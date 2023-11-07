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Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Эдуард Сперцян вместе с партнерами празднует гол в ворота «Крыльев Советов».
Фото ФК «Краснодар»
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В последнем туре первого круга на «Газпром Арене» пройдет главный матч этой осени.

Календарь все знал заранее. Победителя первого круга 11 ноября определит очная встреча двух претендентов на это звание — «Зенит» примет «Краснодар». И это будет главный матч осени, если не всего чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Можно, конечно, нагнетать интригу, записывая в конкуренты «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Крылья», но к 15-му туру уже очевидно — золото разыграют Питер и Краснодар. Слишком много проблем в игре всех остальных, чтобы надеяться на чудо их преображения.

А вот «быки», пусть и притормозив, все-таки подходят к экватору сезона лидером РПЛ. В этом плане встреча с «Крыльями» стала определяющей. Ничья в Калининграде и поражение от ЦСКА сократили отрыв от «Зенита» с семи до двух очков. Полностью растерять такое преимущество всего за три тура было бы серьезным ударом по команде Владимира Ивича. Но она держит марку — в субботу самарцы побеждены весьма уверенно, как раз таки с чемпионским лоском. Пусть не вводит в заблуждение счет 2:1 — «быки» все 90 минут уверенно душили «Крылья», пропустив только в концовке. Сомнений в успехе не возникало, хотя соперник непрост — шел к тому моменту на третьем месте.

Фото ФК «Краснодар»

И это сохраняет интригу в чемпионате. Да, «Зенит» пережил отъезд Малкома и Кузяева, раскочегарился, набрал ход (шесть побед подряд в двух турнирах — РПЛ и Кубке), но все-таки пока не производит впечатления того асфальтоукладчика, готового раскатать любого на своем пути, который мы видели в последние годы. Нет того запаса прочности, что наблюдали ранее, когда команда могла прибавить в любой момент. Сейчас, есть ощущение, питерцы действуют на максимуме.

Форвард &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба стал автором первого гола в&nbsp;матче с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (2:1) 5&nbsp;ноября 2023-го. «Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ

И в этом плане очная встреча многое расставит по местам. Будем ли мы верить в титул «Краснодара», если команда закончит первый круг на верхней строчке таблицы с пятиочковым отрывом при гостевой победе над главным фаворитом? Вполне. А если «Зенит» играючи за четыре тура ликвидирует семь баллов отставания, выйдя в единоличные лидеры? Думаю, большинство согласится — с очередным чемпионством сине-бело-голубых многое станет понятно.

Впрочем, в данном случае стоит говорить не только о цифрах на табло, но и о качестве футбола. Оно тоже даст ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» разговаривать с «Зенитом» на равных, отвечать ударом на удар. «Быки» уже заставили себя уважать. Тем интереснее субботняя схватка в Питере.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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