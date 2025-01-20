30 миллионов за Луиса Энрике: безумие или суперобмен на Артура и Вендела?

Леонид Волотко — о главной сделке зимы в РПЛ.

Мнение

«Зенит» снова взрывает трансферное окно в России. И теперь всех поражают не только цифры, но и схема сделки, которая ежедневно обрастала новыми деталями.

Если вы все пропустили: из «Ботафого» в Россию приезжает Луис Энрике. Инсайдер Фабрицио Романо оценивал покупку в 35 миллионов евро — а это четвертое место в списке самых дорогих приобретений в истории «Зенита». Что при отсутствии еврокубков вроде бы звучало дико.

Но в реальности в трансфер «вшит» обмен на Вендела и Артура. Последний, по информации «СЭ», отправится в Рио-де-Жанейро зимой за 10 миллионов евро. Вендел перейдет в тот же «Ботафого» за 20 миллионов, но летом. То есть итоговая сумма за Энрике — 30 миллионов евро. Хотя бразильцы хотели выручить на три больше, но сделали скидку 10 процентов за то, что питерцы выплатят все одним траншем.

Это смягчает стартовый эффект от гигантского ценника на новичка. И, на первый взгляд, выглядит как рациональный шаг: клуб избавляется от двух легионеров, которые много зарабатывают, но уже не дают нужного качества на поле, и берет мотивированного футболиста сборной Бразилии.

Супер. Но что смущает?

Во-первых, Вендел по-прежнему ключевая фигура в «Зените». Ему нет альтернативы, а продажа вынудит питерцев выйти на рынок в поисках качественной (и вряд ли дешевой) замены, что уже ставит под вопрос суть «обмена» с «Ботафого». Так что формально сделку можно подавать как размен двух на одного, но на деле в клубе не ограничатся приездом только Энрике — через полгода придется усиливать центр поля.

Во-вторых, «Зенит» берет еще одного правого вингера, хотя в обойме остаются Глушенков, Мантуан и Лусиано Гонду. Соответственно, кого-то придется использовать не на своей позиции.

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прямо сейчас в их число вряд ли войдет Глушенков. Максим слишком результативен справа, а двигать его в центр, пока доступен Вендел, необходимости нет. Да и не факт, что это в принципе хорошая идея.

Мантуан в любом случае — резервный вариант, к тому же он все чаще используется в роли латераля.

Остается Лусиано, но тогда впереди снова придется выбирать между ним, Кассьеррой и Соболевым. Осенью мы убедились, что такая конкуренция только мешает: на статистику аргентинца влияла частая смена позиции, Кассьерра вообще перестал забивать, а Соболев так и не начал. При этом Сергею Семаку по-прежнему важно аргументировать покупку Александра — иначе невозможно объяснить, почему тот получил столько шансов, хотя ни одним осенью не воспользовался.

В итоге тренер, с одной стороны, решает глобальную проблему чистки состава. С другой — прилично рискует.

Весной его штаб получит Вендела, мечтающего о «Ботафого», с соответствующей мотивацией и отсутствием альтернативы. 30-миллионного новичка, которого будет странно не включать в состав (с таким-то ценником!). И бонусом — тотальную ответственность за результат в сезон столетия клуба.

Всего за два трансферных окна в Петербург привезли игроков на 69 миллионов евро (по данным transfermarkt.de), а теперь заманили футболиста, который становится самым дорогостоящим в РПЛ.

Луис Энрике в сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Есть ощущение, что при таких вливаниях в состав вторую драму на финише сезона боссы «Зенита» не поймут.

Весной от Семака ждут мощнейшего прогресса новой обоймы — по качеству игры, уровню футбола звезд и результату. А также — возвращения статуса гегемона.

И то, как тренер с этим справится (учитывая, что в последнее время даже удачные трансферы не всегда работали), — главная интрига второй части РПЛ.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.