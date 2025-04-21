Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?

В субботу опубликованы очередные ответы экспертно-судейской комиссии при президенте РФС на обращения клубов. Главный из них снова коснулся чемпиона России.

Видеоклип. Но без ключевого видео

В число решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) вошел ответ на обращение «Зенита», который оспорил неназначение пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

Вердикт судейской бригады назван верным. Но при этом среди видеоповторов не показан тот, на котором виден фол Александра Черникова. Вместо этого приведены ракурсы, с которых картина выглядит иной.

Напомню, что на 48-й минуте того матча судья Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его. Это ясно видно на повторе, что дан камерой из-за ворот (видео есть в распоряжении редакции. — Прим. «СЭ»). Но он не вошел в опубликованный видеоклип.

Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.

Члены ЭСК единогласно решили, что Черников не нарушил правила в единоборстве с Мостовым. «Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в сообщении на сайте РФС.

И видеоклип смонтирован так, чтобы с его помощью можно было бы убедиться в справедливости такого утверждения. Почему нет упомянутого выше повтора? Один из вероятных ответов — чтобы он не вносил сомнения или не опровергал мнение комиссии.

Иностранцы

Напомним, что правом голоса в комиссии обладают только четыре иностранца — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора, советник Бразильской футбольной конфедерации).

Почему в комиссии лишь иностранные специалисты, можно только догадываться. Появлялась информация, что в нее планируется включить новых отечественных экспертов, но пока состав остается неизменным.

Жалоба рассмотрена. Но не до конца

Этой весной «Зенит» обратился в ЭСК и после другого важнейшего матча — 21-го тура со «Спартаком» (1:2). И тогда реакция комиссии тоже вызвала вопросы. Мажич и его коллеги дали неполный ответ. Никак это не объяснив.

В новости о решениях ЭСК РФС отсутствовала информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены игрокам «Спартака». В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Сергей Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в сезоне-2024/25.

1. 30 октября ЭСК отреагировала на обращение того же «Зенита», просившего оценить работу Сергея Карасева, который в матче с «Локомотивом» (1:1) не вынес второе предупреждение Алексею Батракову и, соответственно, не удалил его. Жалоба питерцев рассмотрена, решение судьи признано верным.

2. 4 декабря эксперты откликнулись на просьбу «Динамо», которое не согласилось с Павлом Кукуяном. Этот арбитр не показал вторую желтую карточку еще одному железнодорожнику — Жерзино Ньямси. Это случилось в кубковом матче, в котором победили бело-голубые (1:0, пен. — 4:3). Вердикт ЭСК: рефери ошибочно не вынес второе предупреждение и, соответственно, не удалил Ньямси.

3. 11 декабря комиссия рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования, попросившего дать оценку решению Василия Казарцева в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). В связи с невынесением второго предупреждения краснодарцу Кевину Ленини. Эксперты единогласно согласились с арбитром.

Никакой разницы между этими случаями и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.

Так почему тогда давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а сейчас — нет? Внятного объяснения никто не дал. И, видимо, не даст.

ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука

В той же игре со «Спартаком» в случае с Рябчуком бездействовали видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Амелин. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).

Речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных департаментом судейства и инспектирования в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.

Фото РФС

В протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

Одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Но несмотря на это, ЭСК РФС не отреагировала на жалобу «Зенита» и не опубликовала свое мнение о ненаказании Рябчука и правильности или ошибочности идентификации сфолившего.

Инициативы лиги и решения исполкома

28 марта РПЛ сообщила, что исполком РФС принял инициативы по судейству, разработанные при участии лиги. В частности, было «достигнуто соглашение об увеличении количественного состава действующих экспертов ЭСК через включение независимых кандидатов по предложению РПЛ».

Это, конечно, неплохо. Но не хватает главного — точного срока. Когда случатся «увеличение» и «включение» — завтра, через неделю, летом, осенью, в следующем году или в 2030-м?

А пока лига молчит, хотя безмолвие комиссии касается одного из ее клубов, а значит, и самой администрации РПЛ. Может, она знает, почему Мажич и его знакомые не удосужились полностью ответить «Зениту» и почему так по-особому смонтирован клип, якобы подтверждающий правильность решения судейской бригады? Если знает, то почему? И устраивает ли лигу такая работа комиссии?

Много вопросов, на которые нет ответов. А пока отмечаем главное — напряжение между судейским руководством и футбольным клубом «Зенит». Очевидно, что действующий чемпион недоволен уровнем работы арбитров в матчах с его участием и при каждой удобной возможности подает жалобы в ЭСК. При этом создается ощущение, что сине-бело-голубые раздражают Мажича своими регулярными запросами и он стал их демонстративно игнорировать. Молча.

Насколько эта ситуация является нормальной — очередной вопрос. На который, правда, есть вполне логичный ответ.