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Шадыханов
Роман Асхабадзе
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Асхабадзе о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали»
Асхабадзе о поражении от «Зенита»: «Факел» не смог ровно провести 90 минут»
Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства
Федотов — о травме Глебова: «У него не двигалась нога»
Тренер «Сочи» Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА
Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»