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Сегодня, 08:15

30 миллионов за Луиса Энрике: безумие или суперобмен на Артура и Вендела?

«Зенит» и Луис Энрике подпишут контракт до 2029 года
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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Леонид Волотко — о главной сделке зимы в РПЛ.

Мнение

«Зенит» снова взрывает трансферное окно в России. И теперь всех поражают не только цифры, но и схема сделки, которая ежедневно обрастала новыми деталями.

Если вы все пропустили: из «Ботафого» в Россию приезжает Луис Энрике. Инсайдер Фабрицио Романо оценивал покупку в 35 миллионов евро — а это четвертое место в списке самых дорогих приобретений в истории «Зенита». Что при отсутствии еврокубков вроде бы звучало дико.

Но в реальности в трансфер «вшит» обмен на Вендела и Артура. Последний, по информации «СЭ», отправится в Рио-де-Жанейро зимой за 10 миллионов евро. Вендел перейдет в тот же «Ботафого» за 20 миллионов, но летом. То есть итоговая сумма за Энрике — 30 миллионов евро. Хотя бразильцы хотели выручить на три больше, но сделали скидку 10 процентов за то, что питерцы выплатят все одним траншем.

Вендел, Луис Энрике, Артур. «Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

Это смягчает стартовый эффект от гигантского ценника на новичка. И, на первый взгляд, выглядит как рациональный шаг: клуб избавляется от двух легионеров, которые много зарабатывают, но уже не дают нужного качества на поле, и берет мотивированного футболиста сборной Бразилии.

Супер. Но что смущает?

Во-первых, Вендел по-прежнему ключевая фигура в «Зените». Ему нет альтернативы, а продажа вынудит питерцев выйти на рынок в поисках качественной (и вряд ли дешевой) замены, что уже ставит под вопрос суть «обмена» с «Ботафого». Так что формально сделку можно подавать как размен двух на одного, но на деле в клубе не ограничатся приездом только Энрике — через полгода придется усиливать центр поля.

Во-вторых, «Зенит» берет еще одного правого вингера, хотя в обойме остаются Глушенков, Мантуан и Лусиано Гонду. Соответственно, кого-то придется использовать не на своей позиции.

Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прямо сейчас в их число вряд ли войдет Глушенков. Максим слишком результативен справа, а двигать его в центр, пока доступен Вендел, необходимости нет. Да и не факт, что это в принципе хорошая идея.

Мантуан в любом случае — резервный вариант, к тому же он все чаще используется в роли латераля.

Остается Лусиано, но тогда впереди снова придется выбирать между ним, Кассьеррой и Соболевым. Осенью мы убедились, что такая конкуренция только мешает: на статистику аргентинца влияла частая смена позиции, Кассьерра вообще перестал забивать, а Соболев так и не начал. При этом Сергею Семаку по-прежнему важно аргументировать покупку Александра — иначе невозможно объяснить, почему тот получил столько шансов, хотя ни одним осенью не воспользовался.

Вендел. Так уходит Вендел из «Зенита» или нет? В Бразилии пишут, что да, а в Питере все отрицают

В итоге тренер, с одной стороны, решает глобальную проблему чистки состава. С другой — прилично рискует.

Весной его штаб получит Вендела, мечтающего о «Ботафого», с соответствующей мотивацией и отсутствием альтернативы. 30-миллионного новичка, которого будет странно не включать в состав (с таким-то ценником!). И бонусом — тотальную ответственность за результат в сезон столетия клуба.

Всего за два трансферных окна в Петербург привезли игроков на 69 миллионов евро (по данным transfermarkt.de), а теперь заманили футболиста, который становится самым дорогостоящим в РПЛ.

Луис Энрике в сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

Есть ощущение, что при таких вливаниях в состав вторую драму на финише сезона боссы «Зенита» не поймут.

Весной от Семака ждут мощнейшего прогресса новой обоймы — по качеству игры, уровню футбола звезд и результату. А также — возвращения статуса гегемона.

И то, как тренер с этим справится (учитывая, что в последнее время даже удачные трансферы не всегда работали), — главная интрига второй части РПЛ.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Луис Энрике (Ботафого)
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