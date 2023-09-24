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Сегодня, 22:30

Проблема «Зенита» — в мотивации, а не в игре. Так нельзя, когда бьешься за золото

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эмоции Вендела в матче «Зенит» — «Локомотив» (1:2).
Фото ФК «Зенит»
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«Локомотив» закрутил интригу в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Локомотив

Когда берешь золото чемпионата пять раз подряд и вообще не ощущаешь конкуренции, сложно сохранять максимальный настрой. «Зенит» не первый год старается выигрывать матчи, тратя минимум сил. Но так часто, как в этом сезоне, за это еще не прилетало.

Мы переживаем уникальный сезон: за треть дистанции действующий победитель РПЛ ни разу не добрался до вершины таблицы. При этом главная проблема Сергея Семака — вообще в другом. С таким составом можно преодолеть игровой кризис, но гораздо сложнее повлиять на психологию звезд, которые давно привыкли, что для успеха не нужно активировать весь арсенал эмоций и скиллов. Зачем, если можно выехать на классе?

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Вспомните первый тайм с «Локомотивом». Уже тогда стало понятно: если раньше питерцы позволяли себе выкладываться на 60 процентов только с аутсайдерами, то теперь не воспринимают всерьез даже команды уровня конкурентов.

Все эти выходы в атаку пешком, ленивые перепасовки в центре поля и очень легкий гол Кассьерры будто подтверждали: можно не напрягаться — результат обеспечен. Но как же образцово «Локомотив» наказал за такую вальяжность!

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В последнее время мы часто критиковали команду Михаила Галактионова, которая все меньше напоминала себя весеннего образца — как по результату, так и по качеству футбола. А перед выездом в Санкт-Петербург, где красно-зеленые не побеждали с 2017-го, устроились на 0:2 от «Оренбурга» в премьер-лиге и уступили «Уралу» по пенальти в Кубке.

На «Газпром Арене» все тоже шло не по плану — стартовая активность ни к чему не привела, а гол Кассьерры еще и надломил психологически. Но, в отличие от «Зенита», «Локомотив» продолжал пахать: не сдавался после обидных промахов Баринова, терпел, играя под давлением, во втором тайме навязывал сопернику свою волю и заслуженно выцарапал победу.

Разница в интенсивности футбола хозяев хорошо ощущалась после мяча Глушенкова: сине-бело-голубые забегали гораздо быстрее и атаковали осмысленнее и острее. Хотя проблема с концентрацией не решилась. И если поначалу она приводила к промахам из убойных позиций (все вопросы могли снимать и Клаудиньо, и Кассьерра с Сергеевым), то кончилось все ошибками на своей половине.

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Не хочется принижать вклад Глушенкова, роскошно заменившего Миранчука, Тикнизяна, который классно смотрелся на позиции вингера, и всего «Локомотива» — пусть и с довольно ограниченным арсеналом в атаке в виде забросов на фактурного центрфорварда и ставки на быстрые фланги. Но выброс аута поперек поля и в борьбу у своих ворот на 90+1-й минуте — за такое отчитывают даже в детской школе, а здесь это исполнил действующий чемпион.

Секундная потеря концентрации — нормальное явление, однако «Зенит» слишком часто из-за этого страдает. С ЦСКА грубо ошиблись в начале матча, с «Динамо» и «Локомотивом» испортили концовки. И впервые при Семаке проиграли два домашних матча в одном сезоне — хотя прошло только девять туров. Не говоря уже о том, что на московские команды Питер всегда был заряжен. Но теперь и в этих матчах есть проблемы с настроем.

Просто сравните мотивацию «Зенита», например, со «Спартаком», который отдал все силы и с «Сочи», и с «Динамо». Или с ЦСКА, который в этом туре героически догонял «Ростов». Тот же «Краснодар» играет на максимуме желания — и поэтому лидирует.

Потому что по-другому в гонке за золото нельзя.

Или «Зениту» можно?..

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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