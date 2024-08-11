«Зенит» продолжил побеждать, но «Динамо» доказало, что с ним можно конкурировать

Константин Алексеев — о главном матче тура.

После невероятно мощного старта «Зенита», где соперники в трех матчах проигрывали с разницей минимум в четыре мяча, главные вопросы звучали так: а питерцам кто-то может создать хотя бы подобие конкуренции? Или каждый соперник будет мальчиком для битья?

Встреча команды Сергея Семака с «Динамо» дала ответ: с сине-бело-голубыми вполне можно играть если не совсем на равных, то близко к этому. У «Зенита» было минимальное преимущество, которое вполне можно отнести к статусу домашней для них встречи.

Москвичи не испугались грозного оппонента, часто используя высокий прессинг. Подопечные Марцела Лички и атаковали вполне качественно, и в обороне смотрелись уверенно, допустив лишь два по-настоящему голевых момента: Эракович не попал с нерабочей ноги в пустой угол после навеса, а Глушенков свою возможность традиционно реализовал. Однако в остальном гениального на старте сезона россиянина нейтрализовали. Как и Кассьерру, Клаудиньо и компанию. По данным Рустата, количество опасных моментов у команд равное — по пять. Вот только Глушенков свои шансы использует убийственно, Нгамале же у «Динамо» не забил сначала после навеса, когда перед ним оставался один Латышонок, а позже проиграл вратарю дуэль и пробивая пенальти.

Детали решили дело в пользу чуть более классной команды. Но и ничья выглядела бы вполне логичным результатом — по игре «Динамо» не смотрелось заметно хуже. С учетом нереализованного пенальти в концовке можно говорить, что «Зениту» повезло.

Питерцы добыли тяжелую домашнюю победу. «Динамо» оставило надежду, что РПЛ в этом сезоне не будет чемпионатом, где одна команда дойдет до очередного золота без малейшего сопротивления.