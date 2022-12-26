В «Зените» появятся новые бразильцы. Юри Алберто не вернется в Петербург

Детали многоходовой сделки.

Полгода в аренде

Имя Юри Алберто уже прочно ассоциируется с запутанными переходами. Третье трансферное окно подряд бразильский форвард оказывается вовлечен в сложнейшие переговоры.

Прошлой зимой «Зенит» вел тяжелые беседы с «Интернасионалом» и могущественным агентом бразильского форварда Андре Кюри, с которыми изначально договорился о трансфере через полгода. Но внезапный переход Сердара Азмуна в «Байер» вынудил сине-бело-голубых возобновить переговоры и купить бразильца за 25 миллионов евро уже в январе.

Алберто неплохо влился в состав: за весну Юри заработал десять очков по системе «гол плюс пас», но летом не вернулся в Санкт-Петербург — захотел приостановить контракт по новому правилу ФИФА. «Зенит» не собирался просто так отпускать дорогущего форварда и с огромным трудом обернул ситуацию в свою пользу: «Коринтианс» на год арендовал Алберто, а в обмен «Зенит» получил хавбека Густаво Мантуана и вратаря Ивана.

За полгода у Алберто не возникло желания вернуться в «Зенит». Если судить по статистике, улыбчивому форварду нравится в «Коринтиансе»: 11 голов в 28 матчах говорят сами за себя. О Мантуане и Иване тоже нельзя сказать ничего плохого: они отлично справляются с ролями футболистов подмены, но не более того. Очевидно, что подвисшую ситуацию с Алберто нужно решать — и чем быстрее, тем лучше.

Юри Алберто. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Визит в Бразилию

По ходу осени периодически всплывали слухи по поводу дальнейшей судьбы Юри. Они были разными, но инсайдеры сходились в одном: Алберто точно покинет «Зенит», но в обмен не на полноценную компенсацию, а на футболиста или футболистов (возможно, с доплатой). Причина проста: у «Коринтианса» банально нет 25 миллионов евро, а в арендном соглашении сумма выкупа вообще не прописана.

Совокупность факторов усложняет процесс переговоров, но все стороны заинтересованы в закрытии сделки. Поэтому в начале декабря в Бразилию отправилась делегация «Зенита» во главе с гендиректором Александром Медведевым — тяжелые переговоры нужно вести лично, а не через электронную почту или мессенджеры.

В петербургском клубе понимают, что шансы вернуть Алберто стремятся к нулю. Бразилец недавно публично заявил, что в восторге от «Коринтианса» и хочет остаться там, а зачем «Зениту» немотивированный футболист с солидной зарплатой? Нет смысла и в том, чтобы откладывать сделку до лета — велика вероятность, что Алберто уже зимой подпишет с «Коринтиансом» полноценный контракт. Вопрос в условиях трансфера. Если «Зенит» устроят предложенные взамен игроки и/или сумма компенсации, то сага завершится в ближайшее время.

Ду Кейрос. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Кто на замену?

В последние месяцы появлялись разные варианты сделки.

Октябрь. Журналист Жорже Никола написал, что «Зенит» готов отпустить Алберто в обмен на Мантуана и 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана (2 миллиона евро, по данным Transfermarkt).

Ноябрь. Издание BolaVip сообщило, что «Коринтианс» не хочет отпускать Ренана и предлагает вместо него 16-летнего нападающего Педро. Отмечалось, что за юным форвардом следил скаут «Зенита».

Начало декабря. По данным журналиста Карлоса Серето, «Коринтианс» готов заплатить за Юри 10 миллионов евро и отдать права на Мантуана.

Середина декабря. Инсайд Lance : «Коринтианс» готов включить в сделку сразу трех футболистов — Ивана, Мантуана и 22-летнего вингера Адсона (5 миллионов евро).

: «Коринтианс» готов включить в сделку сразу трех футболистов — Ивана, Мантуана и 22-летнего вингера Адсона (5 миллионов евро). Конец декабря. Новое имя в сделке. Жорже Никола написал, что «Коринтианс» может отдать за Алберто уже упомянутого защитника Ренана и 22-летнего центрального хавбека Ду Кейроса (5 миллионов евро). Мантуан и Иван при этом покинут «Зенит».



Выходит, за несколько месяцев в слухах о трансфере Алберто фигурировали шесть фамилий футболистов «Коринтианса»: Иван, Мантуан, Педро, Ренан, Адсон и Ду Кейрос. Это говорит о том, что бразильский клуб не хочет подписывать Алберто любой ценой. «Зенит» же еще летом обозначил свою жесткую позицию: сине-бело-голубые честно купили дорогого форварда, которого оказались лишены из-за варварского правила ФИФА (Медведев называл его «грабежом» и «ограблением»). Разумеется, в таких обстоятельствах клуб не намерен идти на компромисс и хочет извлечь максимальную выгоду из трансфера: если это не денежная компенсация, то качественные игроки.

Роберт Ренан. Фото Соцсети Фото Соцсети

Ренан — лучший вариант

Из всех потенциальных кандидатов наименее интересным выглядит Адсон — чуть улучшенная копия Мантуана с левой ногой. 16-летний Педро считается одаренным, но он слишком юн для переезда в Россию. Ду Кейрос — выносливый полузащитник оборонительного плана с хорошим пасом, но у «Зенита» эта позиция не требует сиюминутного усиления.

Лучший вариант из предложенных — защитник Ренан. Несомненный плюс 19-летнего бразильца в том, что он левша, к тому же еще и молодой — это значит, его можно будет выгодно перепродать. У «Зенита» после ухода Ярослава Ракицкого не было качественного левоногого центрального защитника, поэтому клуб от безысходности выкупил Нуралы Алипа. Кроме того, через полгода истекает контракт Деяна Ловрена, так что эту позицию придется укреплять.

Ренан дебютировал за основу «Коринтианса» в апреле, а с начала октября стал регулярно выходить в стартовом составе команды. Для «Зенита» это хороший выбор, поэтому клуб и цепляется за него. Однако бразильские СМИ на прошлой неделе сообщали, что Ренан не горит желанием переезжать в Россию. Возможно, это затягивает сделку.

Так или иначе, развязка близка. Всем надоела неопределенность, и лучше закрыть все вопросы как можно раньше. Болельщики «Зенита» уже могут окончательно прощаться с Алберто и готовиться к приезду новых легионеров из Южной Америки.