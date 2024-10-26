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Семак дал отдых, Галактионов нагрузил — чья стратегия сработает? «Краснодар» повторит достижение «Зенита»? Сохранит ли Рахимов пост? Интриги 13-го тура РПЛ

Матчи 13-го тура РПЛ пройдут с 26 по 28 октября
Максим Никитин
Корреспондент
Евгений Морозов (№85) и Матео Кассьерра в матче «Зенит» — «Локомотив» (1:2). 24 сентября 2023 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Максим Никитин — о главных противостояниях тура РПЛ.

На дворе конец октября, а на выходных — 13-й тур РПЛ, который снова дарит классные вывески. Начнем с главной.

«Зенит» и «Локомотив» применили диаметральный подход

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

В воскресенье «Зенит» попробует сбросить с колеса «Локомотив». Обе команды идут в лидерах РПЛ. Разрыв — всего два очка. Петербуржцы на неделе в Кубке разобрались с «Факелом» — 1:0. Выпустили по сути резервный состав и забрали классическую для таких случаев победу с единственным голом Ерохина. На поле не оказалось ни одного человека из основы, а на замену вышли только двое из тех, кто может начать матч с «Локо» в старте. Это Мостовой и Эракович. Сергей Семак дал максимум отдыха лидерам, даже не прихватив с собой в Воронеж Сантоса, Клаудиньо, Нино, Вендела, Кассьерру, Барриоса, Артура и Лусиано.

Михаил Галактионов по пути коллеги не пошел. В матче с «Ростовом» болельщики увидели практически праймовый состав железнодорожников. Исключение составили только Самошников и Монтес. Оба поехали в Ростов-на-Дону, но на поле появился только Илья, который вышел на 73-й минуте и забил послематчевый пенальти. Но в матче с «Зенитом» Самошникова мы не увидим из-за дисквалификации, поэтому как раз Севикян, вышедший в старте с «Ростовом», и займет его место на фланге атаки. При этом в игре с «Химками» показалось, что у «Локо» есть проблемы со свежестью. Команда до этого отличалась невероятной физической подготовкой, но с химчанами все как будто испарилось. Со стороны очевидно, что в кубковом матче (где у «Локо» вообще не было задач — первое место они уже завоевали с запасом) можно сыграть резервом, но тренерский штаб решил иначе.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Митрюшкин в&nbsp;матче Кубка России против &laquo;Ростова&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Невероятная концовка матча «Ростов» — «Локомотив». Доброта и человечность Митрюшкина привели к победе

На самом деле Галактионов анонсировал основу с «Ростовом» еще после «Химок»: «Давайте порассуждаем здраво. У нас в понедельник выезд в Ростов, во вторник — тренировка, в среду — игра, в четверг — возврат. Четыре дня футболисты что будут делать? На диване лежать, отдыхать? Игра в Ростове — этап подготовки. Нам отдыхать некогда, надо тренироваться, работать. Надо делать выводы после сегодняшнего матча, развивать сильные качества, исправлять ошибки. Игра с «Ростовом» — хорошая возможность».

То же самое Галактионов повторил на флеше перед «Ростовом»: «Мы, мягко говоря, не очень хорошо сыграли с «Химками». Нам важно вернуть игровой тонус, связи, которые были до этого. График позволяет. Команда функционально готова. Этот матч важен с игровой точки зрения. Играть лучше, чем тренироваться». Выглядит все так, будто бы Михаил Михайлович наказал лидеров за плохую игру железнодорожным вояжем на неудобный с точки зрения логистики матч. Хотя его логику мы еще оценим в Санкт-Петербурге против отдохнувших лидеров «Зенита», но пока у болельщиков «Локомотива» есть все основания тревожиться. Перед главным матчем осени команда максимально наигралась в футбол. Да, победили, но кому будет нужна эта победа, если в Санкт-Петербурге не удастся отстоять хотя бы ничью?

Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян (слева) и Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» идет за рекордом, кресло под Рахимовым шатается

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Неожиданно уверенный лидер чемпионата «Краснодар» поедет в Самару, где «быков» будет экзаменовать в голливудском стиле сохранивший тренерский пост Игорь Осинькин. Мурад Мусаев уже повторил рекордную победную серию «Зенита» (9 побед подряд) из 2014-го, а в случае выигрыша в Самаре ее превзойдет и заберется на чистую третью строчку в истории РПЛ. Впереди останутся только результаты «Локо» Семина (сезон-1995, 11 побед) и ЦСКА Слуцкого из 2014-го (сезон-2013/14, 13 побед). У краснодарцев есть все шансы продолжить свою историческую серию и даже замахнуться на абсолютный рекорд лиги. После идеальных побед над «Спартаком» и «Зенитом» для команды Мусаева, кажется, вообще нет преград.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

«Оренбург» Слишковича примет дома «Рубин». На днях появилась информация, что Рашидом Рахимовым в Казани не очень-то и довольны, поэтому ведут переговоры с Владимиром Федотовым. При этом у Слишковича в FONBET Кубке России случилась первая победа. Да, пока только в Кубке, в ничего не значащем матче и только над «Химками», но какая разница? Оренбуржцы при боснийце начинают оживать, а «Рубин» осенью выиграл только однажды (в 11-м туре обыгран «Ахмат»). Не уверен, что решение примут уже на следующей неделе, но любой результат, кроме победы в Оренбурге, может склонить менеджмент казанцев к неутешительным для Рахимова выводам.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович и Личка едут к андердогам за реабилитацией

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

«Спартак» и «Динамо» поедут на выезд к андердогам. Красно-белым будет противостоять «Пари НН», а бело-голубым — «Химки», которые дома в этом чемпионате почти всегда создавали проблемы лидерам. Для Станковича победа максимально важна. Здесь сложно говорить об отставке, поскольку Деян все-таки уверенно выиграл группу Кубка с тем же «Динамо», но последние матчи спартаковцев породили массу вопросов. В играх с лидерами — «Локо» и «Краснодаром» — штаб Деяна явно просчитался с выбором состава и структурой игры. Уверенные три очка в Нижнем Новгороде станут небольшой компенсацией, тем более отрыв от первого места — уже 11 очков. Правда, сам Нижний в кубке отличился. Обыграл «Краснодар» за счет штрафного Свена Карича. Кажется, волжане тоже сейчас не подарок, тем более что у Виктора Гончаренко против «Спартака» топовая статистика: 18 матчей, 9 побед, 5 ничьих и только 4 поражения. У Лички позиции более приятные, но результаты все равно нестабильны: две и больше победы подряд динамовцы под его руководством одерживали только в промежутке с июля по начало августа. Дальше три очка всегда чередовались с ничьей и поражением. Текущее пятое место — далеко от амбиций руководства клуба.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакаев, главный тренер &laquo;Краснодара&raquo; Мурад Мусаев и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой. Тур имени Мусаевых, Бакаев и Джикия выключили «Локо», «Зенит» вернулся. Рабинер — о топ-событиях выходных в РПЛ

Кстати говоря, интересна ситуация и в Ростове. Там команда Карпина с пятиматчевой безвыигрышной серией примет «Ахмат», у которого вообще ноль побед в этом чемпионате.

Посмотрим, что получится в итоге. Одно можно сказать точно: выходные в РПЛ скучными не будут.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)

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