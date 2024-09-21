Чемпионы России набрали тяжелые три очка в матче с аутсайдером.

Завышенные ожидания

«Зенит» настолько мощно начал чемпионат России, что уже на старте сезона заставил всех говорить о мертворождении интриги. Соперники команды Сергея Семака получали по целой пачке голов, но к концу лета «Зенит» чуть сбавил обороты. Конечно, на это повлиял календарь: в матчах с «Динамо», «Спартаком» и ЦСКА трудно громить оппонентов на заказ.

Поэтому перед игрой с «Факелом» мало кто сомневался в крупной победе невской команды, ведь воронежцы — совсем не гранд. Команда Дмитрия Пятибратова плетется в хвосте таблицы РПЛ, много пропускает и позволяет соперникам у своих ворот. Против «Факела» была и история: с момента возвращения в элиту он провел четыре матча на «Газпром Арене» и во всех уступил с совокупным счетом 0:8.

Четыре форварда в основе

Сергей Семак вдобавок напугал «Факел» выбором стартового состава. Перед игрой с ЦСКА многих удивила ставка на тройку Кассьерра — Соболев — Гонду, которая оправдалась лишь частично: Лусиано забил победный мяч, но его партнеры на поле растворились.

А сейчас тренерский штаб в подмогу к этому трио делегировал и Педро — еще одного атакующего игрока, флангового форварда. Жертвой ротации внезапно стал Клаудиньо, а Вендел и Барриос вдвоем вынуждены были вычищать центр поля. Спойлер: эта задумка не сработала.

Провальный тайм чемпиона

«Факел» забил уже на 8-й минуте: Эракович неудачно отставил руку в своей штрафной, а Марков легко реализовал пенальти. Но это далеко не главная проблема для «Зенита». Времени еще оставалось более чем достаточно, даже чтобы оформить разгром.

Основные трудности вскрылись позже. Оказалось, что тренерский штаб не сделал выводы из посредственного первого тайма матча с ЦСКА. Три форварда-великана почти не получали мячи в чужой штрафной, потому что команда продолжала по инерции играть низом. Показательно, что к 25-й минуте «Зенит» уступал аутсайдеру по ударам со счетом 1:4.

Только после получаса игры команда Семака вспомнила о подачах, и стало получаться хоть что-то. На исходе получаса первый полумомент возник у Соболева, на 40-й — Александр и Кассьерра помешали друг другу дотянуться до мяча после опасного навеса с правого фланга. Больше ничего вразумительного до перерыва «Зенит» не создал.

Переворот во втором тайме

Семак определенно должен был что-то менять в перерыве, и он действительно все перетряхнул. На поле вышли Клаудиньо, Мантуан и Алип, но при этом никого из атакующего трезубца тренерский штаб с поля не убрал. Однако конфигурация в нападении все равно изменилась: если в первом тайме Соболев, Кассьерра и Гонду частенько дублировали позиции друг друга, то после перерыва южноамериканцы стали располагаться шире. Клаудиньо добавил оригинальных идей: «Зенит» прекратил быть слишком прямолинейным.

Перестановки реально повлияли на игру. Чемпиону нужно было забить как можно раньше, и он сделал это: Мантуан ассистировал Кассьерре. «Зенит» почувствовал запах крови, и тут уже его было не остановить. Сине-бело-голубые преобразились: умело растягивали оборонительную линию «Факела» и вскоре вышли вперед. Лусиано забил уже четвертый гол в трех турах, и вновь — победный.

У воронежцев был только один шанс вернуться в игру: на 85-й минуте Калинин внезапно оказался в чужой штрафной и попытался замкнуть диагональ, но не реализовал момент. А вскоре «Зенит» окончательно снял напряжение: Вендел проявил альтруизм и ассистировал Ерохину, хотя мог забить и сам.

Возвращение Глушенкова

Еще одним важным событием финиша встречи стал выход на поле Глушенкова: Максим вышел на 15 минут с перевязанной рукой и на 90+4-й минуте мог забить — Беленов вытащил мяч из-под перекладины. На этот раз лучший бомбардир РПЛ остался без голов, но ему еще необходимо набрать форму.

Главное для «Зенита», что Глушенков вернулся в строй, а «Факел» повержен. Сине-бело-голубые сильно истрепали нервы болельщикам, но все-таки добились предсказуемой победы над аутсайдером и вернулись на первое место. В следующем туре — битва двух неуязвимых: «Краснодар» против «Зенита».