Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о перспективах железнодорожников в центральном матче 13-го тура РПЛ против «Зенита».

Лантратов мог выручить, когда забивал Бакаев

— Что случилось с командой Михаила Галактионова в матче с «Химками»?

— В принципе, до первого пропущенного мяча игра железнодорожникам давалась. Просто маловато создали голевых моментов, но, по сути, подопечные Галактионова контролировали матч, действовали, как и полагается фавориту. Но мне не понравилось, как футболисты «Локо» отнеслись к своим реальным шансам, которых было не так уж и много. То есть чувствовалась некая вальяжность: мол, сейчас не забили — в следующем эпизоде счет откроем.

- И тут забили «Химки»...

— Да. А после первого гола Бакаева, когда два центральных защитника «Локо» не разобрались, вся команда растерялась. Ну и замены Галактионова, надо признать, не усилили игру. Все это вкупе и привело к отрицательному результату. Конечно, «Локо» должен подходить более собранно к тем голевым моментам, которые создает. Забейте два, а дальше уже играйте в свое удовольствие!

— Кто явно выпал из игры «Локо» в тот день?

— Как я уже заметил, до пропущенного гола в целом «Локо» смотрелся неплохо. А потом... Но я бы не стал вешать собак на Диму Баринова или на Погостнова и Ньямси. Да, опорник и защитники ошиблись, но и Лантратов, по большому счету, не выручил. Не хочу сказать, что эти два гола — на 100 процентов его вина. Но класс вратаря проявляется как раз тогда, когда нужно «подтащить».

— Вы про то, что в первом случае Бакаев бил с довольно приличной дистанции?

— Да. Понятно, что удар получился где-то неожиданным. Бакаев оказался первым на отскоке, а защитники немного закрывали голкиперу обзор. Но вы правильно заметили про дистанцию. Наверное, у Ильи все-таки были шансы среагировать лучше.

— А если разбирать второй гол Бакаева?

— Он бил с неудобной ноги, мяч прошел между ногами голкипера. Повторюсь, нельзя говорить, что Лантратов «привез», но все-таки и не спас свою команду.

— Удивила пара центральных защитников железнодорожников в этом матче — Ньямси-Погостнов? Почему Монтес остался в запасе?

— Ничего странного в этом не увидел. Погостнов добротный, перспективный защитник. Ему тоже надо давать игровое время. А Монтес улетал в сборную Мексики, вернулся. Возможно, устал от такого маршрута. Наверное, Галактионова решил его поберечь, держа в голове и матч в Санкт-Петербурге. Однако в эпизоде с первым голом химчан Ньямси и Погостнову как раз не хватило взаимопонимания (маловато они до этого вместе играли), пошли в одну точку на мяч.

— По Монтесу успели составить мнение?

— Видно, что этот защитник с определенными навыками. Хорошо сложен. Мне, правда, показалось, что у него не самые высокие скоростные качества. Однако для РПЛ их должно хватить. Думаю, против «Зенита» он выйдет в стартовом составе.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пиняев сильнее Зиньковского

— Против «Зенита» из-за перебора карточек не сыграет Самошников. Кто его заменит на позиции правого инсайда?

— Севикян.

— Ждали от него большего в его стартовых матчах за «Локо»?

— Ему нужно более рационально использовать свои сильные качества. Понимать, где уместно пускаться в дриблинг, а где лучше сыграть через партнеров. Эдгар — несомненно, техничный парень, но немного увлекается игрой один в один. И не всегда это обоснованно. Если он исключит такие моменты в своей игре, то точно сделает шаг вперед.

— Про левого инсайда Пиняева вы в сентябре сказали: « Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы». За последние полтора месяца Сергей вас не переубедил?

— Думаю и тренерский штаб, и сам Пиняев понимают, в чем футболисту надо прибавлять. А это очевидно — в конкретике.

— Но Пиняев же провел два ярких матча на Кубок — против «Химок» и «Оренбурга», в которых забил четыре мяча.

— Не спорю. Но в чемпионате его статистика скромнее (1+2 в 12 турах. — Прим. «СЭ»). Нужна стабильность. А так — от него все равно исходит угроза. Он активен на своем фланге, нагнетает. Просто нужно конкретнее играть в финальной трети поля.

— Недавно в СМИ появилась информация, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева. Верите в такой вариант?

— Если смотреть со стороны агента, наверное, для него это хорошая история. Возможно, с его точки зрения, Зиньковский смог бы переформатироваться в «Локо» и по-новому себя загрузить. Но тут нужно еще и учитывать интересы клуба.

— Зиньковский пригодился бы «Локо»?

— Если бы такой обмен состоялся, то, думаю, «Локо» скорее потерял бы, а не приобрел. Пиняев продолжает прогрессировать. У него еще есть потенциал. Что касается Зиньковского, то его уровень уже в принципе понятен. Для меня Пиняев, даже с учетом его недостатков, о которых сказал выше, гораздо боле интересный футболист.

— То есть, Зиньковский не сможет заменить Пиняева слева в атаке железнодорожников?

— Думаю, что нет. Что произошло с Зиньковским в последнее время? Он уже довольно давно не напоминает себя самого времен «Чертаново» и «Крыльев». Тренеры «Спартака» ему не доверяют, и Антон потерял уверенность в себе. В «Спартаке» всем непросто. Тут другой уровень давления. Похоже, Антон просто не справился в психологическом плане. В итоге потерял место в составе. Все закономерно, по делу.

Сергей Семак и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» не потянул бы зарплату Соболева

— Как вам Батраков в матче с «Химками»? Начинает сказываться нестабильность, свойственная молодому футболисту.

— Я бы так не сказал. До того момента, пока его не перевели в опорную зону, он смотрелся очень хорошо. Но Галактионов выпустил на замену Сарвели, а Батраков начал действовать из глубины. Поэтому многим показалось, что он стал менее заметен. Но я за ним внимательно наблюдал. В принципе, сыграл на нормальном уровне. Да, от него все ждут результативных действий. Но в данном случае надо задавать вопросы и партнерам, которые должны ему были помочь.

— Теперь мы сможем оценить уровень Батракова на фоне Вендела и Клаудиньо. Между бразильцами и молодым россиянином ощущается разница в классе?

— Думаю, предстоящий матч и станет лакмусовой бумажкой для Батракова. Посмотрим, сможет ли молодая команда Галактионова справиться с собственным волнением и показать максимум в Питере против многолетнего чемпиона страны.

— И все-таки можете сравнить Батракова с Венделом?

— У меня сейчас происходит профдеформация (Смеется.). При всех прочих равных, лично для меня Батраков — более интересный полузащитник. Хотя никто не подвергает сомнению уровень Вендела.

— Согласны, что на острие атаки Воробьеву альтернативы нет?

— Есть Сулейманов.

— Но он забивает, как правило, в Кубке. А вот в РПЛ в его активе пока всего один мяч.

— Нужно понимать, что в Кубке он получает гораздо больше игрового времени. В матчах РПЛ Тимур часто выходит на замену. Отсюда и такая разная статистика в двух турнирах. Галактионову больше нравится Воробьев. Но я и раньше подмечал: Сулейманов, не забивая мячи, все равно проделывает колоссальный объем черновой работы, напрягает подуставших защитников. Хотя, конечно, от него как от форварда ждут и результативных действий.

— Когда переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву в какой-то момент зашли в тупик, у «Локо» не было мысли сделать предложение этому нападающему?

— Думаю, такой вариант был бы невозможен с учетом потолка зарплат в «Локомотиве». Железнодорожники даже не повторили бы те финансовые условия контракта, которые у Соболева были в «Спартаке». А «Зенит», предположу, поднял ему зарплату, хотя и в московском клубе она уже была немаленькая. Если бы «Локо» решился на такой шаг, то просто сломал бы систему, которую сам же недавно и создал.

— После поражения от «Химок» вас не посетила мысль, что на длинной дистанции для «Локо» скажется уход Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова? Скамейки в итоге не хватит?

— Соглашусь с вами. Уход одного лидера может многое определить в судьбе команды. А когда мы говорим сразу о трех сильных игроках... Даже сейчас видим, что ребята, которые выходят с лавки, далеко не всегда попадают в матч.

— Не жалеет ли Антон Миранчук о том, что уехал в «Сьон», где и у него, и у всей команды пока мало что получается?

— Нет. Антон по характеру сильный парень. Понятно, что он не проходил предсезонку со «Сьном». Поэтому давайте наберемся терпения. Он трудится, рук не опускает. Скоро наберет форму и, надеюсь, благодаря ему, «Сьон» будет выглядеть совершенно по-другому.