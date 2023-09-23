Промес возвращает кураж, Сергеев — суперджокер «Зенита», Ромащенко берет пример с «Зальцбурга». Анонс 9-го тура РПЛ

Игорь Рабинер — о том, за чем следить в ближайшие выходные.

Квинси был прекрасен в матче Кубка с «Пари НН» — против «Динамо» мы вновь должны увидеть его настоящего

Перед новым спартаковско-динамовским дерби (которое уже вряд ли обернется четырьмя голами одной команды в первые двадцать минут) самым ярким событием у двух столичных команд в кубковых матчах стал для меня десятиминутный перформанс Квинси Промеса в концовке игры «Пари НН» — «Спартак». Дал голландец концерт, выйдя на 87-й минуте на глазах 32 тысяч зрителей в Нижнем!

При 1:0 и неясном до конца исходе матча Промес успел довести дело до разгрома двумя росчерками мастера. Сперва — голевой пас то ли «шведкой», то ли пяткой (так до конца и не рассмотрел) в касание Кристоферу Мартинсу, потом — сумасшедшая обработка обычного выноса от своей штрафной, выход один на один под довольно серьезным углом и безупречный удар в дальний угол.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще вчера мы говорили о довольно продолжительном спаде у Квинси, а по ходу неудачного для него матча с «Сочи» я чуть ли не впервые за много лет настаивал в режиме реального времени в своем Telegram-канале на его замене. Но Гильермо Абаскаль оставил его на поле и оказался прав. Как знать, разобрался бы на его месте кто-то другой, катнул бы ту коротенькую голевую передачу под удар Срджану Бабичу?

Вот, кажется, после этого у Промеса и отпустило. Психология! Не думаю, что это какая-то «физика», уровень готовности и все такое. Так же, как ничем иным, кроме головы, нельзя объяснить резкий подъем ЦСКА в меньшинстве с «Крыльями Советов» (и спад самарцев, соответственно), в том же и причина этих десяти шедевральных минут Квинси, включая шесть добавленных.

И на дерби с «Динамо» после такого должен выйти уверенный в себе, настоящий Промес. Тем более что у бело-голубых при всех их атакующих козырях оборона — не то, что может лишить Квинси свободы действий.

Все это — как и 4:1 в кубковом дерби — ни в коем случае не говорит о том, что «Спартак» в матче чемпионата можно рассматривать как явного фаворита. Мне вообще довольно забавны неумеренные восторги некоторых болельщиков, которые за безупречным кубковым показателем у красно-белых (12 очков из 12 и досрочный выход из группы) и двумя победами кряду в целом мигом забыли обо всем, что происходило до того. Смею напомнить, что в первенстве «Спартак» в добавленное время заковырял единственный гол против совершенно ужасного «Сочи», из которого после этого матча ушел главный тренер. А до того было одно очко в четырех турах.

У «Динамо» очки по ходу турнира распределяются более ровно. Да, игра прошлого тура с нижегородцами большей частью у бело-голубых не сложилась, но команда Сергея Юрана вообще в чемпионате смотрится уверенно и солидно. А единственный проигрыш бело-голубых в первенстве пришелся на первый тур, когда совсем сырая команда Марцела Лички была вчистую переиграна будущим лидером «Краснодаром». Но с тех пор — семиматчевая серия без поражений!

И кубковая встреча с теми же «быками» оказалась для динамовцев вполне солидной. Хотя, конечно, прямых выводов о состоянии команды по Кубку, в групповом турнире которого команды проводят большую ротацию, делать не стоит. А вот о форме отдельных футболистов — на примере Промеса — можно.

Оборона «Локо» — не из тех, что может остановить «Зенит»

Хотя вот смотришь на тот же «Ахмат», играющий на Кубок содержательную сверхрезультативную ничью 3:3 с «Зенитом», узнаешь детали — и понимаешь, что взаимосвязь между турнирами и игрой команды в них все-таки присутствует, как бы тот же «Спартак» своим примером этому ни противоречил.

На Мирослава Ромащенко в это летнее межсезонье, когда он еще помогал Станиславу Черчесову в «Ференцвароше», произвел большое впечатление «Зальцбург», кстати, обыгравший на старте новой Лиги чемпионов в гостях «Бенфику». Венгерский чемпион встречался с австрийским в первом для «Ред Булла» контрольном матче (говорю по-черчесовски!) предсезонки. В первом тайме у «Зальцбурга» играла почти основа, во втором — сплошь молодые футболисты из второй команды. Но все они действовали по одной модели и, как рассказывает главный тренер «Ахмата», играли в один футбол, делая это одинаково уверенно! Ромащенко поразился и запомнил это как образец, к которому надо стремиться.

И вот мы видим кубковую встречу с «Зенитом», которая предусматривала большую ротацию. У «Ахмата» вышли лишь три футболиста из основы в хорошем ничейном матче с «Краснодаром» — Челикович, Олейников и Ковачев, у «Зенита» — два из победного с «Рубином». Учитывая длину скамеек двух команд, логично было предположить, что петербуржцы будут иметь большое преимущество. Но началось, напротив, с 2:0 в пользу «Ахмата» за первую четверть часа и двух очень качественных голов в исполнении недавно пришедшего в команду болгарина Светослава Ковачева и Ивана Олейникова.

Последний мне вообще очень нравится. Кажется, этот подвижный, хорошо технически оснащенный футболист, еще недавно выступавший во второй лиге, при условии серьезной работы способен со временем перейти в один из российских топ-клубов. И играть важную роль как там, так и в сборной России, откуда к нему, говорят, уже есть интерес. В матче с «Зенитом» Олейников, изначально десятый номер, не только забил хороший гол, но и грамотно смещался с позиции «восьмерки», которую занимал при атаке, вниз на роль опорника при обороне (Антон Швец при потере мяча становился третьим центральным защитником) и обратно.

Да, при 2:0 у хозяев был провальный отрезок до конца первого тайма, который вместил в себя три мяча «Зенита», — но ведь сделав замены и перестроившись, «Ахмат» не рассыпался, а наоборот, снова забрал инициативу во втором тайме, заслуженно сравнял счет и мог забивать еще. Впрочем, как и чемпион. Команда Ромащенко играла в футбол — при том, что во втором тайме на поле вышли Клаудинью, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и вся честная компания. А лучший снайпер РПЛ Матео Кассьерра появился на поле вместо Дмитрия Васильева и составил компанию в атаке Ивану Сергееву еще на 19-й.

Кассьерра снова забил — красиво, затылком — и подходит в прекрасном состоянии к воскресному домашнему матчу с «Локомотивом». Железнодорожники, проигравшие в последнем туре дома «Оренбургу», идут сейчас в таблице лишь восьмыми и в случае весьма вероятного поражения на «ГазпромАрене» (чемпион набрал ход, чего о команде Михаила Галактионова никак не скажешь) могут опуститься еще на пару строчек ниже. А ведь «Пари НН» и «Ахмат» отстают от красно-зеленых лишь на очко. «Локо» остается надеяться на одухотворенность Артема Дзюбы против своего бывшего клуба, тем более что, как мы знаем, расставание произошло не идеально. Но оборона «Локомотива» в ее нынешнем виде — едва ли из тех, что может остановить «Зенит».

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О сделавшем дубль двумя классными ударами Сергееве скажу особо. При том, что основной форвард «Зенита» сегодня Кассьерра, Иван приносит команде Семака огромную пользу. Сергеев — лучший джокер чемпионата, а умение выходить с лавки, входить в игру и нести большую угрозу сопернику — особое искусство, которым владеет далеко не каждый. Недавно мы говорили с Игорем Осинькиным, и тренер, работавший с Сергеевым в «Крыльях Советов», объяснял мне его сильные стороны (эта цитата не вошла в его большое интервью «СЭ»):

«Во-первых, он хорошо бьет с обеих ног. Хорошо играет головой. Достаточно быстрый футболист, который может атаковать, пробегая большие расстояния. Таких игроков сложно контролировать. Отсюда и много голов, когда мяч переводится с фланга на фланг — надо туда добежать, сюда допрыгнуть.

Сергеев — игрок одного касания, часто добегает, встречается с мячом в районе вратарской, где он может направлять ногтями ног, коленками, головой — чем угодно. Это у него получается. Конечно, «Зенит» играет с большим территориальным преимуществом, создает ему моменты, когда он может эти голы забивать. В прошлом сезоне было много голов, хотя понятно, что был странный сезон, большую часть мячей он забил, выходя на замену. Я сказал ему при встрече, что он «скушает» всех и будет основным игроком, но при этом не желал, чтобы Кассьерра меньше забивал, — это не совсем корректно. Только если в матче против нас. Хочу, чтобы забивал Ваня — и выиграл конкуренцию именно так!"

Осинькин с любовью говорит обо всех своих бывших футболистах, и это — только один пример. Оттого еще больше желаешь удачи главному тренеру «Крыльев Советов» и его приятной глазу команде, занимающей сейчас место в первой тройке.

В 9-м туре самарцы примут «Сочи», во главе которого в очередной раз оказался Александр Точилин. В таких матчах для одного из лидеров всегда заключено определенное коварство — кажется, что это три очка, которые уже в кармане, а смена тренера у аутсайдера вполне может дать и кратковременный эмоциональный эффект. Вот и Кристиан Нобоа после нее проснулся, забив в Кубке ЦСКА, а команда в Москве сыграла вничью, уступив лишь в серии пенальти.

Иван Проведель. Фото AFP

Даешь своего Проведеля в чемпионате России!

...Я все жду, когда в чемпионате России произойдет нечто такое, что на этой неделе в Лиге чемпионов сотворил наполовину россиянин (по маме) вратарь «Лацио» Иван Проведель, который на 95-й минуте последним касанием в матче сравнял счет головой во встрече с «Атлетико». Это был лишь второй гол голкипера с игры — удары с 11-метровой отметки не в счет — за все время существования ЛЧ. И не кому-нибудь, а Яну Облаку. И Диего Симеоне. Причем оказалось, что Иван делал это и в Серии В три года назад!

А вдруг, увидев такое, в РПЛ кто-то из голкиперов тоже возьмет с него пример? Очень хотелось бы увидеть такой гол и для нашей футбольной истории. Пока подобных мячей за 30 с лишним лет российского чемпионата, представьте, не было — спасибо за информацию статистику «СЭ» Кириллу Бурдакову. Единственный гол пока забил за «Торпедо-ЗИЛ» в ворота «Факела» с пенальти Андрей Новосадов, и, кстати, в эту субботу исполняется ровно 22 года с того сентябрьского дня 2001 года.

Так что даешь своего Проведеля в чемпионате России!