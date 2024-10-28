Комментатор Геннадий Орлов — о центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

— Считаю, «Зенит» был поближе к победе, имел преимущество. Уже в начале встречи питерцы вполне могли выходить вперед. Достаточно вспомнить, какой момент был у Мостового. Убежал и пробил, но не в угол. Дал шанс Лантратову, и голкипер им воспользовался — молодец.

Вообще игра хозяев расстроила. Нельзя так относиться к своим моментам! «Локо» начал матч агрессивно. Где-то даже слишком агрессивно. На второй минуте Баринов врезал по ноге Венделу. Хотел вывести бразильца из равновесия, чтобы тот завелся. В общем, игра получилась очень нервная. Можно было и спокойнее действовать, в том числе и «Зениту». Где-то эмоции зашкаливали, мешали все решить хладнокровно.

На мой взгляд, Семак не угадал с заменами. Футболисты, вышедшие со скамейки, игру не усилили. Я так и не понял, зачем тренер выпустил Соболева. Вот что он показал? Ничего не сделал! Но это выбор Сергея Богданыча. Он же настоял на приглашении этого форварда. Ну что поделать...

Вместо Лусиано выпустили Артура. Вы видели, чем все закончилось... Почему Артур, а не Педро, который появился на поле только на 80-й минуте? Так что тут есть вопросы к тренерскому штабу «Зенита». Артур приехал сюда опытным футболистом, а сегодня сыграл как ребенок. Как юноша какой-то! Такой момент у него был, а он подарил мяч вратарю. Нервный, потерялся просто. Отсюда и обратная замена.

Педро должен играть больше. Он обладает очень ценными качествами. Это мое субъективное мнение.

Лусиано сегодня не забил. Но знаете, что бросилось в глаза? Партнеры маловато на него играли. Вендел и Клаудиньо порой его не замечают. Аргентинец пока не вписался до конца в ансамбль. Да и ансамбля, по сути, еще нет.

Мостовой забил, реализовал свой шанс. Но как можно было не попасть в угол в начале матча, о чем я уже сказал выше?! Ну ты же опытный игрок — покати спокойно, сыграй на паузе. Не хватило хладнокровия.

Вендел играл после травмы, на это можно сделать скидку. Но что происходит с Клаудиньо? Явно снизил к себе требования! Да, отдал голевой пас. Но в той ситуации игрок его уровня и должен так поступать. От него все ждут гораздо большей остроты! Был же эпизод, когда бразилец из выгоднейшей позиции запустил мяч гораздо выше створа. На пять метров! Такого раньше не было. Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует — на месте стоит!

У «Локо» хорошо вошел в игру Пиняев, сразу же отдал голевую передачу. Ну и Батраков этот матч может, конечно, занести себе в актив. Я бы, правда, пока им не восхищался, не перехваливал. Но факт остается фактом: он уже лидирует в бомбардирской гонке, будучи полузащитником. Это уже о чем-то говорит. Здорово пробил с ходу, не наугад. У него есть голевое чутье, хорошо видит поле. Он боец, не раскис после стычки с Венделом, показал себя очень неуступчивым парнем. Способный.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев (№ 7) и игроки «Локомотива» Сесар Монтес (№ 23) и Алексей Батраков (№ 83). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Но не надо его ни с кем сейчас сравнивать. Батраков начал ярче, чем Аршавин? Постойте. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Аршавин вообще-то дорос до «Арсенала», это европейский уровень. Не надо петь Батракову дифирамбы. Хорошо, что у нас появился такой полузащитник, но ему надо добавлять. Дайте ему еще поиграть. Не исключаю, что защитники, опорники его раскусят. Вот зенитовцы не изучили Алексея, не подготовились должным образом.

В целом у Галактионова крепкая команда. Единственное — защитники медленные. И Ньямси, и Монтес. Зенитовцы могли их обыгрывать на скорости, но... Счет на табло.

«Локо» очко заработал, «Зенит» потерял два. И к игре питерцев есть вопросы. Не чемпионский футбол, не чемпионский... «Зениту» придется непросто. Клаудиньо уже не тот. Вендел играет с большими техническими огрехами. Да, он серьезный футболист, но многовато ошибается. В понедельник «Краснодар» может оторваться от конкурентов.