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20 апреля, 18:40

«Химки» избежали разгрома после бойкота — «Зениту» хватило гола, чтобы остаться в гонке с «Краснодаром»

«Зенит» дома обыграл «Химки»
Роман Кольцов
Корреспондент
Футболисты «Зенита» празднуют гол Лусиано Гонду в ворота «Химок».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Отставание — два очка.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Химки

Какой же громкой на события выдалась последняя неделя для «Химок»! Во вторник клуб уволил тренерский штаб во главе с Франком Артигой — говорят, руководству не понравилось, что испанский специалист публично поддержал игроков, которым давно задерживают зарплату. Футболисты устроили бойкот и игнорировали тренировки на поле — вместо этого проводили лишь по десять минут на тренажерах. Магомед Адиев, назначенный вместо Артиги, работал с дублем.

Так продолжалось до пятницы и было непонятно, какой состав приедет в Петербург. В итоге в роли спасителя-переговорщика выступил президент РПЛ Александр Алаев: после его вмешательства основная обойма «Химок» возобновила нормальный тренировочный процесс — за два дня до матча с «Зенитом». У Адиева совсем не было времени на внесение серьезных изменений, да и как мотивировать команду в ее нынешнем состоянии с туманными перспективами на будущее, непонятно.

У петербуржцев же ситуация предельно ясна: «Краснодар» и «Спартак» свои очки набрали, им для борьбы за чемпионство они тоже очень нужны. Поэтому ни о какой недооценке речи и быть не могло. Тем более что потихоньку сине-бело-голубые начинают заводиться — уверенная победа над «быками» тому подтверждение.

Футболисты &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;бывший главный тренер команды Франк Артига (в&nbsp;центре, в&nbsp;черном).«Артига давал футболистам деньги на продукты». «Химки» уволили тренера, а игроки грозят бойкотом матчей

Что касается стартовых составов, то главные сюрпризы преподнес Сергей Семак. Правда, сам того не желая. Из-за травм в его распоряжении не оказалось Мантуана и Эраковича, поэтому пришлось экспериментировать и выпускать на правый фланг обороны Педро, а в центре защиты Дркушича. В таком сочетании оборона питерцев вышла впервые.

У «Химок» же отсутствовал арендованный у «Зенита» Бакаев, схлопотавший четвертую желтую в предыдущей игре с «Крыльями».

Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Лусиано решил момент

С первых минут гости выстроили эшелонированную оборону. План Адиева на игру был максимально простым: сыграть понадежнее сзади, по возможности доставить неудобства сопернику на стандартах и выходить в атаку за счет длинных передач на Заболотного. Прежде всего подмосковная команда думала о том, чтобы не пропустить.

«Зенит» быстро взял мяч под контроль и начал плести кружева у владений Кокарева. На то, чтобы подобрать ключи к обороне «Химок», потребовалось чуть больше 20 минут. Помогли индивидуальные действия Глушенкова, который решился на удар с не самой очевидной позиции. После его выстрела мяч попал в защитника и отлетел к Лусиано — аргентинец такие эпизоды решает с превеликим удовольствием, что уже доказывал ранее. Идеальный по точности удар с лета получился!

«Химки» пропустили достаточно быстро (учитывая их план на игру), но при этом нельзя было сказать, что выглядели они совсем безнадежно. Например, еще до эпизода с участием Лусиано красно-черные опасно разыграли стандарт и угодили в штангу ворот Латышонка. Так что «Зенит» прекрасно понимал: нужно обеспечивать себе более комфортное преимущество в счете.

Сине-бело-голубые создали массу опасных моментов. Классные прорывы по флангам совершали Мостовой, Педро и Энрике, Глушенков не попал в створ с 11-метровой отметки, рывок один на один был у Лусиано Гонду (правда, позднее зафиксировали офсайд). «Химкам» удалось не пропустить полную авоську и уйти на перерыв при 0:1.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Магомед Адиев.«Зенит» обыграл «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Без голов

Во втором тайме «Зенит» стал наращивать давление. В самом начале два убойных подхода были у Энрике: сначала Луис недокрутил обводящий с правой, а затем угодил в грудь Джикии после передачи пяткой от Глушенкова.

«Химки» уже совсем забыли про атаку и окопались на своей половине поля. В какой-то момент происходящее на поле напоминало розыгрыш большинства в хоккее, только без временных ограничений: зенитовцы неспешно катали мяч, поочередно выводя друг друга на ударные позиции. Обычно все заканчивалось попаданием в защитника или сэйвами Кокарева.

Ближе к концовке впереди у «Зенита» уже действовал тандем Кассьерра — Соболев, заменивший Глушенкова и Лусиано. Но у них забить не получилось, да и выглядели они не слишком активно.

1:0 — уверенная победа команды Сергея Семака по игре, но не по счету. Статистика говорит о многом: владение мячом — 66 на 34 в пользу «Зенита», а по ударам многократный перевес — 20 против 4 у «Химок».

Впрочем, цель петербуржцы достигли, три очка забрали. Дальше — выезд к московскому «Динамо», который может решить многое в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Краснодара» снова составляет два очка.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Лусиано Гонду
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