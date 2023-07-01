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Сегодня, 22:10

Бакаев забил за «Зенит» в день рождения. Чемпион начал сезон с победы над «Нефтчи»

Гоша Чернов
Корреспондент
Зелимхан Бакаев празднует гол в ворота «Нефтчи».
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»
Трофей Кубка PARI Премьер.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые успешно стартовали на Кубке PARI Премьер.
Россия. Кубок PARI Премьер.
01 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Нефтчи

Европейские гости

Привыкнуть можно ко всему. И мы уже нормально относимся к тому, что второй год подряд российские клубы проводят межсезонные сборы у себя дома. Хотя еще прошлым летом это выглядело дико: почти все команды РПЛ всегда уезжали готовиться к новому сезону в Альпы и не только.

Но что делать, если играть за рубежом проблематично? Везти иностранные клубы в Россию! Разумеется, это тоже тяжело: мягко говоря, далеко не каждая команда сейчас готова приехать к нам. Но с азербайджанским «Нефтчи», сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Фенербахче» договориться удалось — вместе с «Зенитом» они разыграют Кубок PARI Премьер.

Состав участников солидный: подобную группу можно легко представить себе в Лиге Европы или Лиге конференций. Поэтому для сине-бело-голубых этот турнир можно с оговорками назвать проверкой собственных сил на фоне неплохих европейских клубов.

Два дебюта

Сергей Семак перед стартом говорил о том, что планирует по максимуму использовать боевой состав, так как до матча за Суперкубок России против ЦСКА осталось всего две недели. Но к первой игре были готовы далеко не все: по разным причинам вне заявки остались Вендел, Барриос, Родригао, Кассьерра, Малком, Ренан, Васютин и Коваленко, с которым едва подписали контракт. Зато в стартовом составе оказались два других новичка — Гойло и Ду Кейрос.

Конечно, основа совсем не напоминала ту, что будет биться за Суперкубок. Схема 4-3-3 не изменилась, но многое было непривычно: пара центральных защитников Чистяков — Адамов, Бакаев в основе, Дуглас в опорной зоне (там бразилец появляется только экстренно). Но даже такой состав по именам выглядел сильнее третьей команды Азербайджана и прекрасно начал матч.

Неожиданный гол

Уже к третьей минуте дважды мог забивать Ду Кейрос: новобранец сине-бело-голубых очень хотел себя проявить, но в обоих случаях ему не повезло. Гости же выглядели слегка потерянными — оборона во главе с хорошо нам знакомым Соломоном Кверквелией действовала не безошибочно и предоставляла немало свободного пространства хозяевам. Моментов было не очень много, но на гол «Зенит» наиграл: на 25-й минуте неплохо выбегал Сергеев, а чуть позже Дуглас не подстроился под мяч и не забил из центра штрафной.

Футболисты «Нефтчи» нечасто появлялись у ворот Гойло, поэтому и гол можно назвать неожиданным. Арбитр Артем Чистяков долго слушал видеоассистентов, а затем так же долго смотрел повтор сам и все же назначил пенальти за игру рукой Кругового. Салданья легко реализовал 11-метровый.

Трофей Кубка PARI Премьер.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Джокер Мантуан

По первому тайму «Зенит» выглядел сырым и хаотичным. Объяснения два: экспериментальный состав и первый матч после отпуска. Особенно хромал выход из обороны: как известно, при начале атак к защитникам всегда опускается Барриос, но тут Семак все перемешал. Защитникам помогал Клаудиньо, а Круговой убегал вперед для развития атак.

Эксперименты в товарищеских матчах могут быть полезны, но главный тренер «Зенита» любит повторять, что футболисты настроены побеждать всегда, и эта игра — не исключение. Еще перед перерывом чемпионы России растранжирили сумасшедший тройной момент, в котором забить могли Сергеев, Караваев и Круговой. А сразу после возобновления встречи отличился классический джокер «Зенита» — Густаво Мантуан забил первый мяч в ранге полноценного футболиста невской команды.

Праздник Бакаева

После перерыва сине-бело-голубые выглядели заметно бодрее. Можно было бы сказать, что сказались перестановки, но по ходу второго тайма Семак обратно выпустил на поле сразу трех футболистов, уже замененных ранее. Среди них, например, и Бакаев, который первую половину встречи провел достаточно пассивно, но после второго выхода на газон забил. А до этого отличился и Клаудиньо — вокруг бразильца сейчас много слухов об уходе, но внешне он не выглядел лишенным мотивации: даже после замены улыбался на скамейке запасных.

Окончательный счет 3:1, как я уже упомянул, установил Бакаев — секундам ранее Мантуан мог оформить дубль, но Зелимхан завершил дело Густаво и сделал самому себе подарок на 27-летие. Бакаев не забивал за «Зенит» с марта, а концовку сезона пропустил из-за травмы. Этим голом воспитанник «Спартака» показывает, что забывать о нем не стоит.

А уже в добавленное время произошел кошмарный эпизод: только вышедший на замену хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался в голкипера «Нефтчи» Агиля Мамедова, после чего вратаря даже пришлось увезти с газона — со стороны это выглядело достаточно жестко.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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