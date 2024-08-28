Сюрприз от «Зенита»: Соболев все-таки едет в Санкт-Петербург?

Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил «СЭ», что объявление о решении по форварду «Спартака» последует в четверг.

Совершенно неожиданный сюжет закрутился в среду, 28 августа, во время матча между «Динамо» и «Крыльями Советов» в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Главными героями встречи стали не только бело-голубые, разгромившие соперника со счетом 5:1, но и комментатор Георгий Черданцев с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

Посреди игры журналист на время покинул эфир, чтобы поговорить по телефону, чем вызвал недоумение зрителей, смотревших матч по ТВ, а затем вернулся с сенсацией.

«До 21.00 Соболев может все-таки перейти в «Зенит». Мы сообщаем об этом первыми», — заявил Черданцев.

Сине-бело-голубые буквально через пару минут данную информацию опровергли. «Это не так», — заверил «СЭ» председатель правления чемпионов страны Медведев. Инсайд комментатора и правда выглядел не очень правдоподобным, поскольку днем ранее петербуржцы подписали контракт с форвардом Лусиано Гонду и, казалось, закрыли вопрос с нападающим. К тому же до 21.00 никаких новостей из Питера так и не появилось.

Тем не менее уже после матча «Динамо» и «Крыльев Советов» Черданцев продолжал настаивать на своем: переговоры «Зенита» по Соболеву находятся в завершающей стадии.

— Не могу сказать и выдавать источники информации, но это серьезный человек, — сказал Черданцев журналистам. — Думаю, что во время эфира меня бы не стали отвлекать. По нашим представлениям, это практически ЧП, чтобы один из комментаторов выходил из эфира, но ситуация того стоила. Мы работаем вдвоем и согласовали этот момент с руководителями. Если бы это того не стоило, не получал бы информацию в режиме реального времени. Но по состоянию на 21.29 пока обновлений нет. Полагаю, что в ближайшее время они появятся.

— Насколько понимаю, переговоры в эти минуты были или продолжают находиться в завершающей активной фазе, — продолжил Черданцев. — В моем представлении ситуация вновь вернулась к активнейшей фазе, и, если стороны придут к соглашению, не исключено, что-либо вечером в среду, либо утро в четверг все объявят официально. Но при этом не факт, что Соболев сразу же окажется в «Зените» — он может продолжить сезон в аренде. В каком клубе, не знаю, но интрига сохраняется.

При этом всего четыре дня назад источники комментатора говорили совсем другое — что Соболева в «Зените» точно не будет.

— Подвели меня. Но это серьезные клубы и высокий уровень, — отреагировал на это сам Черданцев. — В таких переговорах иногда возникают какие-то новые течения. Какие именно, не в курсе — я не агент или руководитель. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла, а в другой стороны вновь вернулись к обсуждению. Была ли реакция из «Зенита»? Телефон разрывался. Подождем...

Георгий Черданцев. Фото ФК «Зенит»

Не исключено, что на этот раз комментатор оказался прав. Медведев, ранее опровергавший факт переговоров, при общении с «СЭ» во второй раз попросил дождаться четверга: «Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра».

Какое именно — пока до конца не ясно. Для Александра, отстраненного от тренировок с основой красно-белых еще в конце июля, вариант с переходом в «Зенит» и последующей арендой лучше, чем нынешнее пребывание в «Спартаке».