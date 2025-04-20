«Краснодар» ожил, у «Зенита» лучший календарь, «Спартак» был в шаге от катастрофы. Кто фаворит чемпионской гонки?

До финиша — всего пять туров.

Это был один из немногих туров, сохранивший позиции вверху таблицы, но вообще не прояснивший расклады. Ощущение, что с каждой неделей просчитать их становится сложнее. Как и оценивать нынешнюю форму и потенциал команд.

Ну как это сделать, например, в отношении «Спартака», который в третий раз за шесть туров начинает с 0:2 в первом тайме, а после судорожно пытается спастись? После провала в Казани казалось: это необходимый сигнал, чтобы включиться на максимум. После поражения дома от Махачкалы — что в Самаре проблем с настроем точно не возникнет. Но — снова два гола (от «Акрона»!), уйма потраченных сил, испепеленных нервных клеток. И осознание: психологически команда не в порядке.

Барко не забивает пенальти. Сакич, ассистент Станковича, похоже, орет в рацию: «У-галь-де», когда аргентинец снова подходит к точке. А решающую атаку продюсирует соперник — кошмарным вбросом мяча из аута (назад, а не вперед) и абсолютно ненужным фолом в штрафной. Да, под давлением, но Станкович наверняка понимает: с качественным оппонентом такая серия ошибок невозможна.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А теперь главный вопрос: есть ли уверенность, что уже к следующему туру красно-белые повысят уровень концентрации и избегут подобных проблем? Конечно, нет. Там вообще дерби с ЦСКА — даже несмотря на ничью с «Крыльями», одной из самых сбалансированных, надежных и неудобных команд РПЛ прямо сейчас. Которая лучше всех выводит «Спартак» на эмоции, а теперь может выбить его из гонки.

Правда, «Краснодар», как и «Зенит», тоже ждет эпичная неделя. Команда Мусаева ожила после нокаута в Питере и прошла все тесты: забила «Ахмату» до перерыва, продолжала давить после ответного гола Мелкадзе, дожала в концовке и сняла вопросы, вонзив третий мяч.

Разгром от «Зенита» ее ментально не сломал, но нужно понимать — дальше очень неприятный календарь. Выезд в Махачкалу, Оренбург и к ЦСКА. Домашние «Рубин» и «Динамо». Споткнуться можно реально в каждом матче. Хотя по игре именно «быки» кажутся самым сбалансированным и стабильным претендентом на титул.

Это не значит, что «Зенит» хуже. По потенциалу состава и игровой мощи — точно нет, там преимущество над всеми. Но проблема в том, что невозможно предсказать, в каком состоянии команда Семака проведет следующий матч. Она может включиться ради «Краснодара» и уложить четыре гола, а после — лениво перекатывать мяч с «Химками», которые тренировались полтора раза за неделю, создали несколько неплохих моментов (включая крестовину в первом тайме) и только из-за судьи не пробили опаснейший штрафной.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Супер, если Семак контролирует такие перепады в настроении. Но есть версия, что мотивация в раздевалке — единственная причина, почему Питер до сих пор не лидирует с большим отрывом. С «Динамо» точно придется возвращать режим, который активировался под «Краснодар». А уже дальше можно снова снижать градус. «Пари НН» на своем поле, Махачкала, путешествие в Ростов и домашний «Ахмат» — в топ-3 у «Зенита» самый комфортный календарь. Сравните с тем же «Спартаком»: ЦСКА, «Динамо», выезд в Воронеж и в Самару (к «Крыльям»), наконец, «Химки» дома.

По качеству футбола (особенно в праймовой форме) красно-белые практически никому не уступают. Как и «Краснодар» с «Зенитом». Но есть ощущение, что в оставшихся турах все решат другие факторы. Ментальность, психология, умение гасить эмоции под давлением — а только потом тактика, замены и гейм-план. Вспомните концовку прошлого сезона: сколько было нервов, потерянных очков и неожиданных прорывов — как у «Динамо».

Следующий тур будет очень показательным. Но знаете, я вообще не удивлюсь, если очки потеряет каждый из топ-3 — что окончательно спутает расклады в чемпионской гонке.