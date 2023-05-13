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Сегодня, 18:55

Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал

Гоша Чернов
Корреспондент
Вендел (слева) поздравляет Малкома с голом.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые с трудом смогли вырвать ничью в матче с обескровленными и демотивированными «быками» — 2:2.

Золотое торжество

Пятый год подряд «Зенит» не просто становится чемпионом России, а делает это досрочно. Обычно, правда, команда Сергея Семака получала медали и трофей сразу же после той игры, в которой гарантировала себе чемпионство, но на этот раз удовольствие решили растянуть: после победы над «Спартаком» все выплеснули первые золотые эмоции, а на игру с «Краснодаром» были запланированы полноценные гуляния.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Краснодар

«Зенит» отлично подготовился к празднику. На газоне «Газпром Арены» нарисовали обновленную эмблему клуба с двумя звездами, а игроки вышли на поле в золотых футболках. Внутри стадиона сине-бело-голубые припасли тонну активностей для болельщиков — например, повсюду зрители ходили в специальных очках с двумя звездами вместо оправ. Сергей Семак тоже подготовился к торжеству и надел костюм с галстуком.

«Быки» без лидеров

Но праздник легко можно было испортить поражением. 11 лет назад так и случилось, когда «Зенит» вышел на матч со «Спартаком» в золотых футболках, но уступил.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром». Онлайн-трансляция награждения и парада по Петербургу

Впрочем, тогда у красно-белых была серьезная турнирная мотивация, а «Краснодар» приехал в Санкт-Петербург не только без нее, но и без ряда лидеров: Рамирес дисквалифицирован, а Сперцян с Кордобой остались дома — уже в среду черно-зеленым предстоит финал Пути регионов в FONBET Кубке России, так что «Краснодар» расставил приоритеты. Их стартовый состав выглядел ослабленным.

Семак оставил в запасе Родригао, у которого по-прежнему не все идеально со здоровьем, а также отпустил в сборную Бразилии (U-20) Ренана — из-за этого пара центральных защитников получилась экспериментальной (Алип — Чистяков). А в центр нападения Семак наконец-то поставил Сергеева — эффектным золотым голом Иван это заслужил.

Очередной гол Малкома

Главное, что в основе вышел Малком. Бразилец не очень ярко провел матч со «Спартаком», но остается лучшим бомбардиром лиги и реальным конкурентом Олега Веретенникова в заочной борьбе за рекорд по голам в 30-матчевом чемпионате. На игру с «Краснодаром» Малком вышел заряженным: он много бил по воротам в первом тайме и на 15-й минуте забил логичный мяч, который позволил бразильцу сократить расстояние от рекорда до двух голов.

Начал «Зенит» ожидаемо лихо, но, как и в матче со «Спартаком», при счете 1:0 команда встала и позволила оппонентам отодвинуть игру от своих ворот. Пошли моменты у «Краснодара» — в одном из них Мозес мог сравнивать счет еще до перерыва, но в первом тайме никто больше забить не сумел.

Убойная развязка

Далеко не все складывалось по сценарию чемпионов, хотя счет и был в их пользу. Изменения напрашивались, но Семак решил оставить стартовый состав нетронутым. Владимир Ивич — тоже, но он явно попросил игроков действовать настырнее в атаке, что и привело к голу Баньяца на 51-й минуте.

Сразу после этого чуть не забил Вендел — момент с участием бразильца показывал, что «Зенит» вроде бы должен вот-вот дожать соперника. Но вместо этого забил «Краснодар». Причем сделал это петербуржец и бывший нападающий «Зенита» Ионов, который в текущем сезоне чаще выходит на поле со скамейки запасных.

Счет 1:2 в пользу соперника никак не ложился в отлаженный сценарий чемпионства сине-бело-голубых, но «Краснодару» было все равно. Гости уже за полчаса до финального свистка стали отчаянно тянуть время. Иногда, конечно, им действительно требовалась медицинская помощь — как Кевину Ленини, которого увезли с газона на электрокаре, — однако в большинстве случаев футболисты в салатовых футболках искусственно растягивали игру. И имели на это право.

Ивич очень хотел победить и ради этого даже уничтожил всю привычную для «Краснодара» игру в короткий пас, глубоко опустил линию обороны и сделал Олусегуна пятым защитником. В таком «автобусном» виде «быки» и простояли до финиша встречи. Однако хозяев выручил Кассьерра. А успех чемпиону принес банальный навал.

Едва ли «Зенит» доволен ничьей, но эмоции от такой развязки — тоже позитивные. На этой ноте петербуржцы и закончили матч, после чего получили заслуженные золотые медали и отправились в триумфальный парад на автобусе по городу.

Алексей Ионов
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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