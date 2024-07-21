«А помните, я говорил, что лучшим игроком РПЛ считаю не Тюкавина, а Глушенкова?» Орлов о победе «Зенита» в Самаре

Комментатор Геннадий Орлов — о крупной гостевой победе «Зенита» над «Крыльями» (4:0) в матче 1-го тура РПЛ.

— Нужно отдать должное «Крыльям». За смелость. Хозяева не испугались, не стали закрываться и решили сыграть с чемпионом в открытый футбол. Лезли вперед, создавали моменты. Наверное, 0:4 — слишком жестокий счет для подопечных Осинькина. Но проблемы в обороне не позволили самарцам рассчитывать на более благополучный исход.

«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы. Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.

Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.

Латышонок не пропустил. Понравился эпизод, когда он справился с ударом самарца со средней дистанции, а потом еще и прыгнул головой вперед, чтобы не позволить сопернику добить мяч. Опередил игрока «Крыльев». Уверен в себе. Ну и вытащил сложнейший мяч из «девятки», когда головой пробивал Бабкин. Добротный вратарь. Хорошее приобретение.

Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его?

Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику. Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов.

Увидим ли мы еще Клаудиньо в футболке «Зенита»? Все возможно. Давайте все-таки ориентироваться на официальную версию. У бразильца мышечная травма. Зачем что-то додумывать?

Вендел. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Про Вендела тоже много чего пишут. Конечно, на таких футболистов может быть серьезный спрос за рубежом. Причем не удивлен теми суммами, которые фигурируют в СМИ. Бразилец одной ногой в «Галатасарае»? Я тоже об этом читал. Но ведь «Зенит» никак данную информацию не комментирует. Считаю, нужно ждать реакции Александра Иваныча Медведева. Он ничего на сей счет не говорил.

А то уже даже писали, что полузащитник «Торино» Илич прошел медосмотр в Питере. Но Медведев же этого не подтвердил. Мол, даже разговоров нет. Видимо, игры агентов. Кто-то подогревает интерес к футболисту. Посмотрим.

Столкнется ли «Зенит» с серьезными проблемами в случае ухода Вендела? Понятно, что первое время будет нелегко, так как бразилец сейчас набрал хорошую форму. Но замену смогут найти. Ставка же полузащитника освободится? Вот вам и приезд Илича. Но это мы с вами просто рассуждаем, гадаем. Никаких перемен пока нет.

Сегодня никто из игры «Зенита» не выпал. Рад, что Семак выпустил Горшкова сразу в полузащиту. Он в целом опять произвел неплохое впечатление. Мостовой не слишком активен? Я бы так не сказал. Просто Глушенков забрал у него пальму первенства (улыбается).

А какой выверенный пас сделал Артур, когда забивал Кассьерра?! Это же как надо было рассчитать, чтобы мяч перелетел защитника. Мне не нравится, когда комментаторы говорят — «навес». Навешивают вообще-то лапшу на уши. А это был выверенный, точный пас! Это искусство.

Рано называть «Зенит» явным фаворитом сезона. Послушайте, прошел только один тур. Не все сразу наберут форму. Но мне кажется, есть целая группа тренеров, которые способны поставить игру и добиваться результата на длинной дистанции. С Семаком все понятно. Есть Личка. В «Динамо» все отработано, состав сохранен. Хотя первое время бело-голубым придется играть без Бальбуэны, который уехал на Олимпиаду. Николич, думаю, подтянет ЦСКА. В состав «Краснодара» вернется Кордоба — реальная сила. Посмотрим еще на «Спартак». Пока красно-белые — для всех загадка. Ну и стоит упомянуть Карпина, который создаст проблемы многим.

Все только начинается!