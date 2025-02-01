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«Зенит» избавился от Изидора: «Сандерленд» выкупил. Сейчас он сражается за выход в АПЛ

«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Роман Кольцов
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Француз — лучший бомбардир «черных котов» в чемпионшипе.

«Зенит» объявил об уходе Вильсона Изидора в «Сандерленд». Английский клуб арендовал 24-летнего форварда в конце августа, а теперь решил выкупить права на него.

«Сине-бело-голубые и английский футбольный клуб достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в команду из чемпионшипа. «Зенит» благодарит Вильсона Изидора и желает успехов на футбольном поле!» — указано в сообщении петербургской команды.

Сколько «Зенит» заработает с продажи

Французский нападающий за тот год, что провел в Питере после перехода из «Локомотива», совсем не впечатлил. Забил лишь четыре гола в 26 матчах, так и не завоевав место в старте. Поэтому в минувшее летнее трансферное окно «Зенит» освободил легионерский слот, избавившись от Вильсона. И это решение мало кого удивило.

Сине-бело-голубые отпустили его в «Сандерленд», и там он меньше чем за полгода успел проявить себя с лучшей стороны. Так что решение о полноценном выкупе контракта было ожидаемым.

По данным Transfermarkt, за аренду «черные коты» заплатили 750 тысяч евро, а за полноценный переход — 6 миллионов. Контракт подписан до лета 2028 года.

И вряд ли в Петербурге сильно переживают по поводу ухода Вильсона, ведь сине-бело-голубые продали его на выгодных условиях.

Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как у Изидора дела в Англии

«Сандерленд» сейчас борется за возвращение в АПЛ. После 29 туров чемпионшипа команда занимает четвертое место в таблице, набрав 55 очков. Отставание от первой строчки, на которой находится «Лидс», — пять баллов.

В новом для себя клубе Вильсон в первых матчах выходил на замену, пытаясь как можно быстрее адаптироваться к новой лиге. А затем пошли результативные действия. В выездной игре 7-го тура Изидор впервые пробился в основу, появившись на позиции центрального нападающего (на которой у него мало что получалось в «Зените»). «Сандерленд» уступал в счете, но во втором тайме француз забил, а затем бурно отпраздновал гол перед фанатским сектором.

Нападающий &laquo;Сандерленда&raquo; Вильсон Изидор (слева) в&nbsp;матче чемпионшипа против &laquo;Оксфорд Юнайтед&raquo; (2:0). Изидор божит в Англии: экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил 4 гола в 6 матчах и празднует в стиле Анри

В следующем туре улыбчивый Вильсон снова вышел на поле с первых минут и отличился. Его команда обыграла «Дерби Каунти», а он стал автором второго мяча: классно сыграл на опережение и пробил точно из-за пределов вратарской. Затем провел еще четыре встречи, в которых дважды поразил ворота соперников.

Были и неудачи. Например, в игре против «Бернли» 17 января бывший зенитовец дважды не реализовал пенальти в концовке: первый 11-метровый Изидор смазал на 86-й минуте, второй — на 97-й. Тем не менее прямо сейчас он является лучшим снайпером «Сандерленда» с девятью мячами и входит в топ-15 бомбардиров чемпионшипа. Видно, что ему очень нравится на Туманном Альбионе. А особенно комфортно Вильсону работается с главным тренером Режисом Ле Бри. Именно он был инициатором приглашения нападающего в Англию, так как отлично знает его по академии «Ренна».

ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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