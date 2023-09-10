Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны

Оцениваем кадровое наполнение чемпионов России.

Последний трансфер?

В субботу «Зенит» объявил о трансфере Вильсона Изидора — французский нападающий арендован у «Локомотива» на год с опцией выкупа. При этом московский клуб заявил, что право приобретения будет обязательным по окончании сезона.

О сомнениях в необходимости аренды Изидора мы уже говорили, но сейчас речь не об этом. Переход уже совершен, и велика вероятность, что он станет последним в это окно для сине-бело-голубых (регистрационный период в России закрывается 14 сентября). Самое время оценить, с каким кадровым набором «Зенит» будет играть до зимы.

Чтобы понять это, мы распределили игроков «Зенита» по позициям. В случае с сине-бело-голубыми все еще нельзя четко сказать, какая расстановка для них базовая, поэтому мы сделали две картинки: на одной — привычная для прошлого сезона схема 4-3-3, на другой — текущая основная 3-5-2.

Наконец-то комплект

Обратите внимание, что у некоторых футболистов меняются роли в зависимости от расстановки. Тот же Изидор в 4-3-3 вряд ли будет играть центрфорварда, потому что в этом случае на скамейку запасных сядут и Кассьерра, и Сергеев. Да и самому французу удобнее атаковать с фланга, что он доказал в «Локомотиве». А в 3-5-2 места на бровке для Изидора нет, ведь он не латераль.

Первое, что бросается в глаза: на всех позициях минимум по два игрока, но разница в классе между резервом и основой в отдельных случаях колоссальная. Однако для «Зенита» это уже плюс: за пять первых лет работы Семака в петербургском клубе в его распоряжении не было полного комплекта футболистов (основной и дублер) на каждой позиции. Можно, конечно, вспомнить первые месяцы Сергея Богдановича на Неве, когда у него был раздутый состав, но тогда он стремился избавиться от чужого наследия.

Даже в прошлом сезоне у «Зенита» наблюдались проблемы с глубиной состава: в центре поля на три позиции фактически претендовали лишь четверо — Клаудиньо, Вендел, Кузяев и Барриос. Семаку во многом везло, что никто из этих игроков не получал тяжелые травмы или длительные дисквалификации. А когда кадров в середине поля не хватало, в опорную зону смещался Дуглас Сантос. Теперь же в центре появилась глубина: ушел Кузяев, зато перебрались в Петербург Ду Кейрос и Коваленко. Кроме того, «Зениту» удалось сохранить Вендела, а из молодежной команды повысили 19-летнего Васильева.

Увеличился выбор и в центре обороны. Впервые при Семаке у «Зенита» есть целых пять профильных центральных защитников: Ренан, Алип, Родригао, Эракович и Чистяков (плюс Караваев, переведенный с фланга). Раньше почти всегда у сине-бело-голубых было три-четыре футболиста на эту позицию, но летом зенитовцы купили серба и никого не потеряли. Если мы говорим о блоке 4-Х-Х, то в центре обороны сразу пятеро претендуют на две позиции, если о блоке 3-Х-Х — шестеро на три.

Ду Кейрос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Крен на левый фланг

В схеме 4-3-3 у «Зенита» все еще нет безусловного выбора на место правого вингера. Сине-бело-голубые долго искали хавбека-левшу на замену Малкому, но так и не купили его. Изидор, Мантуан, Мостовой — каждый из них при необходимости может сыграть справа, но предпочитает левый фланг. Летом еще и Сутормина неоднократно пробовали на левом крыле атаки, так как он правша и ему удобно смещаться под удар с рабочей ноги. 17-летний Педро из «Коринтианс», который переедет в Санкт-Петербург зимой, — тоже футболист левого фланга.

В долгосрочной перспективе отсутствие замены Малкому может сказаться на «Зените». Но сейчас это лишь косвенное указание на то, что Семак не видит схему 4-3-3 основной. К тому же при этой расстановке «Зенит» будет душить лимит: именно поэтому мы поставили в основу Мостового, а не Мантуана.

Малком покинул клуб месяц назад, и команда успела перестроиться и привыкнуть к этому. Беспокоить болельщиков и тренерский штаб должны потенциальные непредвиденные трудности.

У Клаудиньо, например, нет альтернативы в середине поля — все остальные центральные полузащитники «Зенита» не так ориентированы на атаку. Если бразилец выпадет из состава из-за травмы или дисквалификации, связь между полузащитой и атакой может разрушиться.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблемы 3-5-2: неизбежная смена профиля для вингеров

Набор футболистов, уход Малкома и старт сезона наводят на мысли о том, что схема 3-5-2 будет базовой для «Зенита» весь сезон. Это действительно оптимальный вариант для нынешнего «Зенита», но и тут кроются минусы.

Главный из них — отсутствие места для классических вингеров, а их у «Зенита» достаточно. У Мостового и Бакаева здесь нет подходящей позиции — их качества не заточены ни под то, чтобы закрывать всю бровку, ни под игру в нападении. Для Густаво Мантуана подобная расстановка тоже непривычна, но, судя по летнему отрезку, он готов адаптироваться — мы уже неоднократно видели бразильца в паре форвардов.

Впрочем, трансферное окно открыто еще несколько дней, а «Зенит» этим летом не раз удивлял болельщиков. Может быть, впереди нас ждет еще один сюрприз, который сломает все эти рассуждения.