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Скандал в «Краснодаре» — Волков переведен в дубль. История Игнатьева ничему не научила

«Зенит» передумал покупать Волкова, «Краснодар» отправил защитника в дубль
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин
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Переход в «Зенит», похоже, сорвется.

В российском футболе назревает очередной громкий скандал. Переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит», по данным «СЭ», под угрозой срыва — у питерцев сменились приоритеты. При этом, как утверждают инсайдеры, футболист настаивает на уходе из клуба, за что был переведен в резервный состав. Наши источники подтверждают конфликт футболиста с руководством.

Сергей Волков может перейти в &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» покупает Волкова? Спорный трансфер, но клубу нужны российские паспорта

И это удивительная история. В «Краснодаре» давно дали понять, что ультиматумы не работают, а к воспитанникам отношение особое. Сергей Галицкий вкладывал и продолжает вкладывать многие миллиарды личных средств, создал, наверное, лучшие условия в мире для подрастающего поколения в надежде на ответную лояльность. А когда ее не получает, то закономерно негодует.

Помните же историю с Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым в 2019-м году? 19-летний полузащитник тогда удержался в рамках, хотя и был недоволен контрактным предложением, а 20-летний форвард перегнул палку и был отправлен в дубль, после чего продан в «Рубин». За первые 24 матча в РПЛ он забил 9 мячей. Роскошный старт юноши. После истории с переводом в резерв: 15 голов в 96 матчах в высшей лиге России и Сербии за 5 лет. В среднем — три за сезон. Последние полгода Игнатьев провел в составе середняка сербской лиги, однако голов не забил, контракт был расторгнут досрочно. Печальный результат для талантливого парня, которому теперь надо за волосы себя тянуть из трясины.

Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин

Не хочется, чтобы и Волков пошел по этому пути. В прошлом году защитник выглядел ярко, показалось, что проблема с правым флангом обороны сборной России решена на долгие годы. Однако затем дела пошли хуже. 21-летний игрок в нынешнем сезоне сыграл в полтора раза меньше — две тысячи минут вместо трех в предыдущем. Судя по поведению на поле и слухам, посчитал себя уже готовым футболистом, отсюда начались позиционные ошибки, промахи в обороне. Меньше играешь — больше недовольства ситуацией. А тут еще и срывающийся переход в «Зенит»... Инсайдер Иван Карпов пишет, что в «Краснодаре» ответили отказом питерцам после переговоров с Джоном Кордобой за спиной южного клуба. Так или нет, ситуация между «быками» и Волковым обострилась.

Иван Игнатьев. «Он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата». Находился в одном списке с Кьезой, напоминал Кержакова. Опять без клуба

А проиграют в ней обе стороны. «Краснодар» рискует остаться и без защитника, и без денег за его переход. Сам же футболист — без игровой практики и тренировок с основой. Возможно, что на два года — до окончания соглашения. Есть ситуация win-win (англ. беспроигрышный вариант), а здесь типичное lose-lose (англ. проигрышный вариант).

И мудрость надо проявить в первую очередь Волкову. Умерив гордыню и осознав, что его дело — выполнять подписанный контракт, а не выкручивать руки руководству. Иначе рискуешь повторить судьбу Игнатьева.

Сергей Волков (Краснодар)
РПЛ
ФК Зенит
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