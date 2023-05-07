«Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям

Сравниваем две великие команды.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Это фантастический результат: достаточно сказать, что за всю почти вековую историю советского и российского футбола подобное случалось лишь раз. В СССР ни один клуб не смог выиграть даже четыре чемпионата кряду, а в новейшей истории России на рубеже веков шесть раз финишировать первым удалось «Спартаку». За последние полвека ни один другой клуб не мог выиграть и трех титулов друг за другом.

«Спартак» девяностых был настоящим явлением для российского спорта и доминировал в лиге. Строго говоря, гегемония красно-белых началась еще в 1992 году, но в 1995-м серию оборвал владикавказский «Спартак-Алания». Одолев его в золотом матче-1996, москвичи начали новый цикл триумфов. До сих пор никто не смог повторить рекорд «Спартака» Олега Романцева и Георгия Ярцева.

Достижение красно-белых казалось вечным, однако «Зенит» уже вплотную приблизился к нему. Решающим фактором оказалось назначение главным тренером Сергея Семака — он выиграл пять титулов за пять лет и позволил клубу удвоить число звезд на эмблеме. Важно, что каждое из этих чемпионств «Зенит» брал досрочно, в отличие от того же «Спартака».

Полноценно сопоставить ту красно-белую команду с действующими чемпионами России невозможно — разные эпохи, разные тренеры, разные игроки. Но есть универсальный инструмент — статистика. Продвинутой тогда не существовало, так что обойдемся без xG и сравним базовые характеристики. «Спартак» провел больше матчей, так как его серия длиннее, поэтому какие-то показатели мы усреднили, а какие-то — перевели в проценты. Что из этого выходит?

Большинство критериев — за «Зенит». Во многих характеристиках преимущество сине-бело-голубых незначительно, но в совокупности это выглядит внушительно. «Зенит» за золотой период набрал больше очков, чаще побеждал, больше забивал и реже пропускал. Даже по крупным победам сине-бело-голубые обходят конкурента, хотя в чемпионате-1999 «Спартак» целых 13 раз выигрывал с разницей минимум в три мяча.

Колоссальная разница между командами — на двух нижних строчках таблицы: за эти пять лет «Зенит» находился на верхней строчке лиги по итогам 87% туров, «Спартак» Романцева — гораздо реже. Разницу с остальными командами подчеркивает усредненный итоговый отрыв от второго места: у красно-белых он составляет 4,5 очка, а у сине-бело-голубых он двузначный. С личными достижениями тоже не все в пользу «Спартака». В 1999 году Андрей Тихонов забил 19 мячей в чемпионате, но в текущем сезоне у Малкома уже далеко за 20.

«Зенит» и «Спартак» на пару делят два крутых рекорда: по числу голов (76) и по числу очков (72) за 30-матчевый чемпионат. Но темп сине-бело-голубых настолько высок, что уже через месяц пасть могут обе планки, и они станут единоличными обладателями достижений. Скорее всего, красно-белые оставят себе рекорд по количеству побед за сезон (23), хотя и тут гегемон близок.

Но главное — титулы. И тут «Спартак» уже не может считать себя с отрывом лучшим клубом в российской истории, ведь «Зенит» теперь всего в одном золоте от него.