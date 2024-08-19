Главный вопрос недели.

«Все серьезно. Маловероятно, что Глушенков сыграет со «Спартаком»

В матче с «Химками» «Зенит» потерял не только первые очки в чемпионате, но и своего главного лидера атак — Максима Глушенкова.

Уже на 19-й минуте бразильский защитник Ориньо в игровом эпизоде зарядил мячом по руке Глушенкову. После выноса мяч попал Максиму в кисть, и он не смог продолжить игру. Вот такая нелепая травма вывела лучшего бомбардира чемпионата из игры. Вместо Максима вышел номинальный левый защитник Юрий Горшков, который, впрочем, уже имеет опыт игры в середине поля.

«Думаю, серьезно все, — сказал Сергей Семак на пресс-конференции, отвечая на вопрос про характер повреждения. — Очень маловероятно [что сыграет со «Спартаком»]. Но в ближайшее время клуб объявит, какой диагноз ему поставят доктора».

По результатам обследования у Глушенкова был выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. Операция прошла штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены дополнительно, сообщила пресс-служба «Зенита» в понедельник.

Символично, что на матч с «Химками» Глушенков вышел на позиции Вендела, который ранее тоже получил травму — в матче прошлого тура с «Динамо».

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В клубе пока не высказывались касательно сроков восстановления Вендела, а вот появившийся на прошлой неделе инсайд бразильского журналиста Вене Касагранде звучал тревожно: «Он пропустит около 40 дней». Значит, точно мимо «Спартака» и ЦСКА. В идеале — возвращение в строй к игре с «Краснодаром» 28 сентября.

Но есть и другая, более оптимистичная версия. По данным портала bobsoccer.ru, теоретическая возможность того, что Вендел будет готов к игре со «Спартаком», сохраняется. Но она уже на этой неделе — 24 августа, а новых конкретных комментариев по Венделу не было.

15 августа тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал «Чемпионату», что пока точного диагноза нет, поскольку его мешает поставить воспаление, но при этом отметил, что Вендел «чувствует себя хорошо». Семак же после матча с «Химками» добавил: «Новых вводных никаких нет. Следующий снимок запланирован у него на завтра. Возможно, что-то прояснится в ближайшее время, но пока новой информации нет».

В общем, пока все идет к тому, что в матче со «Спартаком» чемпиону придется обходиться без двух главных лидеров атаки — Вендела и Глушенкова. У бразильца — шесть голевых передач в четырех матчах РПЛ, а у россиянина — 7+1 по «гол+пас» в пяти встречах лиги. Почти половина мячей, забитых на данный момент «Зенитом» в чемпионате, принадлежит именно Глушенкову. И многие из них были отправлены в ворота соперников как раз после передач Вендела.

Футболисты «Зенита» Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» без Вендела и Глушенкова. Как это будет?

В ближайшие дни будет много работы не только у медицинского, но и тренерского штаба «Зенита» — состав на «Спартак» придется подбирать без двух ключевых футболистов.

Единственная хорошая новость — не придется менять схему. Нынешняя обойма позволяет спокойно выйти с привычными 4-3-3. А тактическая универсальность Глушенкова в какой-то степени даже упрощает задачу по ротации. В матче с «Химками» Максим действовал на позиции Вендела, в центре поля, а значит, нужно закрыть вопрос только лишь по одной этой позиции в старте.

Правого вингера наверняка сыграет кто-то из пары Артур/Мантуан, а слева выйдет Педро или Мостовой. В центре нападения — аж три опции: Кассьерра, Сергеев и Изидор.

Что же касается позиции центрального полузащитника, то тут могут сыграть и Александр Ерохин, и Дмитрий Васильев, и Ильзат Ахметов (если он вновь не пропустит матч «по медицинским показаниям»), и тот же Горшков.

Исходя из возможных вариантов, можно предположить, что оптимальный состав «Зенита» на матч со «Спартаком» будет таким.

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Аналитики букмекерской компании FONBET уверены, что предстоящий матч завершится в пользу «Зенита». На победу питерцев можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность данного исхода — примерно 59%. Триумф «Спартака» доступен за 4.60 (17%), ничья — за 4.10 (24%).