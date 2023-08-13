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Сегодня, 19:50

«Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

«Зенит» обыграл «Факел» в домашнем матче 4-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
13 августа. «Зенит» — «Факел» — 2:0. Ираклий Квеквескири и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Чемпионы России добыли три очка в матче с аутсайдером.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Факел

Новинка Семака

Впервые в эру Сергея Семака «Зенит» стартовал в чемпионате так скверно: четыре сезона подряд сине-бело-голубые набирали в трех стартовых турах по девять очков, в прошлом — семь, а в текущем — всего четыре. А еще неделю назад невская команда впервые при нынешнем главном тренере проиграла дома сопернику из Москвы.

После таких событий должна была последовать соответствующая реакция чемпионов России. Уже в кубковом матче с «Крыльями Советов» Сергей Семак полноценно протестировал схему с тремя центральными защитниками, а в воскресенье презентовал ее и в премьер-лиге. Стартовый состав «Зенита» не выходил на матч РПЛ в блоке 3-Х-Х с мая 2022 года.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Зенит» обыграл «Факел». Онлайн-трансляция матча

Но после игры в Самаре это переключение было ожидаемым, а вот выбор исполнителей стал сюрпризом. Барриос отбывал дисквалификацию, зато дебютировал в РПЛ 19-летний Дмитрий Васильев, восхитивший многих на предсезонном турнире, а в паре с ним вышел Вендел. Кроме того, в атаке появились сразу два нападающих, Кассьерра и Сергеев, а это большая редкость для современного «Зенита».

Оборона Евсеева

«Факел» тоже серьезно подготовился, только перестановки Вадима Евсеева были в большей степени связаны не с игрой собственной команды, а с уровнем противника. Штаб воронежцев неожиданно решил посадить на скамейку двужильного Аппаева и переключиться на игру с одним чистым центральным форвардом — воспитанником «Зенита» Марковым. Преобразовалась и расстановка — вместо бессменных для воронежцев 3-5-2 мы увидели то ли 5-2-3, то ли 5-4-1.

Вообще план Евсеева на игру напоминал тот, благодаря которому в начале 2020 года его «Уфа» сенсационно увезла нулевую ничью из Санкт-Петербурга, а «Зенит» побил рекорд РПЛ по количеству подач и прострелов. Правда, на этот раз Семак понимал, к чему готовиться, и сине-бело-голубые действовали совсем не так, как три с половиной года назад.

Блестящий Гудиев

Еще одно важное изменение в стартовом составе «Факела» касалось позиции голкипера: после сухого кубкового матча с ЦСКА место в основе получил Гудиев, а Беленов переместился в запас. И именно Виталий стал главным героем первой половины встречи.

«Зенит» традиционно долго вкатывался в игру и поначалу, видимо, пытался привыкнуть к новой расстановке. Но давление росло, и на 16-й минуте феноменальная длинная передача Эраковича из глубины привела к тому, что Сергеев забил с паса Кассьерры — ставка на дуэт форвардов сыграла.

Гол раскрепостил чемпионов: они стали активнее действовать в прессинге, увеличилось число забеганий за спины защитникам, а также количество ударов. Кассьерра попал в штангу и забил из офсайда, прекрасный шанс сам для себя создал юный Васильев, но удвоить преимущество в счете хозяевам прежде всего мешал вратарь. Гудиев полноценно спасал «Факел»: он не дал Сергееву реализовать выход один на один и лишил голов Марио Фернандеса с Клаудиньо.

Крепкий Воронеж

Воронежцы не сидели наглухо в обороне, а ждали ошибок «Зенита» — и получали их. Уже в начале матча дежурный привоз на своей половине поля совершил Роберт Ренан, но соотечественника выручил подоспевший Вендел — он отобрал мяч и не дал развить атаку. Но о спокойствии болельщики «Зенита» только мечтали — например, еще в первом тайме опасно бил головой Якимов, а после выхода Аппаева оборона Семака стала нервничать еще больше.

Второй тайм вообще обернулся кошмаром для зрителей «Газпром Арены» и стал полной противоположностью первого. «Факел» начал активнее действовать в индивидуальных дуэлях и за счет выхода Аппаева отразил расстановку хозяев. Игрокам «Зенита» стало не хватать пространства, из-за чего острота у ворота Гудиева снизилась. За основное время второго тайма сине-бело-голубые не пробили по воротам ни разу, если не считать заблокированного удара Кассьерры. Зато могли забить в свои — в одном из моментов Ренан попал в собственную перекладину, хотя в том эпизоде арбитры зафиксировали офсайд.

Скандал в концовке

Часто в подобной ситуации Семак перестраивается на схему с тремя центральными защитниками, чтобы сузить пространство у своей штрафной. Но сейчас переключаться было не на что, а отбиваться все равно приходилось. «Зенит», конечно, продолжал владеть мячом, но подачи и навесы воронежцев со всех точек поля постоянно таили в себе угрозу. Хотя «Факел», как и хозяева, долго не мог пробить по воротам во втором тайме — только на 83-й минуте Магаль почти попал в ближний угол.

С каждой секундой «Зенит» прижимался к своим воротам все плотнее, и это должно было обернуться проблемами. Кроме того, совсем упустил нити игры главный арбитр Павел Шадыханов, претензии к которому предъявляли обе стороны по ходу всего второго тайма. И в добавленное время все сошлось: чрезвычайно опасная атака «Факела» обернулась тем, что в штрафной хозяев произошло сразу два спорных момента, за которые мог быть назначен пенальти. Но Шадыханов, посмотрев повтор, увидел фол не со стороны игроков «Зенита», а от футболиста «Факела» — и неожиданно для гостей показал рукой в сторону их ворот. После этого воронежцы буквально накинулись на рефери — на поле едва не вспыхнула потасовка.

Команде Евсеева больше ничего не оставалось, как идти вперед всеми силами. Гости так и сделали, но получили опасную контратаку, которую замкнул Мантуан.

Однако гол уже мало кого интересовал — после финального свистка Шадыханову вновь пришлось отбиваться от игроков «Факела», которые требовали объяснить решение. «Зенит» набрал три очка, но обсуждать будут явно не его победу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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