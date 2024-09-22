Комментатор Геннадий Орлов — о волевой победе «Зенита» над «Факелом» (3:1).

— «Факел» сыграл очень организованно до перерыва. «Зениту» было крайне сложно вскрыть этот «автобус». В первом тайме воронежцы нанесли всего два удара по воротам хозяев и заработали пенальти. Их тактика, получается, сработала.

Было интересно понаблюдать, как команда Сергея Семака станет выбираться из этого положения. Сине-бело-голубые старались, но не более того. «Факел» отстоял свое преимущество в первой половине встречи.

Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал. Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету, он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру. Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

Матео Кассьерра. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Владислав Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

Очень понравился джентельменский пас Вендела Ерохину, когда тот забил третий мяч. Вот это по-футбольному, по-спортивному! Конечно, бразилец мог и сам забить, но он оценил ситуацию и поделился мячом с партнером.

Лусиано опять отметился результативным действием. Пока этот трансфер себя полностью оправдывает. Аргентинец играет очень настырно. Все время борется, неуступчив. У него вообще фамилия похожа на немецкую — Гонду. Вот он и борется как немец! (Смеется.)

При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин — нет. В следующем туре «Зенит» играет в гостях против «Краснодара». Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева.

Замена Эраковича в перерыве? Я уже вам как-то говорил, что Алип на позиции центрального защитника мне нравится больше. Игрок сборной Казахстана надежнее, боец! Но это мнение со стороны, вкусовщина. Алип техничнее Эраковича. Серб больше подключается вперед, но допускает большой брак в передачах.

Пожалуй, можно согласиться с Андреем Аршавиным, который назвал лучшим игроком матча Мантуана. Он явно освежил игру питерцев на правом фланге. Обострял, нагнетал. У него есть скорость, которой не обладает тот же Соболев. Понятно, что позиции разные, но без командной скорости в современном футболе никуда. Мантуан ее в итоге повысил, Соболев — нет.

Глушенков вышел в концовке. Он много пропустил, ему еще надо набрать форму. Хотя уже сегодня мог пополнить свой лицевой счет — Беленов выручил гостей после его удара. Не знаю, слышно ли было по телетрансляции, но, когда диктор объявил по стадиону его фамилию, поддержка трибун была впечатляющей! То есть, питерская публика уже полюбила Максима, он приглянулся ей своей игрой.

Теперь у него появился в РПЛ конкурент — Батраков, который сейчас очень результативен.

Слова Глушенкова о том, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют, и вместо этого он лучше будет тренироваться в «Зените» с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой? Послушайте, но он же не отказывался от сборной! Зачем же это так раздули и преподнесли? С Вьетнамом он не играл из-за травмы.

Глушенков сказал, исходя из практических соображений. В этом смысле тренироваться с бразильцами для него лучше, выгоднее, чем лететь играть с Вьетнамом. Но он же не заявлял, что не хочет выступать за национальную команду! А тут его сразу обвинили в отсутствии патриотизма... По-моему, эта тема раздута. Максим имел в виду только спортивную составляющую. Неужели он такой глупый, что откажется выступать за сборную?

Следовало ли ему высказаться осторожнее? У нас свобода слова. Его спросили — он ответил. Тут я не вижу никакого вызова остальным. А главное — давайте судить футболиста и человека по поступкам, а не по словам.