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Сегодня, 21:00

«Зенит» победит «Крылья Советов», а «Спартак» не проиграет в первом матче Станковича. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Деян Станкович с игроками «Спартака».
Деян Станкович с игроками «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков начинают бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Локомотив» — «Акрон»

Борис Игнатьев — 2:0. «Локомотив» после всех потерь все равно смотрится фаворитом в этом матче. «Акрон» только знакомится с РПЛ, у него очень сильно изменился состав.

Михаил Малютин — 1:0. У «Локомотива» есть проблемы после ухода нескольких лидеров. А у «Акрона» все практически на сто процентов обновилось. Но поставлю на минимальную победу хозяев.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

«Крылья Советов» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:1. «Зенит» отлично провел трансферную кампанию, отлично смотрелся в матче против «Краснодара» в Суперкубке, поэтому должен на выезде обыграть «Крылья Советов».

Михаил Малютин — 0:2. «Зенит», если говорить одним словом, лидер. Лидер во всех направлениях — в трансферной кампании, по составу, игре и результатам.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

«Ростов» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 1:1. «Ростов» четко представляет, что надо делать, какие установки у тренера. У ЦСКА новый тренер, при этом он показал хорошую игру в товарищеских матчах этим летом.

Михаил Малютин — 1:1. Будет интересный боевой матч, поэтому поставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

«Динамо» — «Факел»

Борис Игнатьев — 2:0. «Динамо» без ряда ведущих игроков в обороне все равно выступает фаворитом в этой встрече.

Михаил Малютин — 3:0. «Динамо» не потеряло лидеров этим летом, оно готово бороться за самые высокие места. А «Факел», как мне кажется, будет в этом сезоне опять сражаться за выживание.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

«Оренбург» — «Спартак»

Борис Игнатьев — 0:2. У «Спартака» хороший подбор игроков. У него другой тренер, который даст что-то новое нашему чемпионату.

Михаил Малютин — 1:1. Интересно, что покажет Станкович, известный футбольный человек. Он приехал в Россию за деньгами или играть в футбол? В первом матче будет ничья — мало времени для адаптации.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

«Ахмат» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 1:2. Хоть «Краснодар» и проиграл «Зениту» Суперкубок, но мне понравился второй тайм в его исполнении. Есть потери в составе, но Мусаев должен с ними справиться.

Михаил Малютин — 0:0. Для меня «Ахмат» — самая непредсказуемая команда в РПЛ. «Краснодар» не очень хорошо смотрелся в матче за Суперкубок и только на этой неделе подписал центрального защитника.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

«Химки» — «Динамо» Мх

Борис Игнатьев — 1:1. Обе команды будут пробовать себя в РПЛ, много сил потратят, чтобы не проиграть в первом же матче сезона.

Михаил Малютин — 2:1. У «Химок» очень солидный состав, должны побеждать в первом туре.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Мх

«Пари НН» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 0:1. «Рубин» хорошо провел прошлый сезон, это крепкая команда. Он сохранил всех своих лидеров, а это важно. Точечно усилился и должен начать сезон с победы.

Михаил Малютин — 1:0. Поставлю здесь на победу «Пари НН», который в прошлом сезоне попал в стыки. Уверен, что еще раз там оказаться он не захочет.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Рубин

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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