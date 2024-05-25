Чемпионская пресс-конференция главного тренера «Зенита».

«Зенит» в заключительном туре обыграл «Ростов» (2:1) и благодаря победе «Краснодара» над «Динамо» в параллельной встрече (1:0) стал чемпионом России. После завоевания шестого подряд титула на вопросы журналистов ответил главный тренер Сергей Семак.

— Невероятно сложный сезон, — начал Семак. — Где-то нам очень сильно не везло, хотя играли неплохо. Не было у нас такого большого запаса с точки зрения очков, моментов и качества игры. Все равно мы были немножко лучше, но по определенным причинам не смогли сформировать отрыв. Думаю, в этой ситуации команда могла впасть в уныние. Но мы продолжали работать и верить. Хорошо, что сегодня победили и стали чемпионами. Ребята — большие молодцы. Сложно представить, насколько непросто футболистам в матчах, когда есть такой нефарт. Редко когда бывают моменты, когда борьба за чемпионство идет до последнего. В заключительный день мы оказались сильнее и смогли порадовать всех наших поклонников.

— Говорили ли вы команде, какой счет в матче в Краснодаре?

— Мы не говорили ни в первом тайме, ни в перерыве. Когда стали проигрывать, тогда сказали ребятам, что «Краснодар» повел. Чтобы их мотивировать. Это был тот момент, когда мы посчитали нужным это сделать.

— По ходу сезона вас много критиковали, особенно весной. Что ответите хейтерам?

— Критика есть всегда. Если вспомнить, сколько ее было за эти годы, я точно не смогу столько унести. Понятно, что сильных никогда не любят. Причин найдется много, но главная — потому что команда выигрывает. Наш ответ? Людям, которые не умеют слышать, бесполезно что-либо объяснять, у них всегда найдется куча причин. А наши объяснения буду восприниматься как жалобы. Взять даже официальные лица в руководстве нашего футбола, кто-то говорит: «Хорошо, что «Зенит» проиграл «Рубину». Думаю, что нужно быть нейтральным. За команду нужно болеть на кухне или при своих друзьях. Но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение. Естественно, болельщики других команд хотят смены чемпиона, но мы хотим как можно дольше оставаться наверху. И ребята делают для этого все возможное — и стараются, и играют, и ведут себя достойно. Чего-то может не хватать, но по дисциплине, самоотдаче и желанию вопросов быть не может. Вы не представляете, каково это — каждый год выигрывать и играть под таким давлением.

— Артур забил в Краснодаре, забил сегодня. Оправдал ли себя этот трансфер?

— Конечно, оправдал. Этот гол позволил нам стать чемпионами. В этом заслуга всей команды, но важно было забить этот мяч, особенно с учетом того, с каким трудом в последних матчах нам давались голы. Что касается Артура, то нам нужно разобраться с его потенциалом. Времени, которое было, не совсем достаточно, чтобы встроить его в команду. У нас есть определенные проблемы с крайними защитниками: приходится менять схему и каким-то образом выкарабкиваться. Весь сезон мы шли по веревке, балансируя то в одну, то в другую сторону. Думаю, Артур проникся победным духом. Голы Артура говорят о его необходимости для команды. Когда он еще больше адаптируется, ему будет еще проще. И он, и Педро еще не показали весь свой потенциал.

— Как определялось, кто будет бить пенальти сегодня?

— Мы настолько редко бьем пенальти... Мы — команда, которая больше всех атакует, больше всех обостряет в штрафной, но находится куча отговорок, почему тот или иной эпизод — это не пенальти. Это всего лишь третий наш 11-метровый в сезоне. У нас есть варианты: подошел бить Клаудиньо, но Кафанов оперативно выбежал на поле, чтобы подсказать. И мы поменяли бьющего.

— Какой из шести титулов для вас самый запоминающийся?

— Самый сложный — этот. Первый — очень важный, это отдельные эмоции. С каким трудом нам достался этот титул... Он — самый запоминающийся. Не знаю, было ли такое в истории, чтобы три команды до последней минуты претендовали на чемпионство.

— При этом сегодня не все зависело от вас...

— Для меня лично фундамент веры и православия позволяет оставаться на плаву и вести себя адекватно. Давление, которое испытывает тренер, — это непростая ноша для любого человека. Слава Богу за все. Для меня это большая поддержка — никогда не унывать и смотреть с оптимизмом в будущее.

— Вы продлили контракт на пять лет. Вы чувствуете себя зенитовским Сэром Алексом?