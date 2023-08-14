Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Разве судьи тащат «Зенит»? Клаудиньо бьют в кадык — даже желтой нет!» Орлов — о «Факеле» и битве со «Спартаком»

Геннадий Орлов не согласен с тем, что судьи тащат «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Густаво Мантуан и Вендел помогают Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Реплика комментатора Геннадия Орлова.

— Очевидно, что «Зенит» провел неровный матч — два разных тайма, — говорит Орлов. — Надо было снимать все вопросы до перерыва. Хватало хороших моментов, «Зенит» имел большое преимущество, однако подвела реализация. А во второй половине встречи команда Сергея Семака, надо признать, «подсела». Многие игроки пока не готовы физически. «Факел» где-то мог и наказать.

Кто-то критикует «Зенит» за то, что команда вышла против «Факела» в пять защитников. А давайте посмотрим на тактику под другим углом. Семак попытался освежить фланги. Дуглас Сантос и Марио Фернандес в целом добавили остроты атаке. Другое дело, что им обоим еще надо выйти на пик формы.

Вендел пока показывает 60 процентов от своего уровня. Но до «Спартака» еще неделя. Подтянется и он, и Кладуиньо. Эракович вписался в построения Семака. Ренан играл уже аккуратнее по сравнению с матчем с «Динамо», вольностей и авантюр себе не позволял. Видимо, с ним провели беседу. В итоге — то, что надо!

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Игроки гостей и&nbsp;Павел Шадыханов. «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»

Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с неназначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтую не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.

Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца — нет.

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ираклий Квеквескири и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

Я не вижу фаворита в предстоящем российском класико. Шансы — 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, «Зенит» устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут.

У «Спартака» сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от «Урала» Джикия заметил, что обороняется вся команда.

Вот, кстати, Вендел и Клаудиньо успевают вернуться назад и подстраховать своих защитников. А у «Спартака» я этого сейчас не вижу. У «Динамо» с этим тоже большие проблемы. Личка выстроил игру в атаке. Но бело-голубые уже пропустили восемь! Смолов, например, выпадает при разрушении. Это не его футбол. Вот Тюкавин — другое дело. И на острие хорош, и не выключается после потери мяча, как бульдог бросается на защитника.

Тео Бонгонда и Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»

Мне в этом туре очень понравился «Урал». Гончаренко провел великолепную работу в межсезонье. Команда по делу обыграла «Спартак». К этому сопернику надо относиться со всей серьезностью. Ну и прагматизм «Краснодара» дает свои плоды.

Раньше я часто критиковал наши клубы за то, что они не держат темп все 90 минут в еврокубках. Сейчас в РПЛ я этого не вижу. Часто голы забиваются на последних секундах. Команды стали лучше готовы физически. Возможно, сказалась новая формула Кубка. Более плотный график. Посмотрите на «Крылья». Самарцы 90 минут давили, создавали моменты в матче с «Локомотивом».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
42
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Монреале
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Депутат ГД Аксаков считает, что большинство россиян не интересует курс доллара
Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Агент: «Кики пришел в «Урал» творить историю, именно это сейчас и происходит»
Орлов о судействе в матче «Зенит» — «Факел»: «Клаудиньо провоцировали с первой минуты»
Орлов: «Против «Факела» Ренан вольностей себе уже не позволял»
Деменко не считает Кассьерру лидером «Зенита» после ухода Малкома
ЦСКА — о голе Заболотного «Сочи» после извинений за промах в матче с «Факелом»: «Заба сказал — Заба сделал»
КДК РФС рассмотрит задержку игроками «Спартака» выхода на поле из раздевалки в матче с «Уралом»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Егорычев: «Верю ли в чемпионство «Урала»? Это слишком громкие слова»
Орлов не видит фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»
Агент Чистякова: «Есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком»
Хусаинов назвал жалобы «Зенита» на судейство психологической атакой
РПЛ и ФНЛ: расписание и матчей в России на неделе 14 — 20 августа
Агент Барриоса: «Будет прекрасно, если Вильмар сможет сыграть против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Арсена Захаряна: от «Динамо» и сборной России до «Реал Сосьедад»