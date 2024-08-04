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Сегодня, 15:00

«Зенит» так силен, что неловко за его соперников

«Зенит» разгромил «Ростов» в третьем туре РПЛ
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
«Зенит» разгромил «Ростов» (5:0) в 3-м туре РПЛ.
Фото ФК «Зенит»
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Сможет ли кто-то остановить сине-бело-голубых в их юбилейный сезон?

Мнение

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Ростов

А ведь как эффектно все для «Ростова» начиналось на «Газпром Арене»! Под вой сирен белоснежный автобус, на время разогнавший по обочинам весь остальной транспорт, красиво ворвался на парковку, словно финалист Лиги чемпионов. Главный тренер дончан Валерий Карпин, как всегда, модно и уверенно смотрелся в своем брендовом образе «Ну и?». В этот момент ему мог бы позавидовать сам скромняга Карло Анчелотти, который иной раз выглядит рядовым жителем нашей планеты, выходящим в ближайший к дому магазин за молоком или хлебом. Все говорило о том, что «Ростов» приехал в Петербург всерьез потрепать «зарвавшийся» «Зенит».

Максим Глушенков празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. 5:0! «Зенит» искромсал «Ростов», у Глушенкова — хет-трик на глазах у Карпина

А потом была игра. Если Карпин после финальных 0:5 на табло нашел в ней какой-то позитив, то рискну предположить, что у Сергея Семака его оказалось несколько больше. Вдесятером (да-да, именно так с учетом качества футбола Клаудиньо) забить крепкому в целом, но не в этот вечер сопернику «Ростову» четыре гола за тайм — такое дорогого стоит. Если бы еще и Клаудиньо играл за «Зенит», а не за гостей, могло быть и больше. На мой взгляд, чем быстрее питерский клуб избавится от потерявшего мотивацию бразильца, тем лучше станет и сине-бело-голубым, и самому полузащитнику.

Если чемпиону потребовалось бы добавить по ходу второго тайма, то команда Семака сделала бы это без проблем: с таким запасом она смотрелась против неуклюжего и беззубого на этот раз «Ростова». В этом сезоне мне довелось впервые увидеть «Зенит» живьем в официальном матче, и впечатление настолько сильное, что стало как-то неловко за соперников.

Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

В этой связи очень интересно, как будет выглядеть «Зенит» в следующую субботу, 10 августа, в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Я пока не вижу, что и кто способен помешать невской команде взять седьмой титул подряд в год своего 100-летия, но для создания хотя бы какой-то интриги в нашем чемпионате хотелось бы увидеть от следующего оппонента «Зенита» настоящую борьбу за три очка.

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Что касается «Ростова», то за вычетом позорного результата на «Газпром Арене» (с другой стороны, с кем не бывает?) дончан вполне можно похвалить за грамотную селекционную политику. Клуб явно живет по средствам и грамотно подбирает тех футболистов, которые эффективны в пропорции трансфер — зарплата. И тот факт, что именно «Ростов» первым вышел на Маркиньоса из «Ференцвароша», а затем не стал участвовать в гонке зарплат с «Локомотивом» и «Спартаком», тоже говорит в пользу менеджмента дончан. Те условия, которые изначально предлагали южане самому бразильцу и «Ференцварошу», свидетельствуют о понимании клубом объективной реальности на европейском рынке. Ну а сумма, которую выложат за игрока красно-белые (5 миллионов евро по данным transfermarkt.de) венграм, и зарплата в районе 1,4 миллиона евро в год, говорят, что...

...Что в «Спартаке» ничего не меняется. Но это уже совсем другая история.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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