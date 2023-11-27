«У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о лидерстве «Зенита», осечке «Краснодара», Соболеве, Тюкавине и словах Галактионова.

Для борьбы за золото «Краснодару» нужно купить двух-трех классных игроков

— «Урал» победил «Краснодар» по делу. Статистику не обманешь: 7-1 по ударам в створ. Ну о чем тут еще можно говорить? Как можно было «быкам» рассчитывать на что-то в этой встрече с таким количеством подходов? Так что все закономерно. Очень понравился гол Егорычева. Европейский уровень. И разыграно все было здорово. Как по нотам! У «Урала» серьезный потенциал. Молодец Григорий Иванов, который не стал увольнять Гончаренко.

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они прежде всего с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идет, их некем заменить! Не та скамейка. Да, неплохо вышел Кошкаров, у парня светлое будущее. Но один в поле не воин, он пока не сделает разницу.

«Краснодару» уже недостает сил, чтобы долго прессинговать, проводить позиционные атаки. Вот с «Зенитом» подопечных Ивича хватило где-то на 60 минут, а потом питерцы прибавили и, в принципе, были ближе к победе. Неслучайно же после игры Сафонов заметил, что его команда «отскочила».

Кордоба открыл счет, а что потом? Больше ни одной голевой ситуации у ворот Помазуна! Мало вариантов в атаке... Да и в обороне много провалов. Полузащита сегодня просела. В итоге Ивич вынужден был заменить Кривцова, который, как правило, весьма эффективен.

Другое дело, что футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, не внесли перелома в игру. О чем это говорит? Нет нужной ротации, без потери качества. «Краснодару» необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше. Но тут уже все зависит от политики клуба, от возможностей, бюджета.

Алип в «МЮ»? Это все агентские игры

В этом плане «Зенит», который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее. Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев. С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на «втором этаже». Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против «Сочи» справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составлять конкуренцию.

Незабитый пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в «Зените» нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция.

Алип прибавляет, но не стоит его перехваливать. Он сейчас, конечно, играет надежнее. Однако все-таки защитник высокого уровня должен уметь начинать атаки первым пасом. Этим приемом Алип не обладает. И если в нашем чемпионате без первого паса можно обойтись, то на европейском уровне это сразу же бросится в глаза.

Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «МЮ»? Алипу еще нужно удержаться в основном составе «Зенита». Есть же Эракович, Родригао. В центре обороны при необходимости может сыграть и Караваев. Так что не все так однозначно.

Изидор забил второй гол за сине-бело-голубых, хотя в первом тайме у него далеко не все получалось. Пока еще не до конца интегрирован в игру команды, но данные-то у него приличные. Скоростной, техничный, эффективен в игре на «втором этаже». Моменты у него есть, открывается он неплохо. Надо еще немного подождать. Главное — Изидор нацелен на то, чтобы больше играть. Признался в интервью, что не поедет в отпуск, а будет поддерживать форму здесь. Профессиональный подход.

Фото ФК «Зенит»

Хорошо, что «Спартак» не уволил Абаскаля

Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле... Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае, со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.

Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего — команда играет!

Фото Александр Ступников / ФК «Спартак»

Желаю Галактионову психологической устойчивости

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями». Сложно комментировать фразу Михаила Галактионова во флеш-интервью. Конечно, это его не красит. Подвергся эмоциям, сорвался, потерялся, «поплыл». Это молодость, отсутствие опыта. Что ж, пожелаем ему психологической устойчивости.

Тренеру надо думать о своей репутации, о своем авторитете. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь... Ну что это такое? Надо же все просчитывать. Теперь Галактионова обязательно накажут. Важно, чтобы он сделал правильные выводы. Иначе...

Вы же видите, что порой на телевидении сейчас говорит Слуцкий, какие обороты речи использует. Вы думаете, кто-то его позовет теперь тренировать? Я не уверен. Жаль. Тренерские навыки у него остались, но его поведение... Сам себе, получается, вредит.

Тренер прежде всего должен доказывать свою состоятельность делами. Возьмите Ташуева. Его убрали из «Ахмата», но он не скандалил, не давал громких интервью. Взялся за работу в «Факеле» — и как преобразил команду! Ташуев показал — он профессионал! А как у него сейчас заиграл Марков? Бьется, выгрызает мячи, забивает! Проводит лучший сезон в карьере. Настоящий таранный форвард. Нужно отметить и Рахмова, который, пусть и не сразу, но наладил игру «Рубина».

А чего ждать от Галактионова? Он молодой тренер, неопытный. Ему еще надо набить шишки. При этом надо думать и о том, что ты говоришь на камеру.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чалов вариативнее Тюкавина

Дерби ЦСКА — «Динамо» получилось богатым на события. Но армейцам не хватило ресурса, скамейки. Федотову, по сути, некем было усилить игру. Это, конечно, проблема. Файзуллаев очень нравится, радует почти в каждой встрече. Вот это находка! Но обойма не та.

Добрых слов заслуживает Карраскаль. Вышел на замену, был, возможно, лучшим на поле. А ведь в ЦСКА на нем поставили крест, Федотов перестал в него верить. Похоже, колумбиец понял, что надо играть не на себя, а на команду!

Тюкавин набрал ход. Но мне кажется, он может играть интереснее. Константин способен не только завершать, но и создавать моменты партнерам. У него есть эти качества. Вот тот же Чалов играет разнообразнее, вариативнее.

Вообще образцовая пара нападающих в нашем футболе в последние годы — это дуэт Дзюба — Азмун. Как они дополняли друг друга!