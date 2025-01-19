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Сегодня, 21:15

«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Роман Кольцов
Корреспондент
Вендел, Луис Энрике, Артур.
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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В ближайшее время 24-летний нападающий Луис Энрике перейдет из «Ботафого» в «Зенит». В обратном направлении проследуют: 26-летний форвард Артур прямо сейчас и 27-летний полузащитник Вендел будущим летом.

Трансфер Луиса Энрике обойдется питерцам в 30 миллионов евро, еще два миллиона «Ботафого» получит в будущем в качестве бонуса за достижения футболиста. В этой сделке в плюсе окажутся все ее фигуранты.

«Зенит» получит одного из основных игроков сборной Бразилии. Луис Энрике молод, но уже вошел в топ-3 по стоимости представителей бразильской лиги с ценником, согласно данным transfermarkt.de, в 22 миллиона евро. Форвард выиграл чемпионат своей страны и Кубок Либертадорес, а по итогам года удостоился звания «Король Америки».

Луис Энрике может продолжить карьеру в &laquo;Зените&raquo;. Превзошел Месси, стал лучшим в Бразилии, попал в букмекерский скандал. Луис Энрике в «Зените» должен стать заменой Малкома

Луис Энрике станет единственным действующим футболистом бразильской национальной команды в РПЛ. В современных реалиях это несомненный плюс (и спортивный, и имиджевый) как для «Зенита», так и для лиги в целом. Тем более на фоне скандала, например, вокруг другого бразильца, динамовца, который намерен некрасиво покинуть московский клуб.

Важный аспект сделки по Луису Энрике — финансовый. «Ботафого» оценивает форварда в 33 миллиона евро, но сине-бело-голубые заплатят на три меньше. Дело в том, что чемпионы России переведут всю сумму одним траншем, за что получат скидку 10 процентов. Кстати, для «Ботафого» эта продажа станет самой дорогой в истории.

Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Вместе с тем «Зенит» отобьет покупку Луиса Энрике трансферами Артура и Вендела в обратном направлении. По данным «СЭ», первый вернется в Бразилию этой зимой за 10 миллионов евро, второй — после окончания российского сезона-2024/25 за 20 миллионов. Таким образом, питерцы потратят на приобретение Луиса Энрике в районе трех-пяти миллионов евро, а владелец «Ботафого» и «Лиона» Джон Текстор решит финансовые трудности и выведет французский клуб из-под санкций, чтобы тот не отправили во второй дивизион.

Луис Энрике закроет позицию Артура, поэтому последний становится «Зениту» не нужен, а вот «Ботафого» как раз нуждается в нем на открывшуюся вакансию. Вендел же давно хотел вернуться на родину по семейным обстоятельствам, и «Ботафого» для него отличный вариант, потому что мечта хавбека — попасть в сборную Бразилии — станет в местной лиге более реалистичной. При этом «Зенит» договорился, что полузащитник останется в России до конца турнира РПЛ и будет помогать команде в борьбе за еще один титул. Мотивация для Вендела на оставшуюся часть сезона? Еще один трофей, премиальные и хорошая форма к началу нового чемпионата Бразилии.

Вендел. Так уходит Вендел из «Зенита» или нет? В Бразилии пишут, что да, а в Питере все отрицают

Еще одна деталь: «Зенит» получит процент с дальнейших продаж Артура и Вендела. Также стоит отметить, что этой зимой за Луиса Энрике боролись и другие клубы из Европы. Самый большой из тех, от кого был не просто предметный интерес, а конкретные предложения — английский «Ньюкасл».

Пожалуй, сине-бело-голубые ничего не теряют, а только приобретают. И ведь не стоит забывать, что у «Зенита» еще остались деньги с продажи Малкома, поэтому, возможно, Луис Энрике не последний трансфер на вход.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Луис Энрике (Ботафого)
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