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Сегодня, 23:00

«Зенит» трогательно попрощался с Клаудиньо. Он едет в богатый катарский клуб, за который выступали Хави и Рауль

Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Роман Кольцов
Корреспондент
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».
Фото Global Look Press
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Еще один бразильский сериал подошел к концу.

Теперь уже официально: Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд». По данным Globo, самый титулованный клуб Катара заплатил за бразильца 20 миллионов евро. Перед презентацией в соцсетях команды из Дохи появился снимок, на котором изображен один из любимых жестов 27-летнего игрока — сердце, сложенное из пальцев. А сине-бело-голубые проводили полузащитника кавером на известную песню Blinding Lights в исполнении канадской поп-звезды The Weeknd, с которым часто сравнивали Клау. Из-за прически.

Мог уехать в Бразилию

О возможном уходе Клаудиньо говорили давно. Последние слухи о его возвращении на родину были летом 2024-го. Тогда «Зенит» отказал «Фламенго» и переподписал контракт с футболистом до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один год.

Однако по итогам первой части чемпионата полузащитника с пышной шевелюрой критиковали за снижение мотивации. Поэтому зимой слухи связывали Клау сразу со всеми бразильскими топ-клубами.

Клаудиньо. Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?

Сам он еще осенью признавался, что хотел бы играть за родной «Сантос». Но предметный интерес зимой проявил «Ботафого». Также был вариант с «Флуминенсе», обсуждалась интересная схема: Клаудиньо отправляется туда, а в обратном направлении следует вингер Джон Ариас. Но все это так и осталось на уровне слухов.

На днях появилась информация, что о трансфере договорился «Палмейрас». Судя по словам президента клуба Лейлы Перейры, полузащитник дал согласие на переход, но в последний момент переметнулся в «Аль-Садд». Правда, председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг ее слова.

«У нас не было соглашения [о продаже Клаудиньо] с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой. В конечном итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, принявшего решение присоединиться к ним», — цитирует Медведева ESPN.

Теперь уже сделка закрыта, и «Зенит» остается в плюсе: в 2021 году бразильца купили у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро, теперь отправляют в «Аль-Садд» за 20.

Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Один из самых ярких бразильцев в РПЛ

Клаудиньо мощно ворвался в российский футбол. Сначала он показал себя с лучшей стороны за пределами поля: снялся в модном прикиде в ролике в стиле The Weeknd. А затем начал творить на поле. После первого же сезона кудрявый полузащитник стал лучшим игроком РПЛ, но дальше с каждым годом становилось все тяжелее. Сказались различные факторы: бан российских клубов на европейской арене, отсутствие мотивации, отъезд в Саудовскую Аравию друга Малкома, а затем перевод на неродную для себя позицию в центр поля.

В сезоне-2024/25 у Клау совсем грустная статистика: ноль голов и пять результативных передач — худший период в Петербурге. Самые интересные эпизоды с его участием уже не имели отношения к футболу: потоки нецензурных выражений, вечные споры с арбитрами и отказ пожимать руку Сергею Семаку.

Тем не менее болельщики точно его запомнят. Три чемпионства и три Суперкубка, победа в Кубке России — при непосредственном участии Клаудиньо было завоевано множество трофеев.

Первый игрок с российским паспортом в чемпионате Катара

Теперь бразилец будет выступать за один из самых статусных и богатых клубов Ближнего Востока. В прошлом за «Аль-Садд» играли Хави, Рауль, Касорла, Габи, Ромарио и Графите.

В этом сезоне команда из Дохи пока идет третьей в чемпионате Катара — на два очка отстает от «Аль-Гарафы» и на три — от «Аль-Духаиля», но имеет одну игру в запасе. Переход Клаудиньо, если он вернется к лучшей форме, может стать решающим и помочь «Аль-Садду» взять четвертый чемпионский титул за пять лет. Бонусом будет участие в азиатской ЛЧ, в которой клуб уже вышел в плей-офф.

Клау станет первым в истории игроком с российским паспортом, который сыграет в чемпионате Катара.

Клаудиньо. Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

Бразильцев в «Зените» становится все меньше

Да, питерцы купили у «Ботафого» Луиса Энрике, но в обратном направлении уже отправился Артур, а Вендел переедет туда летом. Остаются защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Педро и Густаво Мантуан, а также пропустивший первую половину сезона из-за травмы Родригао и вернувшийся из аренды Ду Кейрос. Возможно, кто-то из них еще покинет «Зенит».

Также не стоит исключать появления новичков. Сейчас сине-бело-голубым нужно срочно искать игроков в центр поля, иначе есть риск остаться без чемпионства в год столетия.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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