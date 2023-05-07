КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

«Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак и Олег Романцев
Сергей Семак и Олег Романцев.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Сравниваем две великие команды.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Это фантастический результат: достаточно сказать, что за всю почти вековую историю советского и российского футбола подобное случалось лишь раз. В СССР ни один клуб не смог выиграть даже четыре чемпионата кряду, а в новейшей истории России на рубеже веков шесть раз финишировать первым удалось «Спартаку». За последние полвека ни один другой клуб не мог выиграть и трех титулов друг за другом.

«Спартак» девяностых был настоящим явлением для российского спорта и доминировал в лиге. Строго говоря, гегемония красно-белых началась еще в 1992 году, но в 1995-м серию оборвал владикавказский «Спартак-Алания». Одолев его в золотом матче-1996, москвичи начали новый цикл триумфов. До сих пор никто не смог повторить рекорд «Спартака» Олега Романцева и Георгия Ярцева.

Шесть чемпионств «Спартака» подряд

Достижение красно-белых казалось вечным, однако «Зенит» уже вплотную приблизился к нему. Решающим фактором оказалось назначение главным тренером Сергея Семака — он выиграл пять титулов за пять лет и позволил клубу удвоить число звезд на эмблеме. Важно, что каждое из этих чемпионств «Зенит» брал досрочно, в отличие от того же «Спартака».

Пять чемпионств «Зенита» подряд

Полноценно сопоставить ту красно-белую команду с действующими чемпионами России невозможно — разные эпохи, разные тренеры, разные игроки. Но есть универсальный инструмент — статистика. Продвинутой тогда не существовало, так что обойдемся без xG и сравним базовые характеристики. «Спартак» провел больше матчей, так как его серия длиннее, поэтому какие-то показатели мы усреднили, а какие-то — перевели в проценты. Что из этого выходит?

Статистика «Спартака» и «Зенита» по ходу чемпионских серий

Большинство критериев — за «Зенит». Во многих характеристиках преимущество сине-бело-голубых незначительно, но в совокупности это выглядит внушительно. «Зенит» за золотой период набрал больше очков, чаще побеждал, больше забивал и реже пропускал. Даже по крупным победам сине-бело-голубые обходят конкурента, хотя в чемпионате-1999 «Спартак» целых 13 раз выигрывал с разницей минимум в три мяча.

Колоссальная разница между командами — на двух нижних строчках таблицы: за эти пять лет «Зенит» находился на верхней строчке лиги по итогам 87% туров, «Спартак» Романцева — гораздо реже. Разницу с остальными командами подчеркивает усредненный итоговый отрыв от второго места: у красно-белых он составляет 4,5 очка, а у сине-бело-голубых он двузначный. С личными достижениями тоже не все в пользу «Спартака». В 1999 году Андрей Тихонов забил 19 мячей в чемпионате, но в текущем сезоне у Малкома уже далеко за 20.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

«Зенит» и «Спартак» на пару делят два крутых рекорда: по числу голов (76) и по числу очков (72) за 30-матчевый чемпионат. Но темп сине-бело-голубых настолько высок, что уже через месяц пасть могут обе планки, и они станут единоличными обладателями достижений. Скорее всего, красно-белые оставят себе рекорд по количеству побед за сезон (23), хотя и тут гегемон близок.

Но главное — титулы. И тут «Спартак» уже не может считать себя с отрывом лучшим клубом в российской истории, ведь «Зенит» теперь всего в одном золоте от него.

Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
60
49
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Семак выиграл чемпионат в пятый раз и обогнал Газзаева
Газзаев: «Семак является лучшим тренером в России! Выиграть чемпионат пять раз подряд — это искусство»
Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах
Семак сравнялся с Романцевым по количеству чемпионств
«Зенит» повторил рекорд чемпионата России
Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судьи и их адвокаты украли российский футбол. Кто ответит за скандал в Санкт-Петербурге?

Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду