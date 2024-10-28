Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Леонид Волотко — о главном матче тура.

После каждой новой вспышки «Локомотива» кажется, что это — предел. Высший показатель, который реально выжать из состава — безумно талантливого, но не слишком опытного по меркам гранда. Но раз за разом команда пробивает потолок и расширяет грани возможностей, которые, вероятно, сама до сих пор не определила.

Это была самая энергозатратная неделя «Локомотива» в сезоне. Никто так и не понял, почему главный тренер Михаил Галактионов выставил практически основной состав в Ростове. Учитывая, что кубковая встреча ничего не решала, а впереди предстоял выезд к «Зениту», когда свежесть обоймы, силы и умение терпеть — обязательный набор, чтобы не рассыпаться уже к перерыву.

Тем более выбранная модель «Локо» выжимала всю энергию. Железнодорожники ожидаемо остались без мяча и проделывали гигантский объем работы: высоко прессинговали, шли в жесткие стыки (из-за которых Вендел чудом не заменился на первой же минуте) и использовали все запасы скорости в контратаках.

А минуты с 10-й терпеливо отбивались от затяжных позиционных атак, которые истощали выносливость. В середине тайма сложилось впечатление, что ключевой вопрос по такому футболу: на сколько хватит «Локо»? «Зенит» чувствовал себя намного комфортнее — и физически, и эмоционально.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Фото ФК «Зенит»

Тем удивительнее было видеть, как до перерыва банда Галактионова отодвинула игру от своей штрафной, посадила на карточку Клаудиньо, все чаще владела мячом и создала два результативных момента. Да, к тому времени у «Зенита» тоже были топ-шансы (лучший не использовал Мостовой), но факт в том, что к перерыву на поле наблюдалось абсолютное равенство.

Более того, старт второго тайма остался за «Локо». Но Сергей Семак фактически наказал гостей их же оружием. Неудачный розыгрыш углового, моментальная контратака — и Мостовой убегает за спину Ненахову, получает передачу от Клаудиньо и прошивает Лантратова. Идеальный ход, которому точно позавидовали на скамейке Галактионова. Там готовили точно такой же.

Здесь важно отметить два момента.

Во-первых, прогресс Мостового, который вонзил третий гол в двух последних турах и набрал отличную форму (такой не было очень давно).

Во-вторых, реакцию «Локомотива». Двойная замена, серия дерзких отборов на чужой половине — и команду возвращает в игру человек, только что появившийся на поле, а также самая яркая звезда, которую вообще никто не накрыл в штрафной. Батраков ошибся на угловом, который и привел к голу «Зенита», но не поплыл, продолжил лезть вперед и хладнокровно упаковал в сетку восьмой гол в 13 турах.

Конечно, ему очень повезло не удалиться сразу после того, как счет стал равным (арбитр Сергей Карасев простил — Алексей сфолил на вторую желтую), но впечатления от футбола вундеркинда этот момент вообще не испортил. Даже в гостях у самого мощного конкурента, когда большую часть времени приходится терпеть и действовать без мяча, а шансов впереди ощутимо меньше, чем в любом другом матче, Батраков сделал результат. А «Локомотив» — дорабатывал, кусался и выглядел не хуже.

Поразительное качество Галактионова — выжимать максимум даже в тот момент, когда в команду никто не верит, она объективно не в лучших кондициях после десятков часов в поезде, а футболисты выхолощены морально из-за поражения «Химкам» в прошлом туре.

Пару месяцев назад к такому результату, рассуждая о турнирных перспективах, стоило относиться очень осторожно. Но 13 туров — достаточная дистанция, чтобы наконец зафиксировать: в сезон столетия «Зенит» столкнется с новым уровнем конкуренции.

И «Локомотив» — один из тех, кто ее уже обеспечил.