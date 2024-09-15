Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах РПЛ и их главном герое.

Каким должен быть молодой футболист

Удивительный мальчишка Алексей Батраков. Теперь он еще и автор самого молодого дубля в истории «Локомотива», и лидер лиги по системе «гол плюс пас», набравший 5+5 в восьми турах. Посмотрите, как спокойно он открыл счет в победном матче в Оренбурге, как легко в его исполнении кажется то, что на самом деле легким не назовешь. И видите — мы-то уже привыкли больше воспринимать его как классного распасовщика и исполнителя стандартов, а вчера он проявил себя как снайпер. Хотя между первым и вторым голами прекрасно отдал мяч на ход Дмитрию Воробьеву, и пробей тот не рядом с дальним углом, а в цель — и без голевой передачи в этот день не остался бы.

Кто в России так начинал, как Алексей Батраков? Владимир Бесчастных, Владислав Радимов, а в особенности — Дмитрий Сычев. В его случае впечатление усилил, правда, еще и чемпионат мира-2002. Со знаменитыми сычевскими слезами и кержаковскими утешениями после поражения от Бельгии.

Главное, чтобы не было такого продолжения, как в том же 2002-м у Дмитрия. То есть чтобы а) в клубе, б) в окружении самого парня все было нормально.

В итоге-то Сычев вырулил и провел достойную карьеру — причем в том же «Локомотиве», где сейчас вот так стартует Батраков. Но какой эта карьера могла быть, если бы не тот мегаскандал с уходом из «Спартака» посреди дебютного года! Если бы не вцепившиеся друг другу в глотки отец Сычева и президент клуба Андрей Червиченко — остается только догадываться. А потом, уже после чемпионства в «Локо», еще и тяжелейшая травма в Казани...

Поэтому очень важно, чтобы вокруг Батракова была экологически чистая среда — и ничто, кроме футбола, на парня не влияло. И со здоровьем, конечно, чтобы все было хорошо. И чтобы как можно быстрее в его жизни появились международные соревнования, где он мог бы сравнивать себя не только с теми, кто есть в стране. Но это уже совсем другая, не имеющая никакого отношения к нему история...

В Батракове, помимо невероятной для 19 лет игровой конкретики и всегда поднятой головы, мне нравится то, что он дорабатывает до конца все эпизоды. Не только творит — при всем своем потенциале, — но, так сказать, и батрачит.

Посмотрите на оба его вчерашних гола. После игрового действия он ни на мгновение не выключается, готов к любому отскоку. Первый мяч — попадает в защитника, мигом реагирует, подстраивается и классно, чуть положив корпус, бьет в дальний. Второй — выиграв верховую борьбу, не стоит и смотрит, что там получится на линии вратарской у Воробьева, а тут же снова начинает движение в сторону партнера — и только это позволяет ему первым оказаться у мяча и вогнать его в сетку.

Нравится и то, что в послематчевых интервью не видно ни малейших признаков зазнайства. Никаких «я» — все о команде, уклоняется от оценок своей игры и наговаривает кучу комплиментов партнерам. Он такой, каким и должен быть футболист в этом возрасте.

Дмитрий Баринов («Локомотив») и Александр Коваленко («Оренбург»). Фото ФК «Оренбург»

Если бы Аршавин и Кержаков начинали в нынешнем «Зените», мы могли бы и не узнать, кто они такие

Очень надеюсь, что Батраков ни при каких обстоятельствах не перейдет в «Зенит».

Не потому что не люблю этот клуб, а потому что в нем нет задачи развивать молодых футболистов. Там цель одна — выигрывать чемпионат. Это гораздо легче сделать при ставке на опыт, и никто, взяв условного Батракова, не будет заботиться о его персональном прогрессе.

Назовите мне хотя бы одного молодого российского игрока в возрасте от 18 до 22 лет, который рванул бы в мастерстве в последние лет десять, играя в «Зените». Вот взяли Александра Коваленко — ну и? Теперь он как раз в аренде в «Оренбурге». Андрей Мостовой не регрессирует, но стоит на месте, хотя у него шансов было и остается предостаточно. Сейчас есть Дмитрий Васильев, но пока его удел — в основном матчи Кубка России.

Были другие времена — при Юрии Морозове, Властимиле Петржеле. Тогда цель становиться чемпионом каждый год дамокловым мечом над тренером не висела, купить кого угодно тоже не могли — и надо было растить и заботиться о своем молодняке. Будь тогда все, как сейчас, может, мы и не узнали бы, кто такие Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Владимир Быстров. На местах многих из них играли бы легионеры. Тогдашний Клаудиньо не дал бы раскрыться Аршавину, Кассьерра — Кержакову, Барриос — Денисову. А будь сейчас так, как тогда, воспитанник петербургского футбола Данила Козлов уже блистал бы минимум на подходе к стартовому составу «Зенита», а не «Краснодара».

Почему Батраков, как и Вадим Раков (видели его паузу и пас на пустые ворота при четвертом голе «Оренбургу»?), получили шанс в основе «Локо»? Потому что сегодня там легионеры — приправа, а не основное блюдо. И после ухода в «Зенит» главной звезды прошлогоднего состава, Глушенкова, многие клубы (в том числе, увы, и «Спартак») купили бы на его место очередного иностранца, а не сделали ставку на своего молодого. Не один «Зенит» такой, не надо упрощать. Даже «Краснодар» с его стратегией и академией.

«Локомотив» и отчасти «Динамо» (мы же видим прогресс Окишора, Лепского, Бокова, а раньше Тюкавина, Захаряна, Грулева) из общего ряда заботой о росте молодежи из числа топ-клубов сейчас выделяются. В «Спартаке» шанс, и то весьма ограниченный, дают одному Даниилу Зорину. И хорошо еще, что очень перспективного (не раз уже о нем слышал) крайнего защитника Юрия Коледина отправили в аренду в «Торпедо» — на уровне одного из ведущих клубов первой лиги, имея, конечно, регулярную игровую практику, можно расти. Но постоянная покупка таких игроков, как Виллиан Жозе, Маркиньос, Абена, Мартинс, Медина, Бонгонда, Дуарте — не таких, которые «делают разницу», как Барко или Бабич, — говорит о том, что развитие ребят из своей отличной академии в приоритеты красно-белых тоже не входит.

Мастерство руководителей топ-клубов, на мой взгляд, и состоит в том, чтобы сочетать приобретение иностранцев «под задачи», грамотную (а не веерную) селекцию в России и развитие своей молодежи. Делать это так, чтобы не снижать общий класс команды и при этом планомерно растить смену нынешним звездам. Так, как у Галактионова вырос Батраков и заменил Глушенкова. Так, как Семин растил Хвичу для замены Алексею Миранчуку, но дальше вмешались другие факторы в лице господ Кикнадзе и иже с ними.

Никуда дергаться из «Локомотива» Батракову в ближайшие пару лет не надо. А там уже, при стабильности игры и результатов, можно будет задуматься об отъезде в Европу. Кстати, уверен, что и Сергей Пиняев, поучаствовавший сегодня в двух голевых атаках, очухается и продолжит рост. Через кризисы проходит абсолютно каждый молодой игрок, а в нынешнем «Локомотиве» Сергея точно не сгноят при первых проблемах.

Мойзеса и Нуралы Алипа разняли после стычки в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клубу уровня ЦСКА нельзя быть довольным игрой при домашнем поражении без единого момента

Сергей Семак неожиданно выпустил в стартовом составе на центральный матч тура с ЦСКА тройку форвардов Матео Кассьерра — Александр Соболев — Лусиано Гонду. Только ленивый, увидев это, не провел аналогию с тройкой КоСмоДзю (Кокорин — Смолов — Дзюба) на Евро-2016, когда в атаке у команды Леонида Слуцкого не получилось вообще ничего.

Так же было и у «Зенита» до мяча Гонду. Но забили же! И после перерыва скорее могли удвоить счет, чем пропустить в свои ворота — однако при ударе Кассьерры головой с близкого расстояния начеку оказался Игорь Акинфеев. Не готов говорить, прав ли был Семак с учетом даже не столько видимости преимущества ЦСКА, сколько нулевой контригры чемпиона до забитого им гола. Но счет на табло.

И потом, такие спорные модели придумываются ввиду отсутствия ведущих игроков других амплуа. Слуцкий соорудил КоСмоДзю из-за травм Алана Дзагоева в последнем туре чемпионата и Игоря Денисова на сборах национальной команды — оба основных центральных полузащитника вылетели, Роман Широков был уже разобранный и спустя месяц завершит карьеру, и тренер решил не играть через центр поля вообще. У «Зенита» же история с тремя центрфорвардами — из-за травмы Максима Глушенкова.

Избыточным звеном там оказался Соболев. Он отличился только громким криком после жесткой встречи со стороны его старого «друга» по дерби «Спартака» с ЦСКА Виллиана Роши. После (да и до) этого седьмого номера на поле заметить было невозможно. Его замена на 60-й минуте была абсолютно предсказуемой.

Единственный гол в матче «Зенит» забил на 43-й минуте в тот момент, когда у него коэффициент ожидаемых голов, xG, составлял 0,02. Это еще один повод задуматься об обманчивости любой футбольной статистики и том, чтобы не делать из нее культ, фетиш. Чем помог весь отличный армейский прессинг и визуальное преимущество в первые полчаса матча в тот момент, когда после позиционной атаки Дуглас Сантос идеально закрутил мяч с левого фланга и Гонду оказался расторопнее Мойзеса? Может, как раз сил, потраченных на тот прессинг, армейцам при отражении этой атаки в концовке тайма и не хватило. А «Зенит» его перетерпел и оказался к решающему моменту свежее?

У ЦСКА при всей внешней инициативе моментов не было — одни дальние удары. Преимущество создается, чтобы его использовать, здесь же реального выхлопа был ноль. Глушенкова не было, Вендел выступил посредственно (его почему-то признали игроком матча, но может-то намного сильнее), Вильмара Барриоса заменили после первого тайма из-за желтой карточки. И армейцы при всем этом дома не создали ни одного явного голевого шанса? Как говорится, весь пар ушел в гудок.

И, по мне, «Зенит» выиграл достаточно спокойно, на классе. Пропотев, конечно, но не перенапрягшись, как это было в ничейных матчах со «Спартаком» и даже с «Химками», когда в обоих случаях уместен был глагол «отскочили». В данном случае, учитывая отсутствие моментов у хозяев, никакого «отскока» я не обнаружил. Преимущество по большинству цифр — полагаю, обманка. Это тот классический случай, когда есть ложь, большая ложь и статистика.

ЦСКА при Марко Николиче отличается тем, что хорошо играет с командами из нижней части таблицы и плохо — с конкурентами. Ноль очков с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом». Зато «Оренбурги», «Акроны» и «Химки» крошатся в мелкую стружку. Да, умение стабильно отбирать очки у тех, кто ниже, чрезвычайно важно, но, по мне, попасть в топ-3 оно ЦСКА не поможет. На данный момент «потолком» для армейцев мне кажется пятое место, при идеальных раскладах — четвертое.

«Краснодар» победил «Ростов». Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл уже четырех конкурентов, сейчас победили даже без Кордобы

Отсутствие Джона Кордобы из-за дисквалификации, группа южноамериканцев после возвращения из сборных, наполовину российский состав, что для нынешнего «Краснодара» нехарактерно (Агкацев, вынесший мяч с линии ворот Петров, Черников, Кривцов, о котором ходило много слухов, Смолов плюс автор дубля Сперцян) — все эти факторы не помешали «Краснодару» провести очень зрелищный матч с «Ростовом», нанести 21 удар (11 в створ) и заслуженно выиграть. Хотя и «Ростов» был далеко не пустой и на гол точно наиграл. А забей первым, что в первом тайме вполне могло произойти... Но это уже из того самого сослагательного наклонения, которого ни футбол, ни вся наша жизнь не признают.

Жаль, что Федор Смолов забрался в небольшой офсайд, когда дважды накрутил одного защитника и забил красивый, но, увы, отмененный гол. Его выход в основе вместо Кордобы не ухудшил общее качество игры «быков» в последнее время, которое по сравнению с первыми матчами сезона — небо и земля. Открывался Смолов просто отлично, с мячом работал качественно. Его действия предоставляли массу возможностей партнерам — Эдуарду Сперцяну, Виктору Са, поучаствовавшему в обоих сперцяновских голах, и остальным.

Когда на меня обрушилась куча оскорблений от невоздержанных болельщиков красно-синих за оценку игры ЦСКА в матче с «Зенитом», я только улыбался, потому что затем смотрел «Краснодар» и понимал, что был прав. Вот это — футбол. Армейцы же провели качественные полчаса с прессингом, но тоже без моментов, а затем и качество ушло, а осталось только старание и бойцовские навыки без какого-либо реального игрового эффекта.

Видимо, у меня по сравнению с критиками другие представления о том, что такое футбол претендующей на какие-то серьезные цели команды. «Зенит» тоже ничего впечатляющего не показал, но его стратегически вполне устраивала выездная ничья, и он эту задачу-минимум даже превзошел. Забив с первого момента, он сыграл по счету и ничего не позволил создать сопернику, обычно на своем поле для него неудобному.

По игре на 3-й Песчаной улице не понимаю и истерик по поводу судейства. Всю игру шло жесточайшее рубилово, которое началось, между прочим, с фола Виллиана Роши на Соболеве (он вполне тянул на предупреждение, но карточки не последовало). И были две желтые до перерыва ключевым игрокам «Зенита» Венделу и Барриосу (по делу), которые привели к замене важнейшего игрока питерцев в перерыве.

Не создать ни одного момента в отсутствие Барриоса на поле за 45 минут — ну хорошо, молодцы. Прекрасно сыграли, если вы так считаете. По-моему, все это говорит только о нынешнем уровне амбиций ЦСКА, несопоставимом с временами Газзаева и Слуцкого. Тут, конечно, есть и объективные причины, но подозреваю, что второе место и Кубок в позапрошлом сезоне скоро будут казаться сезоном мечты. А нормой — пятое-шестое. И если подобным образом воспринимать домашнее поражение от «Зенита» — произойдет именно так.

Что же до «Краснодара», то он обыграл ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Ростов» с общим счетом 8:1 и, как и «Зенит», после восьми туров не имеет ни одного поражения. Многое объяснит матч 10-го тура между ними. Ждем с нетерпением.