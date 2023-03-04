«Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков

Топ-голы Малкома и Ерохина утопили «Пари НН».

Первый матч новой реальности

«Зенит» устроил целый праздник из возвращения большого футбола на «Газпром Арену»: перед игрой сине-бело-голубые анонсировали новую форму, а каждый посетитель стадиона получал бесплатный шарф и питание. Более того, каждый имел шанс выиграть настоящий автомобиль (его будут разыгрывать после следующей домашней встречи с «Химками») — все было сделано для того, чтобы скрасить сложности оформления паспорта болельщика.

Посещаемость превысила ожидания: нижний ярус «Газпром Арены» был заполнен процентов на 70-80. На игру пришли почти 20 тысяч болельщиков — для сравнения, на матче «Спартака» с «Уралом» зрителей было в несколько раз меньше.

Перед стартом мы даже увидели что-то напоминающее перформанс «виража» — под крышу подняли огромный баннер с изображением новой домашней футболки «Зенита». В целом все выглядело лучше ожидаемого, за исключением звука — без пения активных фанатов атмосфера казалась слишком театральной.

Травма Клаудиньо и дебют Ренана

К стартовому свистку «Зенит» уже знал о том, что в матче «Спартака» и «Урала» была зафиксирована ничья. Это означало, что победа позволит команде Сергея Семака оторваться от красно-белых на гигантские восемь очков. Но добывать победу сине-бело-голубым пришлось без Клаудиньо — бразилец в последние дни не тренировался в общей группе и уступил место в основе Мостовому. Неожиданно в запасе остался Дуглас Сантос, который тоже был не совсем готов, но Круговой заменил его безболезненно.

В остальном состав напоминал оптимальный. Отдельно стоит упомянуть дебют Роберта Ренана — 19-летний защитник со скамейки наблюдал за кубковой встречей в Ульяновске, но его появление в основе не стало сюрпризом. Накануне игры Ренан впервые в карьере получил вызов в национальную сборную Бразилии — очевидно, что это футболист стартового состава «Зенита».

Фиксируем, что, несмотря на голевые подвиги Сергеева на сборах, Кассьерра остается первым выбором Семака впереди. Давно полностью выздоровел Одоевский, но штаб «Зенита» продолжает делать ставку на ветерана Кержакова.

Промах Кузяева

У «Пари НН», к удивлению, глобальных перестановок не было. Новый тренер Артем Горлов в эту субботу дебютировал в премьер-лиге, но базовые принципы сохранились от Михаила Галактионова: стандартная схема 3-4-2-1, привычные лица почти во всех линиях. Не хватало разве что ушедшего в ЦСКА Агапова. Плюс на острие появился арендованный у армейцев Яковлев. Он же и нанес первый удар по воротам на третьей минуте.

«Пари НН» смотрелся неплохо лишь в самом дебюте — гости обозначали высокий прессинг и держали структуру. Но царил в этот день «Зенит» — уже на 12-й минуте Малком сначала заработал опасный штрафной, а затем блестяще его исполнил. Вскоре великолепный момент упустил Кассьерра — он с пары метров, но из неудобного положения попал в перекладину. Забивать мог и Мостовой. Словом, доминирование «Зенита» было безоговорочным, а нижегородцам удавалось создавать моменты лишь после редких стандартов.

Лидер РПЛ обязан был удваивать счет еще до перерыва — Масоэро снес Кругового в своей штрафной, но Кузяев с пенальти ударил выше. Далер до этого дважды исполнял 11-метровые по ходу игры и оба раза забивал, но тут впервые смазал. Единственного штатного пенальтиста у «Зенита» все еще нет.

Логичная победа

Первый тайм завершился с чудовищным преимуществом фаворита: 6:0 по ударам в створ, 7:1 — по ударам из штрафной. Не было сомнений, что после перерыва «Зенит» забьет еще, и это произошло уже на 48-й минуте, когда Малком оформил дубль и догнал Промеса с Писарским в снайперской гонке РПЛ.

Горлов попытался освежить атаку Севикяном и Кротовым, и они действительно добавили команде свежести. Но больше ничего. Рисунок матча не поменялся никак, и «Зенит» продолжал без особых усилий давить на оборону «Пари НН». Малком был близок к хет-трику, но на этот раз промазал со штрафного.

Этот матч — из тех, когда исход ясен задолго до финального свистка.

Это понимали и футболисты: примерно с 70-й минуты обе команды чуть ли не встали. Лишь замены взбодрили игру, и вышедший Ерохин шикарным ударом шведкой сделал счет разгромным. 3:0 — заслуженная победа «Зенита». Трудно представить счет, который лучше бы отражал ход игры.